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जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय सैन्य एयरबेस पर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा संदिग्ध उजेद मेरठ से गिरफ्तार

फिदायीन हमले की साजिश रच रहे एक संदिग्ध को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat )

मेरठ: जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय सैन्य एयरबेस पर फिदायीन हमला करने की साजिश रच रहे एक संदिग्ध को मेरठ पुलिस ने सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान बनियापाड़ा निवासी उजेद के रूप में हुई है.

जांच में खुलासा हुआ है कि उजेद करीब छह महीने से जम्मू-कश्मीर में पहले पकड़े जा चुके संदिग्ध आतंकी मोहम्मद साजिद के ऑनलाइन संपर्क में था.

मेरठ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी इस गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना दे दी है, जिसके बाद वहां की पुलिस टीम भी जल्द मेरठ आकर उससे पूछताछ करेगी.

सुरक्षा एजेंसियां अब उसके मोबाइल फोन, डिजिटल गतिविधियों और बैंक खातों के जरिए आतंकी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं.

गिरफ्तारी की खबर मिलते ही खुफिया ब्यूरो (IB), उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों की टीमों ने मेरठ पहुंच कर उजेद से कई घंटों तक गहन पूछताछ की.

पकड़े गए आरोपी की पहचान बनियापाड़ा निवासी उजेद के रूप में हुई है. शुरुआती पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि उजेद सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर और आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में रहकर काम कर रहा था.

जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय सैन्य एयरबेस पर फिदायीन (आत्मघाती) हमला करने की साजिश रच रहे एक संदिग्ध उजेद को मेरठ पुलिस ने सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

27 नवंबर 2025 को जम्मू के बाहु फोर्ट थाने की पुलिस ने रियासी के जेडी पंदाल निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद साजिद समेत दो संदिग्ध आतंकियों को दबोचा था.

बठिंडा में रहकर नीट (NEET) की तैयारी कर रहे साजिद पर युवाओं को कट्टरपंथ से जोड़ने और पाक हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने के आरोप थे.

साजिद से हुई पूछताछ में उसके वाट्सएप ग्रुप में मेरठ के उजेद की सक्रियता का पता चला था, जहां उजेद ने मेरठ से जुड़ी कुछ गोपनीय सूचनाएं भी साझा की थीं.

इस साल जनवरी में जब जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम उजेद की तलाश में मेरठ पहुंची थी, तो भनक लगते ही उजेद और उसका पूरा परिवार घर पर ताला डालकर फरार हो गया था और सभी के मोबाइल फोन बंद हो गए थे. उस समय पुलिस ने उजेद के दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया था और घर पर नोटिस चस्पा कर उजेद को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था.

इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान के कई मोबाइल नंबरों पर उजेद की बातचीत होने के भी ठोस इनपुट मिले थे. उजेद के पिता साजिद कुरैशी का भी आपराधिक इतिहास रहा है और वे एक हत्याकांड के मामले में जेल जा चुके हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि उजेद की गिरफ्तारी के बाद सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

उन्होंने कहा, "आरोपी के वित्तीय लेनदेन, मोबाइल फोन डेटा, वाट्सएप ग्रुप और पाकिस्तान के संदिग्ध नंबरों से हुए संपर्कों की गहन पड़ताल की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सैन्य एयरबेस को निशाना बनाने की इस साजिश में उसके साथ स्थानीय स्तर पर या बाहर से और कौन-कौन लोग शामिल थे, तथा उसे यह निर्देश कहां से मिल रहे थे."