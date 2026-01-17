IPO बाजार में बहार: 19 जनवरी से शुरू सप्ताह में 4 नए इश्यू, 7 कंपनियां होंगी लिस्ट, निवेशकों की चांदी!
19 जनवरी से शुरू सप्ताह में शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज समेत 4 नए आईपीओ खुलेंगे, जबकि भारत कोकिंग कोल जैसी 7प्रमुख कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टिंग करेंगी.
Published : January 17, 2026 at 11:54 AM IST
नई दिल्ली: प्राथमिक शेयर बाजार में 19 जनवरी से शुरू हो रहा सप्ताह निवेशकों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है. इस दौरान नए पब्लिक इश्यू खुलने से लेकर कई कंपनियों की लिस्टिंग तक, IPO बाजार में तेज़ हलचल देखने को मिलेगी. निवेशकों के पास मेनबोर्ड और SME सेगमेंट, दोनों में निवेश के कई विकल्प रहेंगे.
4 नए IPO निवेश के लिए होंगे ओपन
आने वाले सप्ताह में कुल चार नए पब्लिक इश्यू खुलने जा रहे हैं. इनमें एक IPO मेनबोर्ड सेगमेंट का है, जबकि तीन SME सेगमेंट से जुड़े हुए हैं. खास बात यह है कि लंबे समय बाद मेनबोर्ड में एक बड़ा इश्यू निवेश के लिए आ रहा है.
Shadowfax Technologies का बड़ा इश्यू
मेनबोर्ड सेगमेंट में Shadowfax Technologies का ₹1,907.27 करोड़ का पब्लिक इश्यू 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा. निवेशक इसमें ₹118 से ₹124 प्रति शेयर के प्राइस बैंड में आवेदन कर सकते हैं. एक लॉट में 120 शेयर होंगे. कंपनी के शेयरों की BSE और NSE पर 28 जनवरी को लिस्टिंग होने की संभावना है. यह सप्ताह का सबसे बड़ा और चर्चित IPO माना जा रहा है.
SME सेगमेंट में तीन कंपनियां
SME सेगमेंट में Digilogic Systems का IPO 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा. ₹81.01 करोड़ के इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड ₹98 से ₹104 प्रति शेयर तय किया गया है और लॉट साइज 1,200 शेयर का है.
इसके बाद KRM Ayurveda का IPO 21 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए ₹77.49 करोड़ जुटाना चाहती है. इसका प्राइस बैंड ₹128 से ₹135 प्रति शेयर रखा गया है. वहीं, Shayona Engineering का IPO 22 जनवरी को खुलेगा और 27 जनवरी को बंद होगा. ₹10 लाख के इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड की घोषणा अभी नहीं की गई है.
पहले से खुले IPO में भी मौका
निवेशकों के पास पहले से खुले दो SME IPO में भी पैसा लगाने का मौका रहेगा. Armour Security का IPO 14 जनवरी को खुला था और 19 जनवरी को बंद होगा. ₹26.51 करोड़ के इस इश्यू को अब तक करीब 50 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला है. वहीं, Aritas Vinyl का ₹37.52 करोड़ का IPO 16 जनवरी को खुला था और 20 जनवरी को बंद होगा. इसे अभी तक लगभग 47 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला है.
7 कंपनियां करेंगी शेयर बाजार में एंट्री
नए सप्ताह में कुल सात कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है. 19 जनवरी को Bharat Coking Coal के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट हो सकते हैं. इसी दिन Defrail Technologies और Avana Electrosystems भी SME सेगमेंट में अपनी शुरुआत कर सकती हैं.
इसके बाद 21 जनवरी को Amagi Media Labs के साथ-साथ Narmadesh Brass Industries, GRE Renew Enertech और INDO SMC के शेयर भी बाजार में लिस्ट होने की संभावना है.
निवेशकों की नजर बाजार की चाल पर
कई IPO और लिस्टिंग एक ही सप्ताह में होने से प्राथमिक बाजार में रौनक बनी रहने की उम्मीद है. विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशकों को आवेदन से पहले कंपनियों की वित्तीय स्थिति और बिजनेस मॉडल पर ध्यान देना चाहिए.
यह भी पढ़ें- Budget 2026: रविवार को भी होगी ट्रेडिंग, 1 फरवरी को बजट के लिए खुले रहेंगे NSE-BSE