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'चिड़ियाघर अब पुराने हो गए हैं…’, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लखनऊ के कुकरैल वन में नाइट सफारी की मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ( AFP )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में अपने बड़े ‘नाइट सफारी और ज़ूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट’ को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. पीठ कुकरैल जंगल में नाइट सफारी के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC), सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन (MoEFCC) की शर्तों का पूरी तरह पालन करे और प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से ज़रूरी मंज़ूरी भी ले. सुनवाई के दौरान, पीठ ने इस बात को नहीं माना कि इससे पूरा रिजर्व फ़ॉरेस्ट एरिया खराब हो जाएगा और कहा कि चिड़ियाघर पुराने हो चुके हैं. सीजेआई ने कहा, “क्या यह देश ऐसे ही रुका रहना चाहिए? चिड़ियाघर अब पुराने हो गए हैं. यह सब देखने के लिए एक्सपर्ट्स हैं... इसीलिए एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं...”, उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्ट द्वारा बनाई गई एक अथॉरिटी, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल हों, को इस पर गौर करना चाहिए. सीजेआई ने कहा, "जब वे इसकी जांच कर लें और जो शर्तें वे लगाएंगे, उनके हिसाब से उन शर्तों का पालन किया जाना चाहिए." सीजेआई ने कहा, “न केवल इतना ही, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन स्थितियों पर उनके द्वारा आगे भी निगरानी रखी जाए…” एक वकील ने कहा कि सीईसी ने सिफारिश दी है, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति जरूरी है और जू को यह अनुमति देने का अधिकार नहीं है और जोर देकर कहा कि यह एक आरक्षित वन है जिसे डायवर्ट करना होगा.