8वां वेतन आयोग: 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना वेतन वृद्धि, FNPO का प्रस्ताव

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी संगठन FNPO ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3.0 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है.

8th Pay Commission Central government employees body demands multi level fitment factor report
8वां वेतन आयोग: 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना वेतन वृद्धि, FNPO का प्रस्ताव (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 3:02 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पिछले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी. फिलहाल सरकारी कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयोग सभी हितधारकों से चर्चा के आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इस बीच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन FNPO (फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन) ने नेशनल काउंसिल-संयुक्त परामर्श तंत्र (कर्मचारी पक्ष) को एक पत्र लिखा है, जिसमें 3.0-3.25 तक मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर और 5% सालाना वेतन वृद्धि के अलावा अन्य मांग की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश मान ली जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 58,500 रुपये हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एफएनपीओ के सेक्रेटरी जनरल और NCJCM (स्टाफ साइड) के सदस्य शिवाजी वासीरेड्डी ने अपने 60 पृष्ठ के पत्र में हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, पे मैट्रिक्स सिस्टम, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर सिफारिशें शामिल हैं. वासीरेड्डी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बॉडी से सुझाव मिलने के बाद काउंसिल 15 फरवरी को ड्राफ्ट कमेटी मेंबर्स के साथ बैठक करेगी. इसके बाद, NCJCM प्रस्ताव का फाइनल ड्राफ्त बनाकर आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को भेजेगा.

FNPO के प्रस्ताव
रिपोर्ट के मुताबिक, एफएनपीओ ने एक्रोयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) के आधार पर अलग-अलग केंद्रीय सरकार कर्मचारी वेतन स्तर के लिए 3.0-3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. इसके मुताबिक-

  • लेवल 1 से लेवल 5 के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.0
  • लेवल 6 से लेवल 9 के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.05
  • लेवल 10 से लेवल 12 के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.1
  • लेवल 13 से लेवल 13A के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.05
  • लेवल 14 से लेवल 15 के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.15
  • लेवल 16 के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.2
  • लेवल 17 से लेवल 18 के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर – 3.25

5% वार्षिक वेतन वृद्धि
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एफएनपीओ ने अपने पत्र में मौजूदा 3% वार्षिक वेतन वृद्धि ट्रेंड को खत्म करने और उसकी जगह 5% वार्षिक वेतन वृद्धि लाने की भी मांग की है. संगठन का तर्क है कि इससे कई फायदे होंगे, जैसे अच्छी वित्तीय तरक्की, कर्मचारियों में नाराजगी कम होगी और सरकारी वेतन संरचना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के समान होगी. इससे ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा. साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और वेतन आयोग संशोधन जैसे दूसरे कारक भी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाते हैं.

कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग

सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशों के अभी लागू होने की संभावना नहीं है. परामर्श, प्रस्तुतिकरण और फाइनल अप्रूवल की प्रक्रिया में 18 से 24 महीने लगने की उम्मीद है.

