GST काउंसिल बैठक में क्या हुआ? जानिए कारोबारियों के लिए क्या बदला
57वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने छोटे दुकानदारों और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए टैक्स नियम बेहद आसान किए, पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 10, 2026 at 12:14 PM IST
नई दिल्ली: आम जनता और कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है. हाल ही में हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार को आसान बनाने और टैक्स नियमों को सरल करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं. सरकार इसे 'जीएसटी 2.0' (GST 2.0) सुधार कह रही है, जिसका सीधा फायदा देश के छोटे दुकानदारों, ऑनलाइन बेचने वालों और सर्विस एक्सपोर्टर्स को मिलेगा. शनिवार को जारी एक सरकारी फैक्टशीट में इन सभी बड़े बदलावों की पूरी जानकारी दी गई है.
रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा टैक्स कलेक्शन
देश में व्यापार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2017 में जहां जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या लगभग 60 लाख थी, वहीं सितंबर 2026 तक यह बढ़कर 1.70 करोड़ हो गई है. 30 सितंबर तक जीएसटी सिस्टम पर रिकॉर्ड 3,053 करोड़ इनवॉइस (बिल) अपलोड किए जा चुके हैं और 833.82 करोड़ ई-वे बिल जारी हुए हैं. कमाई के मामले में भी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कुल जीएसटी कलेक्शन 12.46 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 11.6 फीसदी ज्यादा है.
रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन अब चुटकियों में
नए नियमों के मुताबिक, अब जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में बदलाव करना बहुत आसान हो जाएगा. मुख्य व्यवसाय स्थल (PPoB) को छोड़कर, अन्य सभी बदलाव तुरंत और अपने आप स्वीकार कर लिए जाएंगे. वहीं, जिन टैक्सपेयर्स ने ऑटोमैटिक रूट से रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके मुख्य व्यवसाय स्थल (PPoB) सहित सभी बदलाव अपने आप स्वीकार होंगे.
इसके साथ ही, अगर कोई अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल कराना चाहता है, तो उसे अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. पेंडिंग रिटर्न भरने और सारा बकाया टैक्स चुकाने के बाद कैंसिलेशन की अर्जी अपने आप मंजूर हो जाएगी. यह नियम उन कारोबारियों पर लागू होगा जिन्होंने किसी भी महीने में 2.5 लाख रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) आगे पास नहीं किया है. अगर यह रकम 2.5 लाख से ज्यादा भी है, तो भी समय पर फाइनल रिटर्न भरने वालों को इसका फायदा मिलेगा.
रिफंड का पैसा मिलेगा तुरंत, ऑनलाइन बेचने वालों को राहत
काउंसिल ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए सामान बेचने वाले छोटे करदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. इसके अलावा, कैश लेजर में जमा एक्स्ट्रा पैसे का रिफंड अब पूरी तरह ऑटोमैटिक तरीके से सीधे खाते में आएगा. रिफंड की मंजूरी मिलने का समय भी 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. अगर विभाग 10 दिन में जवाब नहीं देता है, तो इसे मंजूर मान लिया जाएगा. इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में, रिस्क असेसमेंट के आधार पर कुल क्लेम की 90 फीसदी रकम तुरंत मंजूर कर दी जाएगी.
छोटे मामलों में नहीं मिलेगा नोटिस, जुर्माना भी हुआ भारी कम
सरकार ने छोटे व्यापारियों को टैक्स अधिकारियों की बेवजह की परेशानी से बचाने के लिए बड़ा फैसला किया है. अब 10,000 रुपये से कम के टैक्स मामलों में कोई 'कारण बताओ नोटिस' जारी नहीं किया जाएगा. पुराने जितने भी नोटिस या अपील लंबित हैं, उन पर भी यह ₹10,000 की सीमा लागू होगी.
इसके अलावा जुर्माने के नियमों में भी बड़ी ढील दी गई है
- अगर कोई व्यापारी समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से पूरा टैक्स, ब्याज और जुर्माना भर देता है, तो उस जुर्माने को सिर्फ एक 'चार्ज' माना जाएगा.
- ऑर्डर आने के 30 दिन (धारा 73 के तहत) या 60 दिन (धारा 74ए के तहत) के भीतर टैक्स और ब्याज चुकाने पर जुर्माना घटाकर सिर्फ 5 फीसदी कर दिया जाएगा.
- बिना धोखाधड़ी वाले मामलों में लगने वाले 10,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माने को हटाने की सिफारिश की गई है.
- अधिकतम सामान्य जुर्माना भी 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
- जिन मामलों में टैक्स की कोई मांग नहीं है और सिर्फ जुर्माना लगा है, वहां आगे अपील करने के लिए प्री-डिपॉजिट की अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये तय की गई है.
सरकार का कहना है कि इन कदमों से देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी बनेगी.
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