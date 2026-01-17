ETV Bharat / business

IPO बाजार में बहार: 19 जनवरी से शुरू सप्ताह में 4 नए इश्यू, 7 कंपनियां होंगी लिस्ट, निवेशकों की चांदी!

नई दिल्ली: प्राथमिक शेयर बाजार में 19 जनवरी से शुरू हो रहा सप्ताह निवेशकों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है. इस दौरान नए पब्लिक इश्यू खुलने से लेकर कई कंपनियों की लिस्टिंग तक, IPO बाजार में तेज़ हलचल देखने को मिलेगी. निवेशकों के पास मेनबोर्ड और SME सेगमेंट, दोनों में निवेश के कई विकल्प रहेंगे.

4 नए IPO निवेश के लिए होंगे ओपन

आने वाले सप्ताह में कुल चार नए पब्लिक इश्यू खुलने जा रहे हैं. इनमें एक IPO मेनबोर्ड सेगमेंट का है, जबकि तीन SME सेगमेंट से जुड़े हुए हैं. खास बात यह है कि लंबे समय बाद मेनबोर्ड में एक बड़ा इश्यू निवेश के लिए आ रहा है.

Shadowfax Technologies का बड़ा इश्यू

मेनबोर्ड सेगमेंट में Shadowfax Technologies का ₹1,907.27 करोड़ का पब्लिक इश्यू 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा. निवेशक इसमें ₹118 से ₹124 प्रति शेयर के प्राइस बैंड में आवेदन कर सकते हैं. एक लॉट में 120 शेयर होंगे. कंपनी के शेयरों की BSE और NSE पर 28 जनवरी को लिस्टिंग होने की संभावना है. यह सप्ताह का सबसे बड़ा और चर्चित IPO माना जा रहा है.

SME सेगमेंट में तीन कंपनियां

SME सेगमेंट में Digilogic Systems का IPO 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा. ₹81.01 करोड़ के इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड ₹98 से ₹104 प्रति शेयर तय किया गया है और लॉट साइज 1,200 शेयर का है.

इसके बाद KRM Ayurveda का IPO 21 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए ₹77.49 करोड़ जुटाना चाहती है. इसका प्राइस बैंड ₹128 से ₹135 प्रति शेयर रखा गया है. वहीं, Shayona Engineering का IPO 22 जनवरी को खुलेगा और 27 जनवरी को बंद होगा. ₹10 लाख के इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड की घोषणा अभी नहीं की गई है.