8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को कैसे करेगा प्रभावित ?

फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा भी बदलाव महीने की सैलरी और लंबे समय के फायदों में बड़ा बदलाव ला सकता है.

8वां वेतन आयोग
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 7:05 PM IST

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें जगी हुई हैं, जो अपनी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. नए कमीशन से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल सिफारिशें, फंडिंग और रोलआउट टाइमलाइन जैसी जरूरी जानकारी का अभी भी इंतजार है.

इस चर्चा का मुख्य मुद्दा फिटमेंट फ़ैक्टर है, यह एक अकेला नंबर है जो काफी हद तक यह तय करेगा कि कर्मचारी और पेंशनर्स घर कितना एक्स्ट्रा पैसा ले जाएंगे. बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सभी पे लेवल पर बेसिक पे और पेंशन में बदलाव करने के लिए किया जाता है.

सीधे शब्दों में कहें तो, यह नई रकम तय करने के लिए मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन पर लागू होने वाले मल्टीप्लायर की तरह काम करता है. सैलरी में बढ़ोतरी के लिए जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होगा, कर्मचारियों के वेतन में उतना उछाल आएगा.

कितना फिटमेंट फैक्टर होगा इस्तेमाल?
यह ही कारण है कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर पर नजर लगाए बैठे हैं. इस नंबर में थोड़ा सा भी बदलाव महीने की सैलरी और लंबे समय के फायदों में बड़ा बदलाव ला सकता है. हालांकि, 8वें वेतन आयोग में कितने फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाएगा, इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स 1.9 से लेकर लगभग 2.8 के बीच फिटमेंट फैक्टर यूज करने का दावा किया जा रहा है.

फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन पर कैसे असर डालेगा?
फाइनल फिटमेंट फैक्टर यह तय करेगा कि सभी की बेसिक सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. अगर कमीशन ज़्यादा मल्टीप्लायर चुनता है, तो कर्मचारी और पेंशनर अपने पेमेंट में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. दूसरी ओर ज़्यादा कंजर्वेटिव आंकड़े का मतलब होगा कि मामूली फायदा होगा, भले ही इससे मौजूदा पे स्ट्रक्चर में सुधार हो. इसीलिए कर्मचारी यूनियन और पेंशनर ग्रुप फिटमेंट फैक्टर से जुड़े हर अपडेट पर करीब से नजर रख रहे हैं।

8वां वेतन आयोग कब लागू होने की उम्मीद?
माना जा रहा है कि कमीशन अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकता है.आमतौर पर रिपोर्ट आने के बाद सरकार तीन से छह महीने का समय लेती है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकते हैं. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी साफ कर चुके हैं कि सरकार 8वें केंद्रीय वेतन को लागू करने की तारीख और फंडिंग का फैसला बाद लेगी.

8वां वेतन आयोग के देरी से लागू होने परमिलेगा एरियर?
अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है और इसे जनवरी 2026 से माना जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों लगभग 2 साल का एरियर मिलेगा. ऐसे में उन्हें एरियर के रुप में बड़ी राशि मिल सकती है. मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में करीब 11900 रुपये महीने की बढ़ोतरी होती है तो दो साल का एरियर करीब 2 लाख 85 हजार रुपये बन सकता है.

