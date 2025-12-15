ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? समझें पूरा गणित

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. यह कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स का रिव्यू करेगा. माना जा रहा है कि नया पे कमीशन अपने गठन के 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देगा. पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से एक बार रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार आमतौर पर सिफारिशों की जांच करने, उन्हें मंजूर करने और नोटिफाई करने में तीन से छह महीने और का समय लेती है. इससे आधार पर कहा जा सकता है कि नया पे कमीशन 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है. इससे पहले 7वें वेतन आयोग के मामले में रिवाइज़्ड सैलरी और पेंशन जुलाई 2016 से शुरू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों को छह महीने का एरियर दिया गया था. पिछले पे पैनल ने जो मिसाल कायम की है, उससे पता चलता है कि 8वें पे पैनल की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग 2027 के आखिर तक अपनी सिफारिशें जमा कर देता है और इसे 2028 तक लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले नए पे के हिसाब से एरियर मिल सकता है.