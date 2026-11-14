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IITF 2026: भारत मंडपम में 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज, पीयूष गोयल बोले- 2047 तक भारत की होगी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी

45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मंत्री पीयूष गोयल ( Etv Bharat )

45th India International Trade Fair, IITF 2026: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 का भव्य आगाज हो गया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इस 14 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया. इस बार मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है, जो भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ उसकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती है.

इस साल के मेले में भारत और विदेशों से 3,500 से ज्यादा एग्जिबिटर हिस्सा ले रहे हैं. यह मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक बिजनेस विजिटर्स और आम जनता के लिए खुला रहेगा. उद्घाटन समारोह में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, आईटीपीओ के चेयरमैन जावेद अशरफ और पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना गुरु माधवी मुद्गल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.