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GST काउंसिल बैठक में क्या हुआ? जानिए कारोबारियों के लिए क्या बदला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार, 08 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 57वीं मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करती हुईं. ( IANS )

नई दिल्ली: आम जनता और कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है. हाल ही में हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार को आसान बनाने और टैक्स नियमों को सरल करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं. सरकार इसे 'जीएसटी 2.0' (GST 2.0) सुधार कह रही है, जिसका सीधा फायदा देश के छोटे दुकानदारों, ऑनलाइन बेचने वालों और सर्विस एक्सपोर्टर्स को मिलेगा. शनिवार को जारी एक सरकारी फैक्टशीट में इन सभी बड़े बदलावों की पूरी जानकारी दी गई है.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा टैक्स कलेक्शन

देश में व्यापार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2017 में जहां जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या लगभग 60 लाख थी, वहीं सितंबर 2026 तक यह बढ़कर 1.70 करोड़ हो गई है. 30 सितंबर तक जीएसटी सिस्टम पर रिकॉर्ड 3,053 करोड़ इनवॉइस (बिल) अपलोड किए जा चुके हैं और 833.82 करोड़ ई-वे बिल जारी हुए हैं. कमाई के मामले में भी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कुल जीएसटी कलेक्शन 12.46 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 11.6 फीसदी ज्यादा है.

रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन अब चुटकियों में

नए नियमों के मुताबिक, अब जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में बदलाव करना बहुत आसान हो जाएगा. मुख्य व्यवसाय स्थल (PPoB) को छोड़कर, अन्य सभी बदलाव तुरंत और अपने आप स्वीकार कर लिए जाएंगे. वहीं, जिन टैक्सपेयर्स ने ऑटोमैटिक रूट से रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके मुख्य व्यवसाय स्थल (PPoB) सहित सभी बदलाव अपने आप स्वीकार होंगे. इसके साथ ही, अगर कोई अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल कराना चाहता है, तो उसे अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. पेंडिंग रिटर्न भरने और सारा बकाया टैक्स चुकाने के बाद कैंसिलेशन की अर्जी अपने आप मंजूर हो जाएगी. यह नियम उन कारोबारियों पर लागू होगा जिन्होंने किसी भी महीने में 2.5 लाख रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) आगे पास नहीं किया है. अगर यह रकम 2.5 लाख से ज्यादा भी है, तो भी समय पर फाइनल रिटर्न भरने वालों को इसका फायदा मिलेगा. रिफंड का पैसा मिलेगा तुरंत, ऑनलाइन बेचने वालों को राहत

काउंसिल ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए सामान बेचने वाले छोटे करदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. इसके अलावा, कैश लेजर में जमा एक्स्ट्रा पैसे का रिफंड अब पूरी तरह ऑटोमैटिक तरीके से सीधे खाते में आएगा. रिफंड की मंजूरी मिलने का समय भी 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. अगर विभाग 10 दिन में जवाब नहीं देता है, तो इसे मंजूर मान लिया जाएगा. इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में, रिस्क असेसमेंट के आधार पर कुल क्लेम की 90 फीसदी रकम तुरंत मंजूर कर दी जाएगी.