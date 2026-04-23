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भारतीय रेलवे का कायाकल्प, 55,000 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण, अब सफर होगा सुरक्षित और तेज

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है. पिछले एक दशक में रेलवे ने सुरक्षा और गति को प्राथमिकता देते हुए लगभग 55,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया है. इस बुनियादी ढांचे के सुधार ने न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई है, बल्कि रेल दुर्घटनाओं की संभावना को भी न्यूनतम कर दिया है.

सुरक्षा में बड़ी उपलब्धि और तकनीक का संगम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक लेख का हवाला देते हुए PMO ने बताया कि 2014 के बाद से ट्रैक के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है. उन्नत परीक्षण और मशीनीकृत रखरखाव के कारण आज भारतीय रेल की 'राइड क्वालिटी' पहले से कहीं बेहतर हुई है. रेल मंत्री के अनुसार, ट्रैक और वेल्डिंग के फेल होने की घटनाओं में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी जीत है.

आधुनिक ट्रैक की विशेषताएं

रेलवे ने अब तक लगभग 44,000 किलोमीटर लंबे रेल पैनल बिछाए हैं. लंबे रेल पैनल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनमें पटरियों के बीच जोड़ (Joints) कम होते हैं, जिससे ट्रेनें बिना झटके के स्मूथ चलती हैं. इसके साथ ही, देश में 80,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक पर अब 60-किलोग्राम वाले भारी और मजबूत रेल का उपयोग किया जा रहा है. ये पटरियां भारी मालगाड़ियों और हाई-स्पीड ट्रेनों का वजन सहने में सक्षम हैं.