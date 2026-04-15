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ट्रांजैक्शन फीस लगने पर UPI करना बंद कर देंगे 75% यूजर

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम पहल UPI को 10 साल पूरे होने वाले हैं. आज भारत और कई अन्य देशों में करोड़ों लोग पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. फिलहाल यूजर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. यही वजह है कि लोग छोटे से छोटे भुगतान के लिए यूपीआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि ट्रांजैक्शन फीस लगाने से अधिकांश लोग इसे छोड़ देंगे.

लोकलसर्कल्स (LocalCircles) के एक सर्वे से पता चलता है कि अगर ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है, तो 75% यूजर यूपीआई के जरिये पेमेंट करना बंद कर देंगे, जबकि सिर्फ 25% ही पेमेंट करने को तैयार हैं.

सर्वे के मुताबिक, 57% यूज़र ने कहा कि पिछले साल उन्हें कम से कम एक बार ऐसा हुआ है जब किसी मर्चेंट (दुकानदार) ने UPI से पैसा लेने से मना कर दिया और कैश मांगा.

फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पर यूजर्स या मर्चेंट्स के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि सरकार ने 2020 में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) हटा दिया है, जिससे ऐसे पेमेंट्स पर कोई फीस नहीं लगती है. इससे पहले, व्यापारी आम तौर पर बैंकों और पेमेंट प्रोसेसर को हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 0.2–0.3% की छोटी सी फीस देते थे. उस फीस से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाता था.