8वां वेतन आयोग: 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना वेतन वृद्धि, FNPO का प्रस्ताव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पिछले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी. फिलहाल सरकारी कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयोग सभी हितधारकों से चर्चा के आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इस बीच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन FNPO (फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन) ने नेशनल काउंसिल-संयुक्त परामर्श तंत्र (कर्मचारी पक्ष) को एक पत्र लिखा है, जिसमें 3.0-3.25 तक मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर और 5% सालाना वेतन वृद्धि के अलावा अन्य मांग की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश मान ली जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 58,500 रुपये हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एफएनपीओ के सेक्रेटरी जनरल और NCJCM (स्टाफ साइड) के सदस्य शिवाजी वासीरेड्डी ने अपने 60 पृष्ठ के पत्र में हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, पे मैट्रिक्स सिस्टम, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर सिफारिशें शामिल हैं. वासीरेड्डी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बॉडी से सुझाव मिलने के बाद काउंसिल 15 फरवरी को ड्राफ्ट कमेटी मेंबर्स के साथ बैठक करेगी. इसके बाद, NCJCM प्रस्ताव का फाइनल ड्राफ्त बनाकर आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को भेजेगा.

FNPO के प्रस्ताव

रिपोर्ट के मुताबिक, एफएनपीओ ने एक्रोयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) के आधार पर अलग-अलग केंद्रीय सरकार कर्मचारी वेतन स्तर के लिए 3.0-3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. इसके मुताबिक-