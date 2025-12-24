ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को कैसे करेगा प्रभावित ?

8वां वेतन आयोग ( Getty Images सांकेतिक तस्वीर )

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें जगी हुई हैं, जो अपनी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. नए कमीशन से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल सिफारिशें, फंडिंग और रोलआउट टाइमलाइन जैसी जरूरी जानकारी का अभी भी इंतजार है. इस चर्चा का मुख्य मुद्दा फिटमेंट फ़ैक्टर है, यह एक अकेला नंबर है जो काफी हद तक यह तय करेगा कि कर्मचारी और पेंशनर्स घर कितना एक्स्ट्रा पैसा ले जाएंगे. बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सभी पे लेवल पर बेसिक पे और पेंशन में बदलाव करने के लिए किया जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो, यह नई रकम तय करने के लिए मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन पर लागू होने वाले मल्टीप्लायर की तरह काम करता है. सैलरी में बढ़ोतरी के लिए जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होगा, कर्मचारियों के वेतन में उतना उछाल आएगा. कितना फिटमेंट फैक्टर होगा इस्तेमाल?

यह ही कारण है कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर पर नजर लगाए बैठे हैं. इस नंबर में थोड़ा सा भी बदलाव महीने की सैलरी और लंबे समय के फायदों में बड़ा बदलाव ला सकता है. हालांकि, 8वें वेतन आयोग में कितने फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाएगा, इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स 1.9 से लेकर लगभग 2.8 के बीच फिटमेंट फैक्टर यूज करने का दावा किया जा रहा है.