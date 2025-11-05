ममदानी की जीत सामूहिक प्रगति का आह्वान: फारूक अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ते मतभेदों के बीच ममदानी के अभियान की प्रशंसा की है.
Published : November 5, 2025 at 3:19 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि ममदानी की जीत को सामूहिक प्रगति का आह्वान करार दिया.
नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी एक बयान में अब्दुल्ला ने बढ़ते मतभेदों के बीच ममदानी के अभियान की प्रशंसा करते हुए इसे आशा की किरण बताया और विविधतापूर्ण परिवेश में एकता को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया.
सामूहिक प्रगति का आह्वान
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "जोहरान ममदानी की शानदार जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामूहिक प्रगति का आह्वान है." उन्होंने आगे कहा, "उनका चुनाव एकता और करुणा का संदेश देता है. यह हमें याद दिलाता है कि जब हम नफरत को नकारते हैं और मानवता को अपनाते हैं, तो हम ऐसे पुल बनाते हैं जो टिकाऊ होते हैं."
मेयर चुनाव में ममदानी की शानदार जीत
34 वर्षीय भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल की. उन्होंने अपने जबरदस्त अभियान के दम पर दुनिया की वित्तीय राजधानी के प्रशासन का नेतृत्व करने वाले पहले दक्षिण एशियाई, सबसे युवा और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं.
बता दें कि अपने विजय भाषण के दौरान उन्होंने आर्थिक शोषण से लड़ने का संकल्प लिया और कहा, "हम 'भ्रष्टाचार की संस्कृति' को खत्म करेंगे, जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने और टैक्स छूट का फायदा उठाने का मौका दिया है."
वहीं, ट्रंप ने रिपब्लिकन की हार का कारण मतदान से अपनी अनुपस्थिति और चल रहे सरकारी बंद को बताया. उन्होंने लिखा, "ट्रंप मतदान में शामिल नहीं थे और बंद होना. ये दो कारण थे जिनकी वजह से रिपब्लिकन आज रात चुनाव हार गए."
