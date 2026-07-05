ETV Bharat / business

भारत में उर्वरकों का भंडार बढ़ेगा, यूरिया, DAP और सल्फर ला रहे 15 जहाज ने होर्मुज पार किया

नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष से भारत की उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला पर अधिक असर नहीं पड़ा है. मंत्रालय ने कहा कि देश के लिए उर्वरक और कच्चा माल लाने वाले 20 में से 15 जहाज सुरक्षित होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं. इनमें से आठ जहाजों में 3.32 लाख टन यूरिया, चार जहाजों में 2.57 लाख टन DAP और तीन जहाजों में 1.11 लाख टन सल्फर है. ये सभी निर्धारित समय के अनुसार भारतीय बंदरगाहों पर आ रहे हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, पांच और जहाज आने वाले हैं, जिनमें से एक में 0.25 लाख टन अमोनिया और दूसरे में 0.45 लाख टन यूरिया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभी दो और यूरिया जहाजों और एक सल्फर जहाज पर माल लादा जा रहा है. उम्मीद है कि सभी योजना के अनुसार पहुंच जाएंगे.

केंद्र सरकार ने कहा कि हालांकि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात में बाधा आई, लेकिन 'समय पर योजना बनाने, बेहतर तालमेल और लगातार निगरानी' के जरिये उर्वरकों की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित की गई है.

मंत्रालय ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिये आपूर्ति के नए स्रोत भी तलाशे गए. ओमान, मलेशिया, वियतनाम, जॉर्जिया, नाइजीरिया, रूस, फिनलैंड, मिस्र, अल्जीरिया, तुर्की और नीदरलैंड से यूरिया की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है. भारत ने डीएपी और एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) रूस, मोरक्को, मिस्र, अमेरिका, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया और सऊदी अरब से लाल सागर के रास्ते से मंगवाया.

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है. इससे उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं और निर्यात में लगने वाला समय भी बढ़ा है. भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है. हालांकि, उन्होंने कहा कि कीमतों में वैश्विक उछाल के बावजूद सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा की है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उर्वरक विभाग द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को जाता है.