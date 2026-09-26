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मेक इन इंडिया के 12 साल: 'Fragile Five' के संकट से वैश्विक इंडस्ट्रियल पावरहाउस बनने तक, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का पूरा रिपोर्ट कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई, 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करते हुए, जबकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उन्हें देखते हुए ( ians )

बड़े पैमाने पर भारत का विनिर्माण संशोधित राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला और औद्योगिक विकास के हालिया आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारतीय फैक्ट्रियों में विनिर्माण की गतिविधियां लगातार बड़े पैमाने पर विस्तारित हो रही हैं

मेक इन इंडिया पहल के तहत आने वाले सेक्टर्स की सूची इस अभियान के तहत विकास को गति देने के लिए देश के बुनियादी और आधुनिक दोनों क्षेत्रों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है

हैदराबाद: साल 2014 में शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान ने अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं. साल 2013-14 के उस दौर में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर सुस्ती और 'Fragile Five' (पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) के संकट से जूझ रही थी, वहीं इस देश-व्यापी अभियान ने भारत को एक वैश्विक डिजाइन, नवाचार और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है. प्रधानमंत्री के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत पर आधारित यह नीति अब 'मेक इन इंडिया 2.0' के रूप में काम कर रही है, जिसके तहत देश के 27 प्रमुख क्षेत्रों (15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सेवा क्षेत्र) को शामिल किया गया है.

ऑटोमोबाइल्स: साल 2024-25 में देश का कुल वाहन उत्पादन 31.03 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो 2014-15 से लगभग 33% अधिक है. साल 2020-21 के मुकाबले पैसेंजर वाहनों में 65%, कमर्शियल वाहनों में 65%, थ्री-व्हीलर्स में 71% और टू-व्हीलर्स में 30% की वृद्धि हुई है. इसके साथ ही देश पारंपरिक वाहनों के अलावा स्वदेशी ईवी (EV) तकनीकों की ओर बढ़ रहा है.

साल 2024-25 में देश का कुल वाहन उत्पादन 31.03 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो 2014-15 से लगभग 33% अधिक है. साल 2020-21 के मुकाबले पैसेंजर वाहनों में 65%, कमर्शियल वाहनों में 65%, थ्री-व्हीलर्स में 71% और टू-व्हीलर्स में 30% की वृद्धि हुई है. इसके साथ ही देश पारंपरिक वाहनों के अलावा स्वदेशी ईवी (EV) तकनीकों की ओर बढ़ रहा है. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज: भारत दवा उत्पादन की मात्रा (Volume) में दुनिया में तीसरे स्थान पर और मूल्य (Value) में 11वें स्थान पर है. साल 2024-25 में इसका कुल टर्नओवर लगभग ₹4.72 लाख करोड़ रहा. घरेलू चिकित्सा उपकरणों का निर्माण 2019-20 के ₹28,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹41,500 करोड़ हो गया है. देश में 218 APIs और 57 चिकित्सा उपकरणों (जैसे CT, MRI और अल्ट्रासाउंड) के लिए निर्माण क्षमता तैयार हो चुकी है.

भारत दवा उत्पादन की मात्रा (Volume) में दुनिया में तीसरे स्थान पर और मूल्य (Value) में 11वें स्थान पर है. साल 2024-25 में इसका कुल टर्नओवर लगभग ₹4.72 लाख करोड़ रहा. घरेलू चिकित्सा उपकरणों का निर्माण 2019-20 के ₹28,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹41,500 करोड़ हो गया है. देश में 218 APIs और 57 चिकित्सा उपकरणों (जैसे CT, MRI और अल्ट्रासाउंड) के लिए निर्माण क्षमता तैयार हो चुकी है. स्टील: कच्चे इस्पात का उत्पादन साल 2014-15 के 81.7 मिलियन टन से दोगुने से अधिक बढ़कर साल 2025-26 में 170.0 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जो देश की बुनियादी सामग्री निर्माण क्षमता को मजबूत करता है.

कच्चे इस्पात का उत्पादन साल 2014-15 के 81.7 मिलियन टन से दोगुने से अधिक बढ़कर साल 2025-26 में 170.0 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जो देश की बुनियादी सामग्री निर्माण क्षमता को मजबूत करता है. रेलवे: साल 2014-24 के दौरान रिकॉर्ड 54,809 कोचों का निर्माण किया गया. औसत वार्षिक कोच उत्पादन 3,300 से बढ़कर 5,481 कोच प्रति वर्ष हो गया. साल 2025-26 में भारतीय रेलवे ने 1,674 लोकोमोटिव और 6,677 एलएचबी (LHB) कोच का उत्पादन किया. इसी साल रेल व्हील फैक्ट्री ने 2,10,026 पहियों, 1,22,000 एक्सल और 1,20,100 व्हीलसेट का निर्माण किया.

साल 2014-24 के दौरान रिकॉर्ड 54,809 कोचों का निर्माण किया गया. औसत वार्षिक कोच उत्पादन 3,300 से बढ़कर 5,481 कोच प्रति वर्ष हो गया. साल 2025-26 में भारतीय रेलवे ने 1,674 लोकोमोटिव और 6,677 एलएचबी (LHB) कोच का उत्पादन किया. इसी साल रेल व्हील फैक्ट्री ने 2,10,026 पहियों, 1,22,000 एक्सल और 1,20,100 व्हीलसेट का निर्माण किया. रक्षा: साल 2025-26 में देश का स्वदेशी रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो 2014-15 के मुकाबले लगभग चार गुना अधिक है.

घरेलू विनिर्माण क्षमता का गहराना

भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी अब केवल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन से आगे बढ़कर कंपोनेंट्स, एडवांस्ड मैटेरियल्स और जटिल प्रणालियों के निर्माण की ओर मुड़ चुकी है:

उन्नत फार्मा और स्पेस कंपोनेंट्स: भारत ने 'Trastuzumab Emtansine' (बायोसिमिलर एंटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट), 'Docaravimab-Miromavimab' और 'Desidustat' (किडनी एनीमिया की दवा) जैसी जटिल न्यू केमिकल एंटिटी (NCE) का निर्माण घरेलू स्तर पर किया है. अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए इसरो (ISRO) और एससीएल (SCL) ने स्वदेशी 32-बिट प्रोसेसर 'VIKRAM3201' और 'KALPANA3201' विकसित किए हैं.

सोलर मॉड्यूल और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स: देश की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2014 के 2.3 GW से बढ़कर जून 2026 में 192 GW हो चुकी है, जबकि सोलर सेल क्षमता ~30 GW पहुंच गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मार्च 2026 में एक स्वदेशी 30 kW इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम लॉन्च किया गया. वहीं, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ने 700 मेगावाट के भारतीय परमाणु रिएक्टरों के लिए स्टीम-जेनरेटर ट्यूबों की आपूर्ति की है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की तीसरी प्रोडक्शन लाइन से LCA तेजस Mk1A की वार्षिक क्षमता बढ़कर 24 विमान हो गई है.

दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक: ईवी और रक्षा के लिए जरूरी इन चुंबकों के निर्माण के लिए मार्च 2026 में एआरसीआई (ARCI), हैदराबाद में एक पायलट सुविधा स्थापित की गई. सरकार ने सालाना 6,000 मीट्रिक टन (MTPA) की एकीकृत विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है.

कैपिटल गुड्स: मैन्युफैक्चरिंग के पीछे की मशीनरी

भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न कैपिटल-गुड्स और भारी-इंजीनियरिंग क्षेत्रों में कुल उत्पादन वर्ष 2019-20 के ₹2,87,233 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹5,69,900 करोड़ हो गया है. कुल 9 प्रमुख श्रेणियों में से 7 श्रेणियों ने 90% से अधिक की शानदार वृद्धि दर्ज की है.

अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी: सबसे अधिक 160.3% की वृद्धि के साथ उत्पादन ₹31,028 करोड़ से बढ़कर ₹80,750 करोड़ हुआ.

सबसे अधिक 160.3% की वृद्धि के साथ उत्पादन ₹31,028 करोड़ से बढ़कर ₹80,750 करोड़ हुआ. प्रिंटिंग मशीनरी: 134.4% की बढ़त के साथ उत्पादन ₹29,716 करोड़ तक पहुंचा.

134.4% की बढ़त के साथ उत्पादन ₹29,716 करोड़ तक पहुंचा. मशीन टूल्स: इसमें 132.2% का इजाफा हुआ और यह ₹6,152 करोड़ से बढ़कर ₹14,286 करोड़ हो गई.

इसमें 132.2% का इजाफा हुआ और यह ₹6,152 करोड़ से बढ़कर ₹14,286 करोड़ हो गई. प्लास्टिक-प्रोसेसिंग मशीनरी: इस सेगमेंट का आकार 105.4% की वृद्धि के साथ दोगुने से अधिक हो गया.

इस सेगमेंट का आकार 105.4% की वृद्धि के साथ दोगुने से अधिक हो गया. भारी विद्युत इंजीनियरिंग उपकरण: सबसे बड़ा सेगमेंट ₹1,79,199 करोड़ से 103.5% बढ़कर ₹3,64,706 करोड़ का हो गया.

सबसे बड़ा सेगमेंट ₹1,79,199 करोड़ से 103.5% बढ़कर ₹3,64,706 करोड़ का हो गया. फूड-प्रोसेसिंग मशीनरी: इसमें 102.1% की वृद्धि देखी गई.

इसमें 102.1% की वृद्धि देखी गई. टेक्सटाइल मशीनरी: 95.4% की मजबूत वृद्धि के साथ उत्पादन ₹10,461 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया.

95.4% की मजबूत वृद्धि के साथ उत्पादन ₹10,461 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया. डाइस, मोल्ड्स और प्रेस टूल्स: इसमें 34.5% की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई.

इसमें 34.5% की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई. प्रोसीजर Plant इक्विपमेंट: इस क्षेत्र में सबसे कम 7.7% की वृद्धि रही, जो ₹29,250 करोड़ से बढ़कर ₹31,505 करोड़ हुई.

विनिर्माण को सहारा देने वाले प्रमुख नीतिगत सुधार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): भारत को वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच लगभग 843 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ है. यह पिछले बारह वर्षों की अवधि की तुलना में 169% की भारी वृद्धि को दर्शाता है.

सिंगल विंडो और लैंड बैंक: नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 5.69 लाख से अधिक व्यावसायिक इकाइयां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं, जो 327 से अधिक केंद्रीय और 3,452 से अधिक राज्य स्तरीय मंजूरियां ऑनलाइन प्रदान करता है. इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के तहत मई 2026 तक 4,220 औद्योगिक पार्कों (6.98 लाख हेक्टेयर) को मैप किया गया है, जिसमें 1.33 लाख हेक्टेयर भूमि भविष्य के विस्तार के लिए उपलब्ध है.

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 5.69 लाख से अधिक व्यावसायिक इकाइयां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं, जो 327 से अधिक केंद्रीय और 3,452 से अधिक राज्य स्तरीय मंजूरियां ऑनलाइन प्रदान करता है. इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के तहत मई 2026 तक 4,220 औद्योगिक पार्कों (6.98 लाख हेक्टेयर) को मैप किया गया है, जिसमें 1.33 लाख हेक्टेयर भूमि भविष्य के विस्तार के लिए उपलब्ध है. पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान: इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना में सुधार के लिए 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा ₹18.66 लाख करोड़ की कुल 396 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है, जिनमें से 256 को मंजूरी दी जा चुकी है और 198 योजनाएं सक्रिय रूप से लागू हैं.

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की सफलता

14 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करने वाले इस PLI ढांचे ने घरेलू विनिर्माण और निवेश को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है. जून 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार.

वास्तविक निवेश: देश में ₹2.40 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश आ चुका है.

देश में ₹2.40 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश आ चुका है. उत्पादन और बिक्री: इसके जरिए ₹22.66 लाख करोड़ से अधिक का संचयी उत्पादन और बिक्री दर्ज की गई है.

इसके जरिए ₹22.66 लाख करोड़ से अधिक का संचयी उत्पादन और बिक्री दर्ज की गई है. निर्यात: इसके माध्यम से ₹15.20 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया गया है.

इसके माध्यम से ₹15.20 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया गया है. रोजगार: इस योजना ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 14 लाख से अधिक नौकरियों को सीधा सहारा दिया है.

हालिया विनिर्माण पहल और बड़े बजटीय आवंटन

Semicon 2.0: भारत को सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने के लिए इस इकोसिस्टम को ₹1,27,500 करोड़ का विशाल वित्तीय आवंटन दिया गया है.

भारत को सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने के लिए इस इकोसिस्टम को ₹1,27,500 करोड़ का विशाल वित्तीय आवंटन दिया गया है. BHAVYA Rasayan: कच्चे रसायनों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए ₹3,030 करोड़ की लागत से 3 बड़े केमिकल पार्क बनाए जा रहे हैं.

कच्चे रसायनों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए ₹3,030 करोड़ की लागत से 3 बड़े केमिकल पार्क बनाए जा रहे हैं. BHAVYA औद्योगिक पार्क: देश भर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹33,660 करोड़ की योजना के तहत 100 नए औद्योगिक पार्क तैयार किए जा रहे हैं.

देश भर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹33,660 करोड़ की योजना के तहत 100 नए औद्योगिक पार्क तैयार किए जा रहे हैं. MPMS योजना: मोबाइल और उसके कंपोनेंट्स के घरेलू निर्माण की गहराई को बढ़ाने के लिए ₹62,500 करोड़ का भारी प्रावधान किया गया है.

मोबाइल और उसके कंपोनेंट्स के घरेलू निर्माण की गहराई को बढ़ाने के लिए ₹62,500 करोड़ का भारी प्रावधान किया गया है. PLI स्पेशलिटी स्टील: इसके तहत देश में उन्नत और स्पेशल स्टील का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है.

सीआईआई मीडिया रिपोर्ट का विश्लेषण

भारतीय उद्योग परिसंघ की मीडिया रिपोर्ट 'Make in India @ 12' के अनुसार, देश का विनिर्माण क्षेत्र अब पैमाने से निकलकर तकनीक की गहराई की ओर पूरी तरह बदल चुका है:

निवेश और निर्यात: रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजनाओं के तहत कुल ₹2.58 लाख करोड़ का निवेश और ₹23.79 लाख करोड़ का उत्पादन हासिल किया गया है, जबकि निर्यात का आंकड़ा ₹15.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे कुल 14.57 लाख+ नौकरियों को सहायता मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजनाओं के तहत कुल ₹2.58 लाख करोड़ का निवेश और ₹23.79 लाख करोड़ का उत्पादन हासिल किया गया है, जबकि निर्यात का आंकड़ा ₹15.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे कुल 14.57 लाख+ नौकरियों को सहायता मिली है. घरेलू मूल्य संवर्धन: इसके जरिए उद्योगों में अधिक स्थानीयकरणऔर मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार हुई हैं. डिजिटल पहुंच के लिए ओएनडीसी (ONDC) प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने में मदद कर रहा है.

इसके जरिए उद्योगों में अधिक स्थानीयकरणऔर मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार हुई हैं. डिजिटल पहुंच के लिए ओएनडीसी (ONDC) प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने में मदद कर रहा है. ग्लोबल एकीकरण: भारत ने दुनिया के 38 देशों को कवर करने वाले 9 बड़े व्यापार समझौते किए हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भारी सुधार हुआ है.

मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर यह स्पष्ट है कि देश अब केवल तैयार उत्पादों की असेंबलिंग से आगे बढ़कर कोर कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, उन्नत कौशल, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता के निर्माण पर पूरी तरह केंद्रित हो चुका है. यह पहल अब भारत को एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है.

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