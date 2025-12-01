ETV Bharat / business

1 दिसंबर से बदल गए ये नियम, सस्ता हो गया LPG Cylinder, हवाई टिकट हो सकता है महंगा

नई दिल्ली: दिसंबर की शुरुआत में ही कुछ अहम बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका असर आम लोगों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है. इस महीने कुछ लोगों को राहत मिली है तो कुछ को आर्थिक झटका भी लगा है. खासकर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों, हवाई यात्रियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं.

कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडर सस्ता

इस महीने की शुरुआत में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों के लिए एक राहत की खबर आई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 1 दिसंबर से 19 किग्रा वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत में ₹10 की कमी की है. इससे व्यवसायियों का खर्च कम होगा. याद रहे, पिछले महीने भी इस सिलिंडर की कीमत ₹5 घटाई गई थी. वहीं घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किग्रा वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलिंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

एटीएफ (हवाई ईंधन) महंगा

दूसरी तरफ, हवाई यात्रियों के लिए ये महीने थोड़े महंगे साबित हो सकते हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर से एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की नई कीमत ₹99,676.77 प्रति किलोलीटर हो गई है, जो नवंबर के मुकाबले ₹5,133.75 ज्यादा है. कोलकाता में यह ₹1,02,371.02, मुंबई में ₹93,281.04 और चेन्नई में ₹1,03,301.80 प्रति किलोलीटर हो गई है. इसका असर हवाई टिकटों की कीमतों पर भी पड़ेगा.