8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

नई दिल्ली: सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि टीओआर ने 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 8वें सीपीसी के दायरे से बाहर रखा है.

द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक AIDEF ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है, 'यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जिन्होंने सेवा में रहते हुए तीन दशकों से अधिक समय तक देश के लिए अपना पसीना और खून बहाया है, उन्हें 8वीं 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है.'

इसमें आगे कहा गया है कि 'पेंशन में संशोधन पेंशनभोगियों का अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है.' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि 8वीं वेतन आयोह के टीओआर में हितधारकों की अपेक्षा मिसिंग है. इसमें दावा किया गया, “टर्म ऑफ रिफ्रेंस 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी गई संदर्भ की शर्तों से बिल्कुल अलग हैं.”

फेडरेशन ने सीतारमण को लिखा, "यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार कृपया टीओआर (7वें सीपीसी का जिक्र करते हुए) को 8वें सीपीसी में शामिल कर सकती है और 8वें पे कमीशन के प्रभावी होने की तारीख यानी 01 जनवरी 2026 से पहले रिटायरत हुए कर्मचारियों के मामले में पेंशन में संशोधन के लिए टीओआर में शामिल करने के लिए संशोधन जारी किया जा सकता है.

आधिकारिक ToR क्या कहता है?

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफ्रेंस को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया. आधिकारिक अधिसूचना में विशेष रूप से 'पेंशनभोगियों' या 'पारिवारिक पेंशनभोगियों' का उल्लेख नहीं है.