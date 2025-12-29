ETV Bharat / business

1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग के एरियर पर बड़ा संकेत

8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद केंद्र को 1.5-2 साल के लिए एरियर देना पड़ सकता है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 4:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी. हालांकि संशोधित वेतन और पेंशन लागू होने में अभी समय है, लेकिन बकाया (एरियर) की गणना 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना जताई गई है.

10 साल की परंपरा के अनुसार लागू होता है वेतन आयोग
सरकार ने प्रेस नोट में बताया कि परंपरा के अनुसार हर वेतन आयोग पिछले आयोग के लागू होने के 10 साल बाद प्रभावी होता है. चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है.

सरकारी नोट में क्या कहा गया
कैबिनेट बैठक के बाद जारी आधिकारिक नोट में कहा गया, “आम तौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू की जाती हैं. इस परंपरा के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 01.01.2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है.”

7वें वेतन आयोग में भी बन चुका है एरियर
एक दशक पहले भी ऐसा ही हुआ था. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थीं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से जून 2016 तक का एरियर दिया गया था.

इस बार एरियर ज्यादा होने की संभावना
इस बार एरियर ज्यादा हो सकता है क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना कम है. आयोग को रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने 18 महीने का समय दिया है. आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इसकी समयसीमा 2 मई 2027 तक मानी जा रही है.

1.5 से 2 साल तक का एरियर बन सकता है
यदि आयोग की सिफारिशें 2027 के बाद लागू होती हैं और प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रहती है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों को डेढ़ से दो साल तक का एरियर मिल सकता है. हालांकि सरकार ने अभी एरियर भुगतान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सरकार की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं
सरकार ने प्रेस नोट में कहा है कि संशोधित वेतन को पिछली तारीख से लागू किया जाना “सामान्यतः अपेक्षित” होता है, लेकिन एरियर को लेकर कोई अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है. नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने NDTV Profit से बातचीत में कहा कि भले ही प्रक्रिया में समय लगे, लेकिन वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, “प्रक्रिया में समय लगेगा. आयोग बनेगा, हितधारकों से चर्चा करेगा और फिर सिफारिशें देगा. उसके बाद सरकार मंजूरी देगी. लेकिन देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए.”

कितने कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे. इससे उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा.

सरकार पर संभावित वित्तीय बोझ
7वें वेतन आयोग से सरकार पर वित्त वर्ष 2016-17 में करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था. वहीं, Kotak Institutional Equities की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसका असर मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2027-28 में देखने को मिलेगा.

कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. भले ही नई सैलरी और पेंशन लागू होने में देरी हो, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर बनने की संभावना इसे बेहद अहम बनाती है.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को कैसे करेगा प्रभावित ?

TAGGED:

8TH PAY COMMISSION UPDATE
8वां वेतन आयोग
8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.