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इस हफ्ते खुलेगा कमाई का महाद्वार! रेंटोमोजो समेत आ रहे हैं 12 बड़े IPO, देखें पूरी लिस्ट और तारीखें

प्राइमरी मार्केट में बंपर हलचल: इस हफ्ते 12 कंपनियां आईपीओ (IPO) से जुटाएंगी ₹7,000 करोड़, रेंटोमोजो सबसे बड़ा इश्यू

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 12:55 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट के लिए यह हफ्ता खास होने जा रहा है. 7 सितंबर से 11 सितंबर 2026 के बीच 12 बड़ी मुख्य बोर्ड कंपनियां निवेश के लिए बाजार में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ (IPO) लेकर आ रही हैं. ये सभी कंपनियां मिलकर बाजार से ₹7,000 करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाने की तैयारी में हैं.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस भारी-भरकम राशि में से लगभग ₹2,814 करोड़ नए शेयर जारी करके जुटाए जाएंगे. यह पैसा सीधे कंपनियों के पास जाएगा, जिससे वे अपना कर्ज चुकाएंगी या बिजनेस का विस्तार करेंगी. वहीं, बाकी के ₹4,366 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जुटाए जाएंगे, जिसमें मौजूदा प्रमोटर और निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे. यह आईपीओ बाढ़ मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, केमिकल, पेमेंट फिनटेक और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई है.

किन कंपनियों के आने वाले हैं IPO?
इस हफ्ते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बुधवार, 9 सितंबर को एक ही दिन 6 बड़े आईपीओ एक साथ खुलेंगे. पूरे हफ्ते का शेड्यूल इस प्रकार है

दिनकंपनियांइश्यू साइज
7 सितंबरPranav Constructions₹351 करोड़
8 सितंबरKanohar Electricals₹1,056 करोड़
8 सितंबरGlass Wall Systems₹428 करोड़
8 सितंबरPrasol Chemicals₹500 करोड़
9 सितंबरRentomojo₹1,256 करोड़
9 सितंबरManipal Payment₹805 करोड़
9 सितंबरArcil₹733 करोड़
9 सितंबरKaramtara Engineering₹875 करोड़
9 सितंबरLCC Projects₹427 करोड़
9 सितंबरSteamhouse India₹414 करोड़
10 सितंबरVeegaland Developers₹210 करोड़
11 सितंबरManika Plastec₹125 करोड़

रेंटोमोजो है सबसे बड़ा खिलाड़ी
इस पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा चर्चा ऑनलाइन फर्नीचर और अप्लायंसेज रेंटल प्लेटफॉर्म रेंटोमोजो की है. यह इस हफ्ते का सबसे बड़ा आईपीओ है, जिसका कुल इश्यू साइज ₹1,256 crore है. कंपनी ने इसके लिए ₹384 से ₹404 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.

निवेशकों के लिए सावधानी की घंटी
प्राइमरी मार्केट में इस उत्साह के बीच आज सोमवार को लिस्ट हुए पर्पल स्टाइल लैब्स के आईपीओ ने निवेशकों को थोड़ा निराश किया है. ₹575 के इश्यू प्राइस के मुकाबले यह शेयर बीएसई (BSE) पर 6.26% की गिरावट के साथ ₹539 पर और एनएसई (NSE) पर 6.96% के डिस्काउंट के साथ ₹535 पर लिस्ट हुआ. यह गिरावट इस बात का संकेत है कि निवेशकों को हर आईपीओ में आंख मूंदकर पैसा लगाने के बजाय कंपनी के बिजनेस मॉडल और वैल्युएशन को देखकर ही समझदारी से फैसला लेना चाहिए.

नोट: आईपीओ (IPO) में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें.
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