सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामला: इवेंट ऑर्गनाइजर की जमानत याचिका पर SC का नोटिस
अभियोजन के अनुसार सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर महंता ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची.
By Sumit Saxena
Published : June 23, 2026 at 1:51 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम सरकार से उस जमानत याचिका पर जवाब मांगा, जिसे नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकानू महंता ने दायर किया था. यह याचिका सितंबर 2025 में सिंगापुर में एक यॉट ट्रिप के दौरान असमिया सिंगर ज़ुबीन गर्ग की डूबने से हुई मौत के मामले से जुड़ी है.
महंता इस केस के सिलसिले में करीब 9 महीने से कस्टडी में हैं. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि अगर पिटीशनर को बेल पर रिहा किया जाता है तो क्या उसके भागने का कोई रिस्क है.
महंता की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने बेंच के सामने कहा कि भागने का कोई रिस्क नहीं है. सीनियर वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट का पासपोर्ट पहले ही जमा कर दिया गया है.
दलीलें सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और राज्य के नोटिस स्वीकार करने के बाद मामले को जुलाई 2026 के आखिर में सुनवाई के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया. गर्ग सिंगापुर के समुद्र में तैरते समय कथित तौर पर रहस्यमयी हालात में डूब गए.
अभियोजन के अनुसार सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के ऑर्गनाइजर महंता ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिससे आखिरकार गर्ग की मौत हो गई. याचिका में गुवाहाटी हाई कोर्ट के 29 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें महंता की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी. महंता को 1 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह कस्टडी में हैं.