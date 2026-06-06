8th Pay Commission: कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी! पुरानी पेंशन पर आया अपडेट, जिसका था बेसब्री से इंतजार
क्या 8वां वेतन आयोग पुरानी पेंशन वापस लाएगा, या भारी वित्तीय बोझ और आर्थिक संकट के कारण यह मांग अधूरी रह जाएगी?
Published : June 6, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 10:28 AM IST
हैदराबाद: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय सबसे बड़ी चर्चा '8वें वेतन आयोग' और 'पुरानी पेंशन योजना' (OPS) को लेकर चल रही है. नवंबर 2025 में शुरू हुई इस आयोग की प्रक्रिया को अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह आयोग बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. इस फैसले का सीधा असर देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा रिटायर्ड पेंशनर्स पर पड़ेगा, जिनमें सेना के जवान और उनके परिवार भी शामिल हैं.
कर्मचारी क्यों चाहते हैं पुरानी पेंशन योजना (OPS)?
कर्मचारी संगठनों, जैसे 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन' का कहना है कि नई पेंशन योजना (NPS) कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित नहीं रखती. कर्मचारियों की मांग है कि NPS को पूरी तरह खत्म करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा बहाल किया जाए.
कर्मचारियों के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना के तीन सबसे बड़े फायदे थे:
पक्की इनकम: रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की जो आखिरी बेसिक सैलरी होती थी, उसका सीधा 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था.
महंगाई से राहत: जैसे-जैसे देश में महंगाई बढ़ती है, सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है. पुरानी पेंशन में यह बढ़ा हुआ DA भी जुड़ता था, जिससे बुजुर्गों पर महंगाई की मार नहीं पड़ती थी.
अपनी जेब से कोई कटौती नहीं: पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा नहीं काटा जाता था, इसका पूरा खर्च सरकार खुद उठाती थी.
इसके उलट, साल 2004 से लागू हुई नई पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों की सैलरी से 10% पैसा कटता है. यह पैसा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है. क्योंकि बाजार का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए इसमें पेंशन भी तय नहीं होती. कर्मचारी संगठनों का दावा है कि कुछ मामलों में तो रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने मात्र ₹200 से ₹2,000 की पेंशन मिल रही है, जिससे इस महंगाई के दौर में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी नामुमकिन है.
पुरानी पेंशन को पूरी तरह वापस लाना क्यों है मुश्किल?
सुनने में पुरानी पेंशन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खुद कर्मचारी यूनियनों के बड़े नेताओं ने भी यह स्वीकार किया है कि अब NPS को पूरी तरह बंद करना सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर है. इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजहें हैं.
₹16.5 लाख करोड़ का भारी-भरकम फंड: जानकारी के अनुसार, पिछले 20 सालों में कर्मचारियों और सरकार का करीब ₹16.5 लाख करोड़ रुपया NPS खाते में जमा हो चुका है. यह कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है. यह सारा पैसा LIC, SBI और UTI जैसी बड़ी सरकारी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है.
अर्थव्यवस्था के डूबने का खतरा: एक्सपोर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर यह ₹16.5 लाख करोड़ रुपया अचानक बाजार से निकाला गया, तो देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में पैसों की भारी कमी हो जाएगी. इससे पूरा शेयर बाजार क्रैश हो सकता है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है. साथ ही, सरकार के पास हर साल पेंशन बांटने के लिए इतना बजट नहीं है, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ जाएगा.
क्या निकल सकता है बीच का रास्ता?
8वें वेतन आयोग के सदस्य, जिनमें पूर्व IAS पंकज जैन और वित्त विशेषज्ञ प्रोफेसर पुलक घोष शामिल हैं, इस समय एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे 'सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे'.
उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार पूरी तरह पुरानी पेंशन तो लागू नहीं करेगी, लेकिन कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक नया 'हाइब्रिड मॉडल' (जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम - UPS) या फिर 'न्यूनतम गारंटीड पेंशन' का नियम ला सकती है. इसके तहत कर्मचारियों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें एक तय सम्मानजनक पेंशन की गारंटी मिल जाएगी.
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