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Home Loan Alert: होम लोन लेने से पहले देख लें ये 6 शर्तें, वरना बैंक चुपके से लगा देगा लाखों का चूना!

हैदराबाद: अपना घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है. इस सपने को पूरा करने के लिए अधिकांश लोग होम लोन का सहारा लेते हैं. चूंकि होम लोन 15 से 30 साल लंबी अवधि का वित्तीय समझौता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया में की गई एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बहुत भारी पड़ती है. बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार, लोन लेते समय बुनियादी शर्तों पर ध्यान न देने के कारण ग्राहकों को अनजाने में लाखों रुपये का अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ता है.

होम लोन को सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए इन 6 आम गलतियों से बचना बेहद जरूरी है

1. केवल शुरुआती ब्याज दर देखकर बैंक चुनना

ज्यादातर ग्राहक केवल विज्ञापन में दिखने वाली कम ब्याज दर के आधार पर बैंक चुन लेते हैं. यह एक वित्तीय जाल साबित हो सकता है. दो अलग-अलग बैंक 8.5% की समान ब्याज दर की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन उनके कुल खर्च में बड़ा अंतर हो सकता है. एक बैंक जिसकी ब्याज दर 0.25% कम है, वह आपसे ₹25,000 से ₹40,000 तक अधिक प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्ज या अनचाहा इंश्योरेंस प्रीमियम वसूल सकता है. लोन लेते समय हमेशा ब्याज दर के साथ-साथ सभी छिपे हुए शुल्कों को मिलाकर कुल खर्च की तुलना करें.

2. EMI कम रखने के लिए सबसे लंबी अवधि चुनना

मासिक EMI का बोझ कम करने के लिए 25 या 30 साल की लंबी अवधि चुनना सबसे नुकसानदेह फैसला होता है. अवधि जितनी लंबी होगी, चक्रवर्धि ब्याज (Compounding Interest) उतना ही अधिक बढ़ेगा. उदाहरण के लिए, ₹45 लाख के होम लोन पर यदि अवधि 15 साल से बढ़ाकर 20 साल की जाती है, तो मासिक EMI में करीब ₹5,200 की राहत तो मिलती है, लेकिन कुल ब्याज में लगभग ₹14 लाख की भारी बढ़ोतरी हो जाती है. अपनी आय के अनुसार लोन की अवधि जितनी हो सके कम रखें.

3. लोन पात्रता जाने बिना प्रॉपर्टी तलाशना

अक्सर लोग पहले अपनी पसंद की प्रॉपर्टी तय कर लेते हैं और एडवांस (टोकन मनी) भी दे देते हैं. इसके बाद जब वे लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक उनकी आय और मौजूदा देनदारियों के आधार पर कम लोन पास करता है. ऐसी स्थिति में सौदा रद्द होने, टोकन मनी डूबने या अचानक भारी रकम का इंतजाम करने का मानसिक तनाव झेलना पड़ता है. प्रॉपर्टी सर्च शुरू करने से पहले 'होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर' के जरिए अपनी वास्तविक लोन क्षमता का आकलन करें.