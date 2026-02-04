ETV Bharat / business

8th Pay Commission: बजट में क्यों नहीं मिला पैसा? व्यय सचिव ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के व्यय सचिव वी वुअलनाम ने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बजट में फिलहाल कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि आयोग ने अभी अपना काम शुरू ही किया है और यह पूरी तरह प्रारंभिक चरण में है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में वुअलनाम ने बताया कि आयोग के गठन को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है. इसके सदस्य अब धीरे-धीरे कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं और आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को जोड़ रहे हैं. ऐसे में अभी इसके संभावित वित्तीय प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है.

रिपोर्ट के लिए आयोग को मिला 18 महीने का समय

व्यय सचिव ने बताया कि सरकार ने जनवरी 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले इसके प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा.

कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटे पर सरकार की नजर

राजकोषीय नीति को लेकर पूछे गए सवाल पर वुअलनाम ने कहा कि सरकार कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटे, दोनों पर बराबर ध्यान दे रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्ज-जीडीपी अनुपात को अपनाने का यह मतलब नहीं है कि राजकोषीय घाटे को नजरअंदाज किया जाएगा.