8वें वेतन आयोग का गठन, वेतन-भत्तों की जांच करेगा कमीशन, जानें कितने दिन में तैयार होगी रिपोर्ट?

8वें वेतन आयोग का गठन ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों में संशोधन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है.इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कदम लगभग एक करोड़ सेवारत और रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले बड़े वेतन संशोधन चक्र की ओर पहला आधिकारिक कदम है. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग द्वारा जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग में एक तीन सदस्यीय पैनल होगा जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. जबकि प्रो. पुलक घोष इसके पार्ट टाइम मेंबर होंगे. वहीं, पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा. वेतन-भत्तों की जांच करेगा आयोग

रिपोर्ट के मुताबिक आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के वेतन-भत्तों की जांच करेगा ताकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और राजकोषीय विवेक के अनुरूप एक तर्कसंगत, कुशल और परफोर्मेंस ओरिएंटेड सैलरी स्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जा सके.