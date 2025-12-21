ETV Bharat / business

अगले हफ्ते शेयर बाजार में खुलने जा रहे 11 नए IPO, जानें क्या है जीएमपी?

हैदराबाद: साल के आखिरी दिनों में भारत का प्राइमरी मार्केट निवेशकों के लिए सक्रिय रहने वाला है. अगले हफ्ते केवल एक मेनबोर्ड आईपीओ खुलेगा, जबकि 10 अन्य SME आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में छोटे और मध्यम उद्यमों की एंट्री होगी. कुल मिलाकर ये 11 कंपनियां लगभग 750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में हैं.

गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी: मेनबोर्ड आईपीओ

गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड का आईपीओ 22 दिसंबर से खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद होगा. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से लगभग 251 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसका प्राइस बैंड 108 से 114 रुपये प्रति शेयर है और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 6.14% चल रहा है.

यह कंपनी गुजरात में मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करती है और मुख्य रूप से किडनी से जुड़ी बीमारियों और दूसरी एवं तीसरी स्तर की देखभाल पर ध्यान देती है. इसकी लिस्टिंग 30 दिसंबर को होने की संभावना है.

एसएमई सेगमेंट का दबदबा

अगले हफ्ते आने वाले आईपीओ में SME कंपनियों का दबदबा नजर आएगा. लगभग 10 छोटी और मध्यम कंपनियां BSE SME और NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के जरिए कुल मिलाकर लगभग 504 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रही हैं.

इनमें प्रमुख कंपनियां हैं: