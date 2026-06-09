ETV Bharat / bharat

ईरानी इंजीनियर के हौसले को सलाम: युद्ध में फंसे हैं बच्चे, फिर भी लद्दाख के बर्फीले पहाड़ में डटा रहा यह जांबाज

जोजिला (लद्दाख): जोजिला सुरंग के बेहद ठंडे और अंधेरे हिस्से के भीतर, ईरानी इंजीनियर यूसुफ़ एस'हाकपुर रहीमाबादी 2.5 मीटर ऊंची चट्टान की दीवार के पास खड़े थे. भले ही पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के युद्ध से उनका परिवार और देश खतरे में हैं, फिर भी इस प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले मुख्य अथॉरिटी इंजीनियर ने हिमालय की ऊंचाइयों पर ही रुकने का फैसला किया, ताकि सुरंग को दोनों तरफ से जोड़ने वाले आख़िरी ब्लास्ट की समय-सीमा को पूरा किया जा सके.

मंगलवार को, उनकी यह कोशिश अपने सबसे बड़े ऐतिहासिक क्षण पर पहुंच गई, जब एक नियंत्रित ब्लास्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली सुरंगों के दोनों सिरों के बीच की 2.5 मीटर की चट्टानी दीवार को गिरा दिया. मिनिमार्ग में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर 14 किलोमीटर से अधिक लंबी इस सुरंग की खुदाई के अंतिम छोर को जोड़ने की ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जो आने वाले समय में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत अजूबा बनने जा रही है.

ईरानी इंजीनियर यूसुफ रहीमाबादी . (ETV Bharat)

रहीमाबादी अपने इंजीनियरों की टीम के साथ पिछले पांच सालों से भारत के इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. समुद्र तल से 11,600 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब बाई-डायरेक्शनल (दोनों तरफ से आने-जाने वाली) सुरंग बन गई है. यह ऐतिहासिक सफलता खतरनाक और हिमस्खलन (एवलांच) के खतरे वाले ज़ोजिला दर्रे को छोड़कर, श्रीनगर-लेह हाईवे पर हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है.

ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने लद्दाख के मिनिमार्ग से सुरंग के भीतर सफर शुरू किया और वे कश्मीर के बालटाल में बाहर निकले. यह सुरंग पहाड़ों के रास्ते होने वाले तीन घंटे के थकाऊ सफर को घटाकर केवल 30 मिनट का आसान सफर बना देगी. रहीमाबादी ने ईटीवी भारत को बताया, "लेकिन इसमें अभी दो साल और लगेंगे क्योंकि बचा हुआ 20 प्रतिशत काम अभी पूरा होना है, जिसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए ड्रेनेज, वेंटिलेशन और लाइनिंग आदि का काम शामिल है."