नए सैलरी अकाउंट नियम पर बढ़ा विवाद, 2.5 लाख कर्मचारी सुविधाओं से वंचित; जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज को लेकर असंतोष सामने आ रहा है. इस पैकेज से केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को बाहर रखे जाने पर ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन ने कड़ी आपत्ति जताई है. फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की है कि इस सुविधा का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाए.

क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज

16 जनवरी को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की घोषणा की थी. इस योजना के तहत एक ही सैलरी अकाउंट के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, लोन और कार्ड जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को सरल और सुरक्षित बनाना है. इसे आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले कर्मचारियों के लिए एक अहम वेलफेयर कदम माना जा रहा है.

किन कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ

फेडरेशन का कहना है कि यह पैकेज फिलहाल केवल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सीमित रखा गया है. इसके चलते केंद्र शासित प्रदेशों और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में कार्यरत कर्मचारी इससे वंचित रह गए हैं. फेडरेशन के अनुसार देशभर में लगभग 5000 सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जिनमें करीब 2.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं. ये सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत सेवाएं देते हैं, इसके बावजूद उन्हें इस सुविधा से बाहर रखा गया है.