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8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ते के विलय की मांग तेज: जानें पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस समय आठवां वेतन आयोग सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रही है. इस बीच, विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ (AINPSEF) ने सरकार के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी मांग रख दी है. रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ रही जीवन यापन की लागत को देखते हुए अब वर्तमान महंगाई भत्ते (DA) को सीधे तौर पर बेसिक सैलरी में शामिल (Merge) कर दिया जाना चाहिए.

क्यों उठ रही है DA मर्जर की मांग?

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी के स्तर को छू चुका है. यूनियनों का मानना है कि महंगाई का यह बढ़ा हुआ स्तर अब अस्थायी नहीं रहा, बल्कि यह स्थायी रूप से जीवन यापन की लागत का हिस्सा बन चुका है. इसलिए इसे अलग से भत्ते के रूप में देने के बजाय संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर की बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए.

कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर क्या होगा असर?

यदि आठवां वेतन आयोग इस मांग को स्वीकार करता है, तो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव आएगा:

टेक-होम सैलरी में बंपर उछाल

मूल वेतन में महंगाई भत्ते के जुड़ते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का ग्राफ काफी ऊंचा हो जाएगा, जिससे हर महीने हाथ में आने वाला वेतन (In-hand Salary) काफी बढ़ जाएगा.