महाराष्ट्र: 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए आज वोटिंग

राज्य में आज 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है.
Published : February 7, 2026 at 9:22 AM IST
मुंबई: राज्य में आज 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है. जिला परिषदों की 731 सीटों और पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. कुल 7,438 उम्मीदवार मैदान में हैं, और कुल वोटर्स की संख्या 2,08,20,702 है. पूरी वोटिंग प्रक्रिया के लिए पुलिस सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
वोटिंग की तारीख में बदलाव
राज्य चुनाव आयोग ने 13 जनवरी, 2026 को रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर जिलों में 12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी.
कार्यक्रम के अनुसार वोटिंग 5 फरवरी, 2026 को होनी थी, हालांकि, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु और उसके बाद राज्य में तीन दिन के शोक की घोषणा के कारण, वोटिंग की तारीख बदल दी गई.
इसके अनुसार अब वोटिंग आज सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. वोटों की गिनती 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी. इसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी.
कुल सीटें और उम्मीदवार
सभी 12 जिला परिषदों में कुल 731 सीटें हैं. इनमें से 369 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 83 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 25 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 191 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं.
जिला परिषदों की इन सभी सीटों के लिए कुल 2,624 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. सभी 125 पंचायत समितियों में कुल 1,462 सीटें हैं, जिनमें से 731 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.
166 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 38 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 342 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. पंचायत समितियों की इन सभी सीटों के लिए कुल 4,814 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
वोटर और मैनपावर
जिला परिषदों और उनके तहत आने वाली पंचायत समितियों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, कुल वोटरों में 1 करोड़ 6 लाख 33 हजार 269 पुरुष, 1 करोड़ 1 लाख 86 हज़ार 965 महिलाएँ और 468 अन्य वोटर शामिल हैं. इनके लिए कुल 25,471 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं.
पूरी वोटिंग प्रक्रिया के लिए लगभग 128,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इसमें लगभग 125 रिटर्निंग ऑफिसर और 125 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं.
EVM की व्यवस्था
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए 25,471 पोलिंग स्टेशनों की संख्या को देखते हुए, पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की व्यवस्था की गई है.
इसमें 51,537 कंट्रोल यूनिट और 110,329 बैलेट यूनिट शामिल हैं. सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर ट्रेनिंग भी दी गई है.
दो वोटों की उम्मीद
जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हमेशा एक साथ होते हैं. इसलिए, हर वोटर को जिला परिषद चुनाव क्षेत्र के लिए एक वोट और पंचायत समिति चुनावी वार्ड के लिए एक वोट डालना होता है. जिला परिषद चुनाव क्षेत्र (ग्रुप) के लिए, वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर, यानी बैलेट यूनिट (BU) सफेद होता है, जबकि पंचायत समिति चुनावी वार्ड के लिए, बीयू पर बैलेट पेपर गुलाबी होता है.
अगर उम्मीदवारों की संख्या कम है, तो दोनों बैलेट पेपर एक ही बीयू पर होते हैं लेकिन अगर उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, तो जरूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा बीयू का इस्तेमाल किया जाता है.
वोटर का नाम खोजने की सुविधा
राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम और पोलिंग स्टेशन खोजने के लिए 'मतधिकार' मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है.
इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. वोटर अपना 'पूरा नाम' या 'वोटर ID' (EPIC) नंबर डालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं.
वोटर लिस्ट में नाम खोजने के लिए वेबसाइट https://mahasecvoterlist.in/ भी उपलब्ध कराई गई है. वोटर मोबाइल ऐप की तरह ही इस वेबसाइट पर भी अपना नाम खोज सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए
पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग के लिए वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, छोटे बच्चों वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे वोटरों के लिए पोलिंग स्टेशनों पर रैंप की व्यवस्था की जाएगी. व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही बिजली, पीने का पानी, छाया और शौचालय की सुविधा भी होगी. सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों.
अपना वोट डालें
12 जिला परिषदों और उनके तहत 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए आज (7 जुलाई) वोटिंग हो रही है. ये चुनाव गांव और आस-पास के इलाकों का भविष्य तय करेंगे. इसलिए, इन चुनावों में बड़ी संख्या में वोट देकर अपने गांव और आस-पास के इलाकों की तरक्की में अहम योगदान दे सकते हैं.
साथ ही, इन चुनावों के जरिए लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में भी योगदान दे सकते हैं. इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अपने कीमती वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने सभी संबंधित वोटर भाइयों और बहनों से विनम्र अपील की है कि वे अपना वोट जरूर डालें.