खुदरा बैंकों को AI कमवाएगा €300 बिलियन का मुनाफा, 2030 तक है ये संभव

हैदराबाद: बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा बैंक 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से सालाना €300 बिलियन से अधिक अतिरिक्त मुनाफा अर्जित कर सकते हैं. ये निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे AI बैंकों को घटते मार्जिन और बढ़ती लागतों के साथ-साथ परिवर्तन में देरी के प्रतिस्पर्धी जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है.

इससे न केवल लागत-कुशलता में नयापन आएगा, बल्कि AI खुदरा बैंकिंग मॉडल को बदल देगा. वहीं AI एजेंट मूल्य के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं. BCG ने AI-प्रथम अपनाने के लिए आवश्यक बातों की रूपरेखा प्रस्तुत की है.

बीसीजी के नवीनतम प्रकाशन, "फ्रॉम ब्रांचेज टू बॉट्स: विल एआई एजेंट्स ट्रांसफॉर्म रिटेल बैंकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक एआई-प्रथम रिटेल बैंक की विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित करती है और एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में एजेंटिक एआई के महत्व को रेखांकित करती है. यह रिटेल बैंक के प्रमुखों के लिए पायलट परिनियोजन से लेकर संपूर्ण पुनर्निमाण तक के संक्रमण का एक रोडमैप भी प्रस्तुत करती है.

एजेंटिक एआई परिचालन दक्षता को पुनर्परिभाषित कर रहा है: रिपोर्ट दर्शाती है कि एआई एजेंट पहले से ही ठोस परिणाम दे रहे हैं. ये स्वायत्त प्रणालियां जनरेटिव और प्रेडिक्टिव एआई को मिलाकर अनुपालन, ग्राहक सेवा और जोखिम के क्षेत्र में वर्कफ़्लो को लगभग शून्य सीमांत लागत पर संचालित करती हैं.

उन्होंने संग्रह प्रदर्शन में सुधार किया है और लागत में 30% से 40% की कमी की है और खुदरा बैंकिंग के अर्थशास्त्र को नया रूप दे रहे हैं. हालांकि एक साल पहले इसका जिक्र कम ही होता था, लेकिन एआई एजेंट अब विभिन्न उद्योगों में एआई-व्युत्पन्न मूल्य का 17% प्रतिनिधित्व करते हैं.

बीसीजी को उम्मीद है कि 2028 तक यह 29% तक पहुंच जाएगा, जिससे एजेंट बैंकिंग और उससे आगे के क्षेत्रों में एआई से व्यावसायिक प्रभाव के सबसे बड़े त्वरक के रूप में स्थापित होंगे.

एआई-प्रथम बैंक: यह कैसा दिखता है: एआई-प्रथम बैंक बाजार में अग्रणी बैंकों की क्षमताओं को नए सिरे से परिभाषित करेंगे. बीसीजी रिपोर्ट 6 विशेषताओं पर प्रकाश डालती है, जो एक एआई-प्रथम बैंक को परिभाषित करेंगी.

अति-व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव- भविष्य का शाखा प्रबंधक ग्राहक की जेब में एक एआई एजेंट होता है, जो व्यक्ति के वित्तीय जीवन की निरंतर निगरानी और उससे जुड़ाव करता है. ग्राहक द्वारा अपनी जरूरतें बताने से पहले ही उनका अनुमान लगा लेता है, और वास्तविक समय में सुधारों को लागू करने के लिए सुझाव देता है (या, यदि अधिकृत हो, तो कदम भी उठाता है.)