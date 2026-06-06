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8th Pay Commission: कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी! पुरानी पेंशन पर आया अपडेट, जिसका था बेसब्री से इंतजार

सांकेतिक फोटो ( Etv Bharat )

हैदराबाद: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय सबसे बड़ी चर्चा '8वें वेतन आयोग' और 'पुरानी पेंशन योजना' (OPS) को लेकर चल रही है. नवंबर 2025 में शुरू हुई इस आयोग की प्रक्रिया को अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह आयोग बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. इस फैसले का सीधा असर देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा रिटायर्ड पेंशनर्स पर पड़ेगा, जिनमें सेना के जवान और उनके परिवार भी शामिल हैं. कर्मचारी क्यों चाहते हैं पुरानी पेंशन योजना (OPS)?

कर्मचारी संगठनों, जैसे 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन' का कहना है कि नई पेंशन योजना (NPS) कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित नहीं रखती. कर्मचारियों की मांग है कि NPS को पूरी तरह खत्म करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा बहाल किया जाए. कर्मचारियों के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना के तीन सबसे बड़े फायदे थे: पक्की इनकम: रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की जो आखिरी बेसिक सैलरी होती थी, उसका सीधा 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था. महंगाई से राहत: जैसे-जैसे देश में महंगाई बढ़ती है, सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है. पुरानी पेंशन में यह बढ़ा हुआ DA भी जुड़ता था, जिससे बुजुर्गों पर महंगाई की मार नहीं पड़ती थी. अपनी जेब से कोई कटौती नहीं: पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा नहीं काटा जाता था, इसका पूरा खर्च सरकार खुद उठाती थी. इसके उलट, साल 2004 से लागू हुई नई पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों की सैलरी से 10% पैसा कटता है. यह पैसा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है. क्योंकि बाजार का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए इसमें पेंशन भी तय नहीं होती. कर्मचारी संगठनों का दावा है कि कुछ मामलों में तो रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने मात्र ₹200 से ₹2,000 की पेंशन मिल रही है, जिससे इस महंगाई के दौर में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी नामुमकिन है.