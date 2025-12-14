ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग: क्या रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और पे कमीशन का फायदा ? जानें सच्चाई

8वां वेतन आयोग ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: एक वायरल वॉट्सऐप मैसेज ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है. मैसेज में दावा किया गया है कि दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और पे कमीशन में बदलाव जैसे रिटायरमेंट के बाद के फायदे वापस ले लिए हैं. वायरल मैसेज में कहा गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 रिटायरमेंट के बाद DA बढ़ोतरी और पे कमीशन के फायदे वापस ले लेता है. हालांकि, PIB फैक्ट चेक ने साफ किया है कि यह दावा गलत है. इस बीच PIB फैक्ट चेक ने एक्स पर लिखा, "यह दावा फर्जी है. CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के रूल 37 में बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी PSU कर्मचारी को गलत काम के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उनके रिटायरमेंट के फायदे जब्त कर लिए जाएंगे." CCS नियमों में नया बदलाव

PIB ने बताया है कि CCS रूल्स, 2021 के नियम 37 में बदलाव किया गया है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक खास स्थिति से जुड़ा है. बदले हुए नियम में कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को गलत काम के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स ज़ब्त कर लिए जाएंगे. इसके तहत सिर्फ उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जिन्हें करप्शन, अनुशासनहीनता या दूसरे कारणों से उनके पदों से हटा दिया गया है.