हिमालयी ऑर्क में अरुणाचल से कश्मीर तक बना भयानक भूकंप का नया जोन-6, जानें कैसे निपटें इस खतरे से

नई गाइडलाइंस के तहत, दो सिस्मिक कैटेगरी की सीमा पर बसा कोई भी शहर अपने आप ज़्यादा रिस्क वाले जोन में आ जाएगा, जिससे यह पक्का होगा कि प्लान बनाने वाले पुरानी सोच पर भरोसा न करें या उम्मीद की तरफ झुककर गलती न करें.

साथ ही उन्होंने बताया कि नया क्लासिफिकेशन, सिर्फ़ हिस्टोरिकल एपिसेंटर के बजाय, फॉल्ट-लेवल डेटा पर आधारित कहीं ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करता है।

उन्होंने कहा, "पहले के जोनिंग में इन लॉक्ड सेगमेंट के बिहेवियर का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया था, जो लगातार स्ट्रेस जमा करते रहते हैं"

गहलोत ने आगे कहा कि पहले के मैप्स में लंबे समय से लॉक्ड फॉल्ट सेक्शन से होने वाले खतरे को कम करके आंका गया था, ये हिमालय के मेगाथ्रस्ट के वे हिस्से हैं, जिनमें लगभग दो सदियों से कोई बड़ा रप्चर (टूटफूट) नहीं हुआ है.

गहलोत ने कहा, "अपडेट किया गया मैप आखिरकार हिमालय बेल्ट में बहुत जरूरी एक जैसापन लाता है, जो पहले जोन IV और V में बंटा हुआ था, जबकि अंदर एक ही टेक्टोनिक खतरा था."

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर और नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के पूर्व हेड विनीत गहलोत ने कहाकि नया जोन आखिरकार असली टेक्टोनिक खतरे को दिखाता है.

मैप अब क्यों बदला है: साइंटिस्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड मैप लंबे समय से चली आ रही कमियों को ठीक करता है, जिनकी वजह से हिमालय बेल्ट जोन IV और V में बंटा हुआ था. वहीं पहाड़ के सभी हिस्से एक ही एक्टिव फॉल्ट सिस्टम से जुड़े हुए थे.

अपडेटेड मैप से पता चलता है कि भारत का 61% हिस्सा अब मीडियम से हाई सिस्मिक हैजर्ड जोन में है. इससे आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है. इससे भविष्य में भूकंप आने पर जमीन के हिलने से नुकसान होने की आशंका है. इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ मैप से कहीं ज़्यादा है, यह एक बुनियादी बदलाव है कि भारत को लगातार सिस्मिक खतरे को देखते हुए अपने शहरों को कैसे बनाना, प्लान करना और बढ़ाना चाहिए. इसको लेकर सरकारों को सतर्कता बरतने की जरूरत है.

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा जारी यह बदलाव, इस क्षेत्र के नीचे दबे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक स्ट्रेस की देश की अब तक की सबसे मजबूत पहचान को दिखाता है और यह अर्थक्वेक डैमेज के पुराने पैटर्न से हटकर मॉडर्न, फॉल्ट-स्पेसिफिक हैजर्ड साइंस की ओर एक अहम कदम का संकेत देता है.

नई दिल्ली: एक दशक में नेशनल सिस्मिक स्टैंडर्ड्स में अपने सबसे बड़े बदलाव में, भारत ने एक रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड के तहत एक पूरी तरह से अपडेटेड अर्थक्वेक जोनेशन मैप जारी किया है. यह पहली बार पूरे हिमालयी आर्क, अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर तक, को नए बनाए गए सबसे ज़्यादा रिस्क वाले जोन VI में रखता है. इस तरह से देखें तो जोन VI बड़े भूकंप का खतरा ज्यादा है.

एक बड़ा बदलाव, पिछले नुकसान से भविष्य के रिस्क की ओर: एनवायरनमेंट और सिस्मिक-रिस्क एक्सपर्ट राजेश सोलोमन पॉल ने इस रीक्लासिफिकेशन को भारत की भूकंप की तैयारी की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव बताया.

ETV भारत से बात करते हुए पॉल ने कहा, “पूरे हिमालयी इलाके का जोन VI में रीक्लासिफिकेशन एक बड़ा बदलाव दिखाता है: पुराने नुकसान के आधार पर जोनिंग से लेकर साइंटिफिक रूप से सख्त, रिस्क-बेस्ड खतरे के असेसमेंट तक. यह इस बात को दिखाता है कि बड़े भूकंप, यहां तक कि ‘दुर्लभ’ भूकंप भी, बहुत पहले शांत हुए फॉल्ट के साथ एक असली संभावना बने हुए हैं. पहाड़ी कस्बों या मार्जिनल जोन के लिए, इस बदलाव को एक वेक-अप कॉल के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए. खतरा असली है, और बेहतर बिल्डिंग कोड, रेट्रोफिट, प्लानिंग और पब्लिक अवेयरनेस के जरिए तैयारी अब ऑप्शनल नहीं, बल्कि जरूरी है. ‘जोन VI’ का मतलब है: तेज झटकों की बहुत ज़्यादा संभावना, बड़े भूकंपों की संभावना के साथ, जो पुराने जोन V से ज़्यादा था, और सिर्फ पुराने भूकंप रिकॉर्ड के बजाय फॉल्ट-स्पेसिफिक खतरे के एनालिसिस पर आधारित है.”

उत्तराखंड, यूपी और बिहार के मैदानी इलाकों के लिए चिंता: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों समेत उत्तर भारत का ज़्यादातर हिस्सा न सिर्फ अपनी ज्योग्राफी की वजह से बल्कि बिना किसी कंट्रोल वाले कंस्ट्रक्शन, घनी बस्तियों और भूकंप से बचाने वाली प्लानिंग की लगभग कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा कमजोर बना हुआ है.

नया मैप साइंटिफिक रूप से अलग क्यों : ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहाकि अपडेटेड जोनिंग प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजर्ड असेसमेंट (PSHA) का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो एक ग्लोबल तरीका है जो कई साइंटिफिक पैरामीटर्स को जोड़ता है. इसमें शामिल हैं.

एक्टिव फॉल्ट की डिटेल्ड मैपिंग

हर फॉल्ट का मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड

दूरी के साथ जमीन का हिलना कैसे कम होता है

अलग-अलग इलाकों का टेक्टोनिक स्टाइल

लिथोलॉजी और मिट्टी की खासियतें जो लोकल हिलने पर असर डालती हैं

ये इनपुट पुराने तरीकों की जगह लेते हैं, जो पिछले भूकंपों के इतिहास, एपिसेंटर और बड़ी जियोलॉजिकल खासियतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे. यह एक ऐसा तरीका था, जिसमें अक्सर उन इलाकों में खतरों को कम करके आंका जाता था जो लंबे समय तक शांत रहते थे.

BIS अधिकारियों ने कहा कि नया मैप भविष्य में आने वाले भूकंपों से होने वाले पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन (PGA) का कहीं ज़्यादा साफ अनुमान देता है. साथ ही सभी राज्य सरकारों, बिल्डरों और एजेंसियों से 2025 के स्टैंडर्ड तुरंत अपनाने की अपील की. गौर करें तो ​​पिछला मैप, जिसे आखिरी बार 2016 में अपडेट किया गया था, अब देश की मौजूदा भूकंप संबंधी समझ को नहीं दिखाता है.

जरूरत बहुत ज़्यादा: भारत की लगभग तीन-चौथाई आबादी अब भूकंप के लिहाज से एक्टिव इलाकों में रहती है.

सख़्त बिल्डिंग कोड, स्ट्रक्चर कैसे काम करेंगे, इसमें बड़े बदलाव: बदला हुआ भूकंप डिजाइन कोड सिर्फ खतरे की सीमाएं ही नहीं बदलता, बल्कि यह भी लिखता है कि बिल्डिंगों को कैसे काम करना चाहिए. पहली बार, नॉन-स्ट्रक्चरल चीजों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि ये हिस्से, छतें, पैरापेट, सामने के पैनल, पानी की टंकियां, बिजली के पाइप और लटके हुए फिक्स्चर, भूकंप के दौरान अक्सर गिर जाते हैं, भले ही बिल्डिंग का मुख्य फ्रेम सही-सलामत रहता हो.

नए नियमों के तहत ऐसा करना होगा:

बिल्डिंग के कुल वजन के 1% से ज़्यादा वजन वाले किसी भी नॉन-स्ट्रक्चरल हिस्से को एंकर और ब्रेस किया जाना चाहिए.

भारी चीजों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि अंदर से गिरने से लोग घायल होने और फंसने से बचें.

एक्टिव फॉल्ट के पास की बिल्डिंगों को फॉल्ट के पास के भूकंपों में होने वाले तेज पल्स जैसे जमीनी हलचल के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए.

धीरे-धीरे या पूरी तरह से गिरने से रोकने के लिए डिस्प्लेसमेंट, डक्टिलिटी और एनर्जी के खर्च की नई लिमिट तय की गई है.

स्ट्रक्चर में साइट-स्पेसिफिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा शामिल होना चाहिए, जिसमें स्थानीय मिट्टी की फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विफैक्शन पोटेंशियल और बेसिन के असर को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

इंजीनियरों का कहना है कि इन उपायों से हल्के भूकंपों के दौरान होने वाली मौतों में तेजी से कमी आएगी और भारत के स्टैंडर्ड जापान, U.S. और चिली में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएंगे.

बड़े भूकंप के बाद भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चालू रहना चाहिए: शायद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जरूरी सुविधाएं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पुल, पाइपलाइन, इमरजेंसी सेंटर और पब्लिक बिल्डिंग, बड़े भूकंप के बाद भी चालू रहनी चाहिए. कोड अब इन स्ट्रक्चर से न सिर्फ बचने की उम्मीद करता है, बल्कि आपदा के बाद रिस्पॉन्स और जरूरी सेवाओं को भी सपोर्ट करने की उम्मीद करता है.

अर्बन प्लानर्स का कहना है कि इस जरूरत से उत्तर भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में डिजाइन के फैसलों में बदलाव आने की संभावना है, जहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर नरम मिट्टी के ऊपर होता है, जो एम्प्लीफिकेशन और लिक्विफैक्शन के लिए ज़्यादा प्रवण होती है.

पहली बार एक ऐसा मैप जिसमें सिर्फ खतरा ही नहीं, एक्सपोजर भी: 2025 के मैप में एक और बड़ा इनोवेशन एक “एक्सपोजर विंडो” की शुरुआत है, जिसे प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर और मल्टी-हैजर्ड असेसमेंट (PEMA) मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया है. इस लेयर में ये बातें शामिल हैं.

पॉपुलेशन डेंसिटी

बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसंट्रेशन

इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी

शहरी विस्तार पैटर्न

खतरे को एक्सपोजर के साथ मिलाकर, नया मैप उन इलाकों को हाईलाइट करता है, जहां कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन और खराब स्ट्रक्चरल क्वॉलिटी के कारण हल्का सा हिलना भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है. यह खास तौर पर देहरादून, गुवाहाटी, पटना, श्रीनगर, कांगड़ा और पूरे गंगा के मैदानी इलाकों जैसे शहरों के लिए जरूरी है.

दक्षिणी भारत: छोटे-मोटे सुधार, स्थिर टेक्टोनिक्स: हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपग्रेड हुए, दक्षिणी प्रायद्वीप, जो कहीं ज़्यादा पुराने और ज़्यादा स्थिर क्रस्ट पर है, में सिर्फ़ छोटे-मोटे साइंटिफिक सुधार हुए. खतरे का प्रोफाइल मोटे तौर पर वैसा ही है, हालांकि BIS अधिकारियों ने कहा कि इंट्रा-प्लेट भूकंप अब भी मुमकिन हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

आगे क्या होगा: जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हिमालय की तलहटी वाले राज्यों के लिए, जोन VI में बदलाव से ये चीजें शुरू होने की उम्मीद है.

राज्य के बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव

जरूरी स्ट्रक्चर के लिए जरूरी सिस्मिक ऑडिट

कमजोर स्कूलों और अस्पतालों का रेट्रोफिट

ऊची इमारतों के कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा जांच

नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले ज़्यादा सख्त जियोटेक्निकल असेसमेंट: शहरी प्लानर्स का कहना है कि यह मैप भारत को कमजोर पहाड़ी इलाकों में डेवलपमेंट की फिर से जांच करने के लिए भी मजबूर करेगा, जहां बिना नियम के विस्तार के साथ-साथ जियोलॉजिकल रिस्क भी बढ़े हैं.

घनी आबादी वाले इलाके के लिए एक चेतावनी: भारत का नया सिस्मिक मैप सिर्फ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक चेतावनी है. हिमालय का आर्क दुनिया के सबसे ज़्यादा सिस्मिक रूप से मजबूत जोन में से एक है. यह 8 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले भूकंप पैदा कर सकता है. साइंटिस्ट लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सेंट्रल हिमालय के कुछ हिस्सों, खासकर उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के बीच, में एक बड़ी, सतह टूटने वाली घटना होने का समय आ गया है.