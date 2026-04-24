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मालदीव के पास नहीं बचे थे पैसे, 'देवदूत' बना भारत; मुश्किल वक्त में सच्ची दोस्ती निभाते हुए दिए ₹3000 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ ( ANI )

माले: भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों में पिछले कुछ समय से चली आ रही कड़वाहट अब आर्थिक सहयोग की मिठास में बदलती दिख रही है. गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत ने एक बार फिर संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए बड़ा सहारा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत भारत ने मालदीव को 'करेंसी स्वैप' प्रोग्राम के माध्यम से 30 अरब भारतीय रुपये (₹3000 करोड़) की पहली वित्तीय सहायता देने की औपचारिक मंजूरी दे दी है. आर्थिक संकट और भारत का हस्तक्षेप

मालदीव वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और बाहरी ऋण के दबाव से जूझ रहा है. आयात और पर्यटन पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण, मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता अनिवार्य है. ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) के बीच हुआ यह द्विपक्षीय समझौता मालदीव के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा. इस सहायता का उद्देश्य मालदीव के अल्पकालिक विदेशी मुद्रा संकट को हल करना और उसकी मुद्रा 'रुफिया' की स्थिति को स्थिर करना है.