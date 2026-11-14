IITF 2026: भारत मंडपम में 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज, पीयूष गोयल बोले- 2047 तक भारत की होगी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी
IITF 2026: भारत मंडपम में 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो गया. कार्यक्रम में खास हुआ, इस पर पढ़ें अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 11:34 AM IST
45th India International Trade Fair, IITF 2026: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 का भव्य आगाज हो गया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इस 14 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया. इस बार मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है, जो भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ उसकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती है.
इस साल के मेले में भारत और विदेशों से 3,500 से ज्यादा एग्जिबिटर हिस्सा ले रहे हैं. यह मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक बिजनेस विजिटर्स और आम जनता के लिए खुला रहेगा. उद्घाटन समारोह में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, आईटीपीओ के चेयरमैन जावेद अशरफ और पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना गुरु माधवी मुद्गल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
उद्घाटन पर ओडिसी नृत्य ने मोहा मन
उद्घाटन समारोह में पद्मश्री गुरु माधवी मुद्गल और उनकी मंडली ने खास ओडिसी नृत्य पेश किया. मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक परंपराएं देश की पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं. उन्होंने अपने परिवार का शास्त्रीय नृत्य से जुड़ाव भी साझा किया और बताया कि उनकी बेटी प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं. यह प्रस्तुति मेले की थीम 'विकास और विरासत' को पूरी तरह दर्शाती नजर आई.
अपने संबोधन में गोयल ने कहा कि विकास को विरासत के संरक्षण के साथ-साथ चलना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसकी परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि IITF सिर्फ ट्रेड और बिजनेस का मंच नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता, उद्यमशीलता, कला, संस्कृति और आर्थिक क्षमता को दुनिया के सामने दिखाने का मौका है.
30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत
पीयूष गोयल ने भारत के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य पर भी बात की. उन्होंने कहा कि देश 2047 तक, जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक अपनी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है. उन्होंने युवा आबादी, उद्यमियों, किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई, कारीगरों और कारोबारियों को इस विकास यात्रा का अहम हिस्सा बताया. मंत्री ने निर्यात के आंकड़े भी साझा किए.
उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात, जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों शामिल हैं, लगभग 90 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. चालू वित्त वर्ष में देश 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रहा है और उन्हें इसे हासिल करने का पूरा भरोसा है. उन्होंने भारतीय कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और एक्सपोर्टर्स से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की.
साथ ही 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' के सिद्धांत पर ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने भारत मंडपम के एग्जिबिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की योजना का भी ऐलान किया. प्रस्तावित विस्तार के बाद मौजूदा एग्जिबिशन स्पेस लगभग दोगुना हो जाएगा.
600 स्टार्टअप दिखाएंगे अपना इनोवेशन
आईटीपीओ चेयरमैन जावेद अशरफ ने कहा कि पिछले साढ़े 4 दशकों में IITF भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता का बड़ा मंच बन गया है. इस साल मेला 17 हॉल में 1 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा एग्जिबिशन एरिया में फैला है. इसमें 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 51 केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, संगठन और पीएसयू हिस्सा ले रहे हैं.
इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण 'हॉल ऑफ इंस्पिरेशन' होगा, जहां करीब 600 स्टार्टअप्स अपने इनोवेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और डीप-टेक डेवलपमेंट दिखाएंगे. ओडीओपी पवेलियन में 21 राज्यों के खास उत्पाद दिखाए जाएंगे, जिससे कारीगरों और लोकल प्रोड्यूसर्स को बड़े बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा. मेले में इंटरैक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस, बच्चों के लिए प्ले जोन और करीब 90 फूड आउटलेट भी होंगे, जहां क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा.11 देशों की भागीदारी, 87 सांस्कृतिक कार्यक्रमIITF 2026 के इंटरनेशनल सेगमेंट में थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफगानिस्तान, UAE, तुर्किए, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया समेत 11 देश हिस्सा ले रहे हैं.
बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया गया है, जबकि असम, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल फोकस स्टेट हैं. 2 हफ्तों में करीब 87 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के शास्त्रीय, लोक और समकालीन कला रूप देखने को मिलेंगे.विजिटर्स की सुविधा के लिए आईटीपीओ ने आईआईटीएफ 2026 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें एग्जिबिटर, पवेलियन, इवेंट लोकेशन और प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलेगी. टिकट दिल्ली मेट्रो के जरिए ऑनलाइन और शहर के 55 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे. विजिटर्स को भारत मंडपम पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
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