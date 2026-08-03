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360 ONE वेल्थ क्रिएटर्स लिस्ट 2026: देश में पहली पीढ़ी के उद्यमियों का दबदबा, ₹104 लाख करोड़ पहुंची कुल संपत्ति

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारत की बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक, 360 ONE ने क्रिसिल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर '360 ONE वेल्थ क्रिएटर्स लिस्ट 2026' जारी कर दी है. ₹7.76 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति संभालने वाली इस कंपनी की यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में अमीर लोगों की संख्या और देश की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है. इस साल की लिस्ट में भारत के 3,040 सबसे अमीर लोगों को शामिल किया गया है. इन सभी की कुल संपत्ति मिलाकर ₹104 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस खास लिस्ट में जगह बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम ₹425 करोड़ की निजी संपत्ति होना जरूरी था. शीर्ष कारोबारी घराने: अडानी और अंबानी परिवारों में कड़ी टक्कर

पारिवारिक संपत्ति के मामले में देश के दो सबसे बड़े बिजनेस घरानों के बीच बहुत करीबी मुकाबला देखा गया है. गौतम अडानी और उनका परिवार (Adani Enterprises) इस लिस्ट में ₹9,08,178 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ भारत का सबसे अमीर परिवार बनकर शीर्ष पर रहा. दूसरे स्थान पर मुकेश धीरूभाई अंबानी और उनका परिवार (Reliance Industries) है, जिनकी कुल पारिवारिक संपत्ति ₹8,93,622 करोड़ दर्ज की गई है. इसके बाद तीसरे स्थान पर सुनील भारती मित्तल और उनका परिवार (Bharti Airtel) है, जिनकी कुल संपत्ति ₹4,96,687 करोड़ आंकी गई है. देश के शीर्ष पांच सबसे ताकतवर बिजनेस घरानों में सन फार्मा के दिलीप सांघवी और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शापूर पलोनजी मिस्त्री भी अपनी मजबूत स्थिति के साथ शामिल हैं. वहीं, अंबानी परिवार की नई पीढ़ी—अनंत, ईशा और आकाश अंबानी—ने लिस्ट में व्यक्तिगत तौर पर शीर्ष तीन स्थानों पर कब्जा जमाया है. इनमें से प्रत्येक की निजी संपत्ति ₹2.75 लाख करोड़ से ज्यादा है. प्रमोटर वेल्थ का ढांचा: किसके पास कितनी हिस्सेदारी?

क्रिसिल इंटेलिजेंस के विश्लेषण में भारत के प्रमोटरों की कुल ₹330 लाख करोड़ की विशाल संपत्ति के ढांचे को समझा गया है. इस पूरी वेल्थ का मालिकाना हक इस प्रकार बंटा हुआ है: