ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए आज वोटिंग

महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव आज ( ETV Bharat )

मुंबई: राज्य में आज 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है. जिला परिषदों की 731 सीटों और पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. कुल 7,438 उम्मीदवार मैदान में हैं, और कुल वोटर्स की संख्या 2,08,20,702 है. पूरी वोटिंग प्रक्रिया के लिए पुलिस सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वोटिंग की तारीख में बदलाव राज्य चुनाव आयोग ने 13 जनवरी, 2026 को रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर जिलों में 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. कार्यक्रम के अनुसार वोटिंग 5 फरवरी, 2026 को होनी थी, हालांकि, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु और उसके बाद राज्य में तीन दिन के शोक की घोषणा के कारण, वोटिंग की तारीख बदल दी गई. इसके अनुसार अब वोटिंग आज सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. वोटों की गिनती 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी. इसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी. कुल सीटें और उम्मीदवार सभी 12 जिला परिषदों में कुल 731 सीटें हैं. इनमें से 369 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 83 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 25 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 191 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. जिला परिषदों की इन सभी सीटों के लिए कुल 2,624 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. सभी 125 पंचायत समितियों में कुल 1,462 सीटें हैं, जिनमें से 731 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 166 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 38 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 342 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. पंचायत समितियों की इन सभी सीटों के लिए कुल 4,814 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. वोटर और मैनपावर जिला परिषदों और उनके तहत आने वाली पंचायत समितियों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, कुल वोटरों में 1 करोड़ 6 लाख 33 हजार 269 पुरुष, 1 करोड़ 1 लाख 86 हज़ार 965 महिलाएँ और 468 अन्य वोटर शामिल हैं. इनके लिए कुल 25,471 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. पूरी वोटिंग प्रक्रिया के लिए लगभग 128,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इसमें लगभग 125 रिटर्निंग ऑफिसर और 125 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं. EVM की व्यवस्था जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए 25,471 पोलिंग स्टेशनों की संख्या को देखते हुए, पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की व्यवस्था की गई है.