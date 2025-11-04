8वें वेतन आयोग का गठन, वेतन-भत्तों की जांच करेगा कमीशन, जानें कितने दिन में तैयार होगी रिपोर्ट?
गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग में एक तीन सदस्यीय पैनल होगा जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.
Published : November 4, 2025 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों में संशोधन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है.इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कदम लगभग एक करोड़ सेवारत और रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले बड़े वेतन संशोधन चक्र की ओर पहला आधिकारिक कदम है.
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग द्वारा जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग में एक तीन सदस्यीय पैनल होगा जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. जबकि प्रो. पुलक घोष इसके पार्ट टाइम मेंबर होंगे. वहीं, पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा.
वेतन-भत्तों की जांच करेगा आयोग
रिपोर्ट के मुताबिक आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के वेतन-भत्तों की जांच करेगा ताकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और राजकोषीय विवेक के अनुरूप एक तर्कसंगत, कुशल और परफोर्मेंस ओरिएंटेड सैलरी स्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जा सके.
भारत सरकार ने तीन नवंबर 2025 की गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है. 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सर्विस कंडीशन की समीक्षा करेगा.
आठवां वेतन आयोग कैसे काम करेगा?
आठवां वेतन आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगा और किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे जाने पर सलाहकारों, इंस्टिटियूशनल कंसल्टेंट और विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है. वह आवश्यक समझे जाने पर जानकारी मांग सकता है और साक्ष्य ले सकता है. भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग, आठवें वेतन आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी, दस्तावेज़ और अन्य सहायता प्रदान करेंगे.
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ और अन्य संबंधित संगठन आठवें वेतन आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे.
8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगेगा?
8वां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है.
