ETV Bharat / bharat

क्या EVs में लिथियम की जगह ले लेंगी जिंक बैटरी? भारत के लिए होगी नई क्रांति

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: जिंक एक महत्वपूर्ण खनिज है, इस धातु का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है. एक सदी से भी ज्यादा समय से जिंक से स्टील पर कोटिंग की जाती है और यह पुलों को जंग से बचाता है. साथ ही एलॉय को मजबूत करता है. लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां लिथियम से आगे बढ़कर ज्यादा सुरक्षित, ग्रीन, सस्ती और ज्यादा लोकल बैटरी बनाने की होड़ लगी हुई है, इस मामूली धातु पर अचानक एक नेशनल एनर्जी एसेट के तौर पर फिर से विचार किया जा रहा है. भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े जिंक प्रोड्यूसर में से एक है, इस बदलाव को लीड करने के लिए ज्यादातर देशों से बेहतर स्थिति में हो सकता है.

राजस्थान की बड़ी अंडरग्राउंड जिंक खदानों से लेकर बेंगलुरु की लेटेस्ट लैब तक, जहां वैज्ञानिक एटॉमिक स्केल पर बैटरी मटीरियल को नया आकार दे रहे हैं, एक चुपचाप बदलाव हो रहा है. एक धातु जो कभी मुख्य रूप से गैल्वनाइजिंग (इस्पात या लोहे पर जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना) के लिए इस्तेमाल होता था, अब यह अगली पीढ़ी की टिकाऊ बैटरी (sustainable batteries) की रीढ़ बन सकता है, जो रिन्यूएबल ग्रिड, बड़े स्टोरेज साइट्स और आखिरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी पावर देगा.

लिथियम के बजाय जिंक क्यों?

स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक, हर चीज में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है. उनका उच्च ऊर्जा घनत्व और कमर्शियल मैच्योरिटी उन्हें ग्लोबल डिफॉल्ट बनाती है. लेकिन लिथियम के साथ मुश्किलें भी आती हैं: बढ़ती कीमत, सप्लाई में दिक्कतें, सुरक्षा का खतरा, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला खनन.

बेंगलुरु की रिसर्च टीम ने अपने हालिया वैज्ञानिक शोध में लिखा है, "लिथियम-आयन बैटरी दशकों से दुनिया की पसंदीदा रही है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा खपत और सुरक्षा से जुड़े खतरे भविष्य को बहुत मुश्किल बना रहे हैं."

दुनिया भर में शोधकर्ता ऐसे धातु का विकल्प खोज रहे हैं जो: सस्ता, ज्यादा मात्रा में, रीसायकल करने में आसान, ज्यादा सुरक्षित (ज्वलनशील नहीं) और पर्यावरण के अनुकूल हो. ऐसा लगता है कि जिंक सभी जरूरतों को पूरा करता है. जिंक आग नहीं पकड़ता है, आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, और इसे लगभग 100% रीसायकल किया जा सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि भारत पहले से ही बड़ी मात्रा में बैटरी-ग्रेड जिंक बनाता है, जिससे लिथियम आयात से जुड़ी भूराजनीतिक और सप्लाई-चेन की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं.

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत में जिंक पूर्ण रूप से उपलब्ध है. भारत के प्राथमिक जिंक बाजार का 77% HZL से आता है. हम 40 से ज्यादा देशों को जिंक की आपूर्ति करते हैं. भारत जिंक के मामले में आत्मनिर्भर है और HZL इसका प्राथमिक स्रोत है."

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जिंक खदान रामपुरा अगुचा (भीलवाड़ा, राजस्थान) के साथ सिंदेसर खुर्द खदान, राजपुरा दरीबा खदान, जावर ग्रुप ऑफ माइंस और कायड़ खदान का संचालन करती है. कंपनी पहले से ही SHG (स्पेशल हाई ग्रेड जिंक) और EcoZinc (एक लो-कार्बन वेरिएंट) समेत बैटरी-ग्रेड मटीरियल बनाती है.

इस बैकग्राउंड में, जिंक-आयन बैटरी (ZIBs) अचानक दुनिया भर में पॉपुलर हो रही हैं.

बेंगलुरु से बड़ी सफलता

हालांकि जिंक ग्रीन बैटरी के लिए रॉ मटेरियल का वादा करता है, लेकिन सबसे बड़ी साइंटिफिक चुनौती टिकाऊ, हाई-कैपेसिटी कैथोड मटेरियल बनाना रही है जो जिंक-आयन सिस्टम में काम कर सके. नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र (CeNS) में डॉ. आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने सामान्य थर्मो-इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया का उपयोग करके एक सामान्य कैथोड पदार्थ, वैनेडियम ऑक्साइड (V₂O₅) को 'एक्टिवेट' करने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है.

नए कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाने के बजाय, रिसर्च टीम ने V₂O₅ की संरचना को ही बदल दिया, और इसे स्पंजी, डिफेक्ट वाला जिंक-वैनेडियम ऑक्साइड (Zn-V₂O₅) बना दिया, जो एनर्जी को ज्यादा अच्छे से स्टोर करता है. रिसर्च टीम के सदस्य राहुलदेब रॉय ने बताया, "कैथोड मटीरियल को स्टेबल करने और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए संरचनात्मक बदलाव करने में आने वाली मुश्किल को समझते हुए, हमने एक बहुत आसान लेकिन नई रणनीति चुनी."

रिसर्च के परिणाम?

कैथोड ने जो हासिल किया: 508.3 mAh/g कैपेसिटी, 2,000 साइकिल के बाद 95% रिटेंशन, 5,000 साइकिल के बाद भी 80% रिटेंशन, बेहतर कंडक्टिविटी, ज्यादा स्टेबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, कम आयन-माइग्रेशन बैरियर.

इससे जिंक बैटरी की दो सबसे बड़ी कमजोरियों में सुधार होता है: कम कैपेसिटी और खराब साइकिल लाइफ.