ETV Bharat / business

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा अपनी मर्जी की पेंशन चुनने का विकल्प! सरकार का बड़ा प्लान

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की समीक्षा बैठकों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. इस नए प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को यह आजादी मिल सकती है कि वे अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से अपनी पसंद की पेंशन योजना चुन सकें. कर्मचारी संगठनों और राष्ट्रीय यूनियनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि आगामी दौर की बैठकें इसी तरह सकारात्मक रहीं, तो अगले दो से चार महीनों के भीतर सरकार इस पर एक नीतिगत रूपरेखा तैयार कर सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. क्यों पड़ी इस नए विकल्प की जरूरत?

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं. एनपीएस एक अंशदायी मॉडल है, जो पूरी तरह से बाजार के जोखिम और रिटर्न पर निर्भर करता है. इसके विपरीत, पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित और सुरक्षित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती थी. वहीं, हाल ही में सरकार द्वारा लाई गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का रास्ता निकालती है. अब कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी पर कोई एक व्यवस्था जबरन थोपने के बजाय, उन्हें उनकी वित्तीय स्थिति और भविष्य प्राथमिकताओं के आधार पर योजना चुनने का मौका दिया जाए. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर भरोसा जगाना और अनिश्चितता को खत्म करना है. NPS और UPS में क्या है मुख्य अंतर?

कर्मचारियों के लिए इन दोनों योजनाओं के अंतर को समझना बेहद जरूरी है: पेंशन की गारंटी: एनपीएस (NPS) में पेंशन पूरी तरह बाजार के रिटर्न पर टिकी है, इसमें कोई निश्चित राशि तय नहीं होती. इसके विपरीत, यूपीएस (UPS) में 25 साल की न्यूनतम सेवा के बाद आखिरी बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी है.