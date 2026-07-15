'चिड़ियाघर अब पुराने हो गए हैं…’, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लखनऊ के कुकरैल वन में नाइट सफारी की मंजूरी दी
सीजेआई ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे की स्थितियों पर उनके द्वारा आगे भी निगरानी रखी जाए.
By Sumit Saxena
Published : July 15, 2026 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में अपने बड़े ‘नाइट सफारी और ज़ूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट’ को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. पीठ कुकरैल जंगल में नाइट सफारी के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC), सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन (MoEFCC) की शर्तों का पूरी तरह पालन करे और प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से ज़रूरी मंज़ूरी भी ले.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने इस बात को नहीं माना कि इससे पूरा रिजर्व फ़ॉरेस्ट एरिया खराब हो जाएगा और कहा कि चिड़ियाघर पुराने हो चुके हैं.
सीजेआई ने कहा, “क्या यह देश ऐसे ही रुका रहना चाहिए? चिड़ियाघर अब पुराने हो गए हैं. यह सब देखने के लिए एक्सपर्ट्स हैं... इसीलिए एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं...”, उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्ट द्वारा बनाई गई एक अथॉरिटी, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल हों, को इस पर गौर करना चाहिए.
सीजेआई ने कहा, "जब वे इसकी जांच कर लें और जो शर्तें वे लगाएंगे, उनके हिसाब से उन शर्तों का पालन किया जाना चाहिए." सीजेआई ने कहा, “न केवल इतना ही, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन स्थितियों पर उनके द्वारा आगे भी निगरानी रखी जाए…”
एक वकील ने कहा कि सीईसी ने सिफारिश दी है, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति जरूरी है और जू को यह अनुमति देने का अधिकार नहीं है और जोर देकर कहा कि यह एक आरक्षित वन है जिसे डायवर्ट करना होगा.
पीठ ने सीईसी के एक सदस्य को समय-समय पर साइट का दौरा करने और कोर्ट को रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि सीईसी और एमओईएफसीसी की शर्तें मानने पर यूपी सरकार को प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की इजाजत है. पीठ ने कहा, "हम सीईसी सदस्य को समय-समय पर साइट पर जाकर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं. पहली रिपोर्ट तीन महीने के अंदर जमा की जाए."
पीठ ने कुछ वादियों को प्रोजेक्ट के संबंध में सीईसी को अपने सुझाव देने की भी इजाजत दी. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, एमओईएफसीसी, साथ ही सीईसी ने कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी और चिड़ियाघर की स्थापना के लिए मंजूरी / सिफारिश की है.
हमें यूपी राज्य को पहले से मंजूरी न देने का कोई कारण नहीं दिखता... इसलिए आवेदन को मंज़ूरी दी जाती है. पीठ ने कहा, "यूपी राज्य को सीईसी और सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी या एमओईएफसीसी की शर्तों के तहत प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की इजाज़त है..."
भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी, जिसकी योजना 5,000 हेक्टेयर के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में बनाई जाएगी और जिसकी अनुमानित लागत 1,500 करोड़ रुपये होगी, दो फेज में बनाई जाएगी.
मंजूरी देते समय, सीईसी ने 72 एकड़ के लखनऊ ज़ू को कुकरैल में शिफ्ट करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि इलाके की इकोलॉजिकल संवेदनशीलता को देखते हुए, मौजूदा जंगल की सड़क को सिर्फ़ दो लेन का बनाया जाए, चार लेन का नहीं.
एडवेंचर ज़ोन—जिसकी सोच असल में ट्राम की सवारी, अंधेरे के बाद जंगल का अनुभव, मनोरंजन की एक्टिविटी और एक संवर्धित वास्तविकता थिएटर के साथ थी—को भी खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा, राज्य को सफारी पार्क बनाने के लिए सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA) की बनाई गाइडलाइंस को मानना होगा.
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