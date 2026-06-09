ईरानी इंजीनियर के हौसले को सलाम: युद्ध में फंसे हैं बच्चे, फिर भी लद्दाख के बर्फीले पहाड़ में डटा रहा यह जांबाज
जानिए कैसे ईरान के युद्ध और -30 डिग्री ठंड के बीच मुख्य इंजीनियर यूसुफ़ रहीमाबादी ने इस देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाया.
Published : June 9, 2026 at 7:08 PM IST
जोजिला (लद्दाख): जोजिला सुरंग के बेहद ठंडे और अंधेरे हिस्से के भीतर, ईरानी इंजीनियर यूसुफ़ एस'हाकपुर रहीमाबादी 2.5 मीटर ऊंची चट्टान की दीवार के पास खड़े थे. भले ही पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के युद्ध से उनका परिवार और देश खतरे में हैं, फिर भी इस प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले मुख्य अथॉरिटी इंजीनियर ने हिमालय की ऊंचाइयों पर ही रुकने का फैसला किया, ताकि सुरंग को दोनों तरफ से जोड़ने वाले आख़िरी ब्लास्ट की समय-सीमा को पूरा किया जा सके.
मंगलवार को, उनकी यह कोशिश अपने सबसे बड़े ऐतिहासिक क्षण पर पहुंच गई, जब एक नियंत्रित ब्लास्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली सुरंगों के दोनों सिरों के बीच की 2.5 मीटर की चट्टानी दीवार को गिरा दिया. मिनिमार्ग में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर 14 किलोमीटर से अधिक लंबी इस सुरंग की खुदाई के अंतिम छोर को जोड़ने की ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जो आने वाले समय में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत अजूबा बनने जा रही है.
रहीमाबादी अपने इंजीनियरों की टीम के साथ पिछले पांच सालों से भारत के इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. समुद्र तल से 11,600 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब बाई-डायरेक्शनल (दोनों तरफ से आने-जाने वाली) सुरंग बन गई है. यह ऐतिहासिक सफलता खतरनाक और हिमस्खलन (एवलांच) के खतरे वाले ज़ोजिला दर्रे को छोड़कर, श्रीनगर-लेह हाईवे पर हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है.
ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने लद्दाख के मिनिमार्ग से सुरंग के भीतर सफर शुरू किया और वे कश्मीर के बालटाल में बाहर निकले. यह सुरंग पहाड़ों के रास्ते होने वाले तीन घंटे के थकाऊ सफर को घटाकर केवल 30 मिनट का आसान सफर बना देगी. रहीमाबादी ने ईटीवी भारत को बताया, "लेकिन इसमें अभी दो साल और लगेंगे क्योंकि बचा हुआ 20 प्रतिशत काम अभी पूरा होना है, जिसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए ड्रेनेज, वेंटिलेशन और लाइनिंग आदि का काम शामिल है."
लेकिन इस विशाल कार्य के पीछे उनके जैसे इंजीनियरों की अटूट इच्छाशक्ति और हौसला है. जब ईरान में युद्ध छिड़ा, तो रहीमाबादी अपने दोनों बेटों को भारत लाने का रास्ता सुरक्षित नहीं कर सके. रहीमाबादी ने कहा, "यह एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन इंजीनियरों का काम समस्याओं का समाधान करना है. मुझे अपने परिवार की कमी खलती है और मेरे दो बच्चे वहां युद्ध में फंसे हैं. उन्होंने मुझसे कहा कि वे देश के साथ खड़े हैं."
अपने परिवार के इस दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर, इंजीनियर ने इन बर्फीले पहाड़ों में डटे रहने का फैसला किया, जहां उन्होंने शून्य से नीचे 30 डिग्री के तापमान का सामना करने के लिए खुद को ढाला था.
700 साल पुराने नाजुक हिमालयी पहाड़ों में सुरंग बनाने का मतलब था लगातार भारी जल रिसाव से लड़ना, जहां टूटी चट्टानों के बीच से अचानक तेज दबाव के साथ पानी के फव्वारे फूट पड़ते हैं. फिर भी, इस प्रोजेक्ट के सटीक और सतर्क क्रियान्वयन के कारण सुरक्षा के मामले में एक बड़ी जीत हासिल हुई. इस बेहद ऊंचाई वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बिना किसी की जान गए 1.12 करोड़ (11.25 मिलियन) मैन-आवर्स (काम के घंटे) दर्ज किए गए, जो इस तरह के कठिन प्रोजेक्ट्स में बहुत दुर्लभ है.
अब इस अंतिम छोर के जुड़ने (ब्रेकथ्रू) की सफलता के बाद, रहीमाबादी अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें युद्ध के बजाय सुरंग के बचे हुए काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.
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