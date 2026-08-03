360 ONE वेल्थ क्रिएटर्स लिस्ट 2026: देश में पहली पीढ़ी के उद्यमियों का दबदबा, ₹104 लाख करोड़ पहुंची कुल संपत्ति
360 ONE वेल्थ लिस्ट 2026 के अनुसार, ₹104 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ गौतम अडानी देश के सबसे अमीर परिवार बने हैं.
Published : August 3, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई: भारत की बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक, 360 ONE ने क्रिसिल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर '360 ONE वेल्थ क्रिएटर्स लिस्ट 2026' जारी कर दी है. ₹7.76 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति संभालने वाली इस कंपनी की यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में अमीर लोगों की संख्या और देश की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है.
इस साल की लिस्ट में भारत के 3,040 सबसे अमीर लोगों को शामिल किया गया है. इन सभी की कुल संपत्ति मिलाकर ₹104 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस खास लिस्ट में जगह बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम ₹425 करोड़ की निजी संपत्ति होना जरूरी था.
शीर्ष कारोबारी घराने: अडानी और अंबानी परिवारों में कड़ी टक्कर
पारिवारिक संपत्ति के मामले में देश के दो सबसे बड़े बिजनेस घरानों के बीच बहुत करीबी मुकाबला देखा गया है. गौतम अडानी और उनका परिवार (Adani Enterprises) इस लिस्ट में ₹9,08,178 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ भारत का सबसे अमीर परिवार बनकर शीर्ष पर रहा.
दूसरे स्थान पर मुकेश धीरूभाई अंबानी और उनका परिवार (Reliance Industries) है, जिनकी कुल पारिवारिक संपत्ति ₹8,93,622 करोड़ दर्ज की गई है. इसके बाद तीसरे स्थान पर सुनील भारती मित्तल और उनका परिवार (Bharti Airtel) है, जिनकी कुल संपत्ति ₹4,96,687 करोड़ आंकी गई है.
देश के शीर्ष पांच सबसे ताकतवर बिजनेस घरानों में सन फार्मा के दिलीप सांघवी और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शापूर पलोनजी मिस्त्री भी अपनी मजबूत स्थिति के साथ शामिल हैं. वहीं, अंबानी परिवार की नई पीढ़ी—अनंत, ईशा और आकाश अंबानी—ने लिस्ट में व्यक्तिगत तौर पर शीर्ष तीन स्थानों पर कब्जा जमाया है. इनमें से प्रत्येक की निजी संपत्ति ₹2.75 लाख करोड़ से ज्यादा है.
प्रमोटर वेल्थ का ढांचा: किसके पास कितनी हिस्सेदारी?
क्रिसिल इंटेलिजेंस के विश्लेषण में भारत के प्रमोटरों की कुल ₹330 लाख करोड़ की विशाल संपत्ति के ढांचे को समझा गया है. इस पूरी वेल्थ का मालिकाना हक इस प्रकार बंटा हुआ है:
- 29% हिस्सा सीधे तौर पर व्यक्तिगत प्रमोटरों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के पास है.
- 45% हिस्सा भारतीय और विदेशी कंपनियों (Corporate Entities) के माध्यम से निवेशित है.
- 26% हिस्सा अलग-अलग ट्रस्टों (Trusts) के माध्यम से संभाला जा रहा है.
आर्थिक राजधानी मुंबई का दबदबा बरकरार
भौगोलिक दृष्टि से मुंबई देश में धन सृजन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. अकेले मुंबई शहर से 802 अमीर लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति ₹39.81 लाख करोड़ है. यह पूरी लिस्ट की कुल संपत्ति का अकेले 38.4% हिस्सा है. मुंबई के अमीरों की औसत संपत्ति ₹4,782 करोड़ है, जो मुंबई के मजबूत शेयर बाजारों और वित्तीय स्थिति को दर्शाती है.
फर्स्ट-जेनरेशन (पहली पीढ़ी) के उद्यमियों की नई लहर
इस रिपोर्ट का सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब खुद के दम पर बिजनेस शुरू करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. पारंपरिक या विरासत में मिली संपत्ति के मुकाबले फर्स्ट-जेनरेशन के उद्यमियों की संख्या ज्यादा है:
- फर्स्ट-जेनरेशन उद्यमी (खुद बिजनेस शुरू करने वाले): 1,696 व्यक्ति
- विरासत या पारंपरिक वेल्थ क्रिएटर्स (उत्तराधिकारी): 1,290 व्यक्ति
पारंपरिक औद्योगिक समूह भले ही संख्या में केवल 30 हैं, लेकिन वे देश की कुल वेल्थ का 14.6% हिस्सा संभालते हैं. इसके बाद फार्मास्युटिकल्स (11.3%), फाइनेंशियल सर्विसेज (8%) और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (7%) का स्थान है. इसके साथ ही, देश में एयरोस्पेस, डिफेंस, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और क्विक कॉमर्स जैसे नए जमाने के सेक्टर्स की हिस्सेदारी भी बढ़कर 15.5% हो गई है.
महिला सशक्तिकरण: संपत्तियों में 22.6% हिस्सेदारी
भारतीय बिजनेस जगत में महिलाओं का प्रभाव और वित्तीय हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ी है. इस लिस्ट में 738 महिलाएं शामिल हैं, जो कुल संपत्ति का 22.6% हिस्सा संभालती हैं. भारत के कुल 183 डॉलर-अरबपतियों में से 47 महिलाएं हैं. शीर्ष महिला इन्फ्लुएंसर्स में ईशा अंबानी, रोशनी नाडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार-शॉ, फाल्गुनी नायर और रेखा झुनझुनवाला के नाम सबसे ऊपर हैं.
क्रिसिल इंटेलिजेंस की अध्यक्ष और बिजनेस हेड प्रीति अरोड़ा ने कहा कि बेहतर सरकारी नीतियों, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सफल संस्थापकों द्वारा दोबारा किए जा रहे निवेश के कारण भारत में वेल्थ क्रिएशन की यह प्रक्रिया आने वाले समय में और अधिक व्यापक और मजबूत होने वाली है.
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