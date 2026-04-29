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8th Pay Commission: दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू, ₹69,000 न्यूनतम सैलरी और 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है. इसी कड़ी में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण तीन दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी यूनियनों की मांगों पर विचार करना और नए वेतन ढांचे की रूपरेखा तैयार करना है.

न्यूनतम वेतन में भारी उछाल की मांग

इस समय सबसे बड़ी चर्चा न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम वेतन को वर्तमान के ₹18,000 से बढ़ाकर सीधे ₹69,000 किया जाए. इसके पीछे का मुख्य तर्क 'फैमिली यूनिट' में बदलाव है. अब तक वेतन का निर्धारण 3 यूनिट की फैमिली (पति, पत्नी और एक बच्चा) के आधार पर होता था, लेकिन अब यूनियन इसे बढ़ाकर 5 यूनिट करने की मांग कर रही है ताकि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का खर्च भी शामिल हो सके.

फिटमेंट फैक्टर और पे-मैट्रिक्स

वेतन वृद्धि का सबसे बड़ा आधार 'फिटमेंट फैक्टर' होता है. कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच (NC-JCM) ने इसे 3.833 करने की मांग की है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस मांग को आंशिक रूप से भी मान लेती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास रह सकता है, जिससे सैलरी में कम से कम 25% से 30% का इजाफा तय है.