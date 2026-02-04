ETV Bharat / business

8th Pay Commission: बजट में क्यों नहीं मिला पैसा? व्यय सचिव ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी जानकारी

व्यय सचिव ने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आयोग अभी अपने शुरुआती चरण में है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के व्यय सचिव वी वुअलनाम ने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बजट में फिलहाल कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि आयोग ने अभी अपना काम शुरू ही किया है और यह पूरी तरह प्रारंभिक चरण में है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में वुअलनाम ने बताया कि आयोग के गठन को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है. इसके सदस्य अब धीरे-धीरे कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं और आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को जोड़ रहे हैं. ऐसे में अभी इसके संभावित वित्तीय प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है.

रिपोर्ट के लिए आयोग को मिला 18 महीने का समय
व्यय सचिव ने बताया कि सरकार ने जनवरी 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले इसके प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा.

कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटे पर सरकार की नजर
राजकोषीय नीति को लेकर पूछे गए सवाल पर वुअलनाम ने कहा कि सरकार कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटे, दोनों पर बराबर ध्यान दे रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्ज-जीडीपी अनुपात को अपनाने का यह मतलब नहीं है कि राजकोषीय घाटे को नजरअंदाज किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कर्ज-जीडीपी अनुपात को 50 प्रतिशत के आसपास लाना है, जिसमें एक प्रतिशत का उतार-चढ़ाव स्वीकार्य होगा. इसके साथ-साथ राजकोषीय घाटे की गणना और निगरानी भी लगातार जारी रहेगी.

पीएम इंटर्नशिप योजना पर सरकार आशावादी
पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर बजट में आवंटन से जुड़े सवाल पर व्यय सचिव ने कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन योजना को “अच्छी और नवाचार आधारित” बताया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही है, क्योंकि इसमें उद्योग जगत की भागीदारी अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने भरोसा जताया कि संबंधित मंत्रालय उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और आने वाले समय में योजना में तेजी आएगी.

बजट आंकड़े यथार्थवादी और सावधानीपूर्वक तैयार
कुल व्यय में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी को लेकर वुअलनाम ने कहा कि बजट में दिए गए सभी आंकड़े पूरी तरह यथार्थवादी हैं. जीडीपी अनुमान सांख्यिकी मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं और न तो अति-महत्वाकांक्षी हैं, न ही जरूरत से ज्यादा सतर्क. उन्होंने कहा कि सरकार को भरोसा है कि तय लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा.

