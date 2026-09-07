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इस हफ्ते खुलेगा कमाई का महाद्वार! रेंटोमोजो समेत आ रहे हैं 12 बड़े IPO, देखें पूरी लिस्ट और तारीखें

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट के लिए यह हफ्ता खास होने जा रहा है. 7 सितंबर से 11 सितंबर 2026 के बीच 12 बड़ी मुख्य बोर्ड कंपनियां निवेश के लिए बाजार में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ (IPO) लेकर आ रही हैं. ये सभी कंपनियां मिलकर बाजार से ₹7,000 करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाने की तैयारी में हैं. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस भारी-भरकम राशि में से लगभग ₹2,814 करोड़ नए शेयर जारी करके जुटाए जाएंगे. यह पैसा सीधे कंपनियों के पास जाएगा, जिससे वे अपना कर्ज चुकाएंगी या बिजनेस का विस्तार करेंगी. वहीं, बाकी के ₹4,366 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जुटाए जाएंगे, जिसमें मौजूदा प्रमोटर और निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे. यह आईपीओ बाढ़ मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, केमिकल, पेमेंट फिनटेक और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई है. किन कंपनियों के आने वाले हैं IPO?

इस हफ्ते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बुधवार, 9 सितंबर को एक ही दिन 6 बड़े आईपीओ एक साथ खुलेंगे. पूरे हफ्ते का शेड्यूल इस प्रकार है