8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? समझें पूरा गणित
7वें वेतन आयोग के मामले में रिवाइज़्ड सैलरी और पेंशन जुलाई 2016 से शुरू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों को छह महीने का एरियर मिला था.
Published : December 15, 2025 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. यह कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स का रिव्यू करेगा. माना जा रहा है कि नया पे कमीशन अपने गठन के 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देगा.
पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से एक बार रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार आमतौर पर सिफारिशों की जांच करने, उन्हें मंजूर करने और नोटिफाई करने में तीन से छह महीने और का समय लेती है. इससे आधार पर कहा जा सकता है कि नया पे कमीशन 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है.
इससे पहले 7वें वेतन आयोग के मामले में रिवाइज़्ड सैलरी और पेंशन जुलाई 2016 से शुरू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों को छह महीने का एरियर दिया गया था. पिछले पे पैनल ने जो मिसाल कायम की है, उससे पता चलता है कि 8वें पे पैनल की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग 2027 के आखिर तक अपनी सिफारिशें जमा कर देता है और इसे 2028 तक लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले नए पे के हिसाब से एरियर मिल सकता है.
दस साल बाद लागू होता है पे कमीशन
आमतौर पर पे कमीशन की सिफारिशें हर दस साल के गैप के बाद लागू होती हैं. इस ट्रेंड के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों का असर आम तौर पर 01 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार नए पे कमीशन में बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए 1.83 और 2.46 के बीच हो फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है.अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.
कितनी होगी मिनिमम सैलरी?
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 होने पर नई बेसिक सैलरी करीब 32940 रुपये हो सकती है, जबकि 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 44 हजार 280 रुपये तक जा सकती है. इस तरह केंद्रीय कर्मियों की कुल मिलाकर ग्रॉस सैलरी में करीब 11 से 12 हजार रुपये महीने की बढ़ोतरी हो सकती है.
अगर 8वां पे कमीशन जनवरी 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों को 24 महीने का एरियर मिलेगा, जो जनवरी 2026 से लागू होगा. इसलिए, अगर महीने का पेमेंट 11,900 रुपये बढ़ जाता है तो 24 महीने के लिए कर्मचारी का कुल एरियर 2.85 लाख रुपये होगा.
