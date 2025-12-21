अगले हफ्ते शेयर बाजार में खुलने जा रहे 11 नए IPO, जानें क्या है जीएमपी?
अगले हफ्ते शेयर बाजार में 11 आईपीओ लॉन्च होंगे. कुल 11 आईपीओ खुलेंगे. इनमें से मेन बोर्ड से सिर्फ एक ही आईपीओ है.
Published : December 21, 2025 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: साल के आखिरी दिनों में भारत का प्राइमरी मार्केट निवेशकों के लिए सक्रिय रहने वाला है. अगले हफ्ते केवल एक मेनबोर्ड आईपीओ खुलेगा, जबकि 10 अन्य SME आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में छोटे और मध्यम उद्यमों की एंट्री होगी. कुल मिलाकर ये 11 कंपनियां लगभग 750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में हैं.
गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी: मेनबोर्ड आईपीओ
गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड का आईपीओ 22 दिसंबर से खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद होगा. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से लगभग 251 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसका प्राइस बैंड 108 से 114 रुपये प्रति शेयर है और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 6.14% चल रहा है.
यह कंपनी गुजरात में मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करती है और मुख्य रूप से किडनी से जुड़ी बीमारियों और दूसरी एवं तीसरी स्तर की देखभाल पर ध्यान देती है. इसकी लिस्टिंग 30 दिसंबर को होने की संभावना है.
एसएमई सेगमेंट का दबदबा
अगले हफ्ते आने वाले आईपीओ में SME कंपनियों का दबदबा नजर आएगा. लगभग 10 छोटी और मध्यम कंपनियां BSE SME और NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के जरिए कुल मिलाकर लगभग 504 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रही हैं.
इनमें प्रमुख कंपनियां हैं:
- अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज
- बाई काकाजी पॉलिमर्स
- एडमैक सिस्टम्स
- नंता टेक
- धारा रेल प्रोजेक्ट्स
- संड्रेक्स ऑयल
- श्याम धनी इंडस्ट्रीज
- दाचेपल्ली पब्लिशर्स
- ईपीडब्ल्यू इंडिया
SME आईपीओ का आकार 31 करोड़ रुपये से 105 करोड़ रुपये तक है. सबसे बड़ा आईपीओ बाई काकाजी पॉलिमर्स का है, जो लगभग 105 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है. कंपनी प्लास्टिक और पॉलीमर उत्पादों का निर्माण करती है और इसके शेयर की कीमत 186 रुपये प्रति शेयर तय की गई है.
अगले हफ्ते इन आईपीओ की लिस्टिंग
अगले हफ्ते कई आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट होंगे. मेनबोर्ड पर *केएसएच इंटरनेशनल (KSH International) की लिस्टिंग 23 दिसंबर को होगी. SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की तारीखें इस प्रकार हैं:
- Neptune Logitek: 22 दिसंबर
- Global Ocean Logistics और MARC Technocrats: 24 दिसंबर
- Phytochem Remedies: 26 दिसंबर
विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, कारोबार और भविष्य की योजनाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए. सही जानकारी और रणनीति के साथ किया गया निवेश लाभकारी हो सकता है, जबकि बिना तैयारी का निवेश जोखिम भरा हो सकता है.
