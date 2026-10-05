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RBI एमपीसी बैठक शुरू, क्या महंगी हो सकती है घर और कार की EMI? जानें किस दिन आएगा फैसला

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आज यानी 5 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है. छह सदस्यों वाली इस समिति के फैसलों की घोषणा बुधवार, 7 अक्टूबर को की जाएगी. बाजार विशेषज्ञों और बड़े वित्तीय संस्थानों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की बढ़ोतरी कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो फरवरी 2023 के बाद यह पहली ब्याज दर वृद्धि होगी, जिससे वर्तमान रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो जाएगी.

लगातार बढ़ रही महंगाई और वैश्विक दबावों के कारण आरबीआई को समय से पहले कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं. समझते हैं कि वे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ब्याज दरें बढ़ने की पूरी संभावना है. 1. बढ़ती महंगाई का दबाव

देश में खुदरा महंगाई एक बार फिर पैर पसार रही है. अगस्त में यह दर बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई, जो जुलाई में 4.45% थी. इसके अलावा, कमजोर मानसून और अल-नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं. एसबीआई रिसर्च के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर में महंगाई का आंकड़ा 5.5% से लेकर 6.5% के पार जा सकता है. 2. कच्चे तेल की कीमतों में आग

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल चुकी है. भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल आयात करता है. महंगा तेल आयात करने से देश में माल ढुलाई और उत्पादन की लागत बढ़ती है, जिससे हर छोटी-बड़ी चीज महंगी होने का खतरा रहता है. 3. कमजोर होता रुपया और वैश्विक परिस्थितियां

दुनियाभर के केंद्रीय बैंक, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व, ब्याज दरों को लगातार ऊंचा रख रहे हैं. इसके चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर 96 के स्तर को पार कर गया है. रुपये को संभालने और निवेशकों को रोकने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.