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धर्म और अधर्म को धुंधला करने वाले AI के उदाहरणों के लिए जीरो टॉलरेंस: सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने कहा कि, उसके फैसले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल पर कोई असर नहीं होगा.

Zero tolerance for AI precedents that blur dharma and adharma
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : July 2, 2026 at 3:21 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट को बिना स्वतंत्र सत्यापन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने उदाहरणों का हवाला देने या उन पर भरोसा करने के लिए शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण (जीरो-टॉलरेंस अप्रोच) अपनाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि एआई का बिना नियम के इस्तेमाल कानूनी अभ्यास और न्यायिक फैसले लेने में धोखे से दाखिल हो रहा है, जिससे धर्म और अधर्म के बीच की अहम रेखा के खतरनाक रूप से धुंधले होने का खतरा है.

यह फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने सुनाया. बेंच ने एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स इन्सॉल्वेंसी केस में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश को खारिज करते हुए ये बातें कही.

बेंच ने कहा, "किसी कोर्ट या निर्णयकर्ता प्राधिकारी (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) का कोई भी फैसला, जो नकली और मनगढ़ंत सामग्री पर आधारित हो, कोई फैसला नहीं है, और यह कानून के राज को तोड़ने जैसा है.

बेंच ने कहा कि, ऐसा फैसला टिकने वाला नहीं है और इसे जल्द से जल्द खारिज किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एनसीएलटी ने कानूनी मिसाल के तौर पर नकली, जो है ही नहीं और एआई से बनी झूठी सामग्री पर भरोसा किया.

बेंच ने कहा कि यह एक बार फिर ऐसा मामला है जहां ट्रिब्यूनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी ऐसी नकली और मनगढ़ंत सामग्री पर भरोसा किया, जो मौजूद नहीं थी, जैसे कि यह उसके फैसले के समर्थन में एक मिसाल हो. बेंच ने कहा, "आगे आने वाले कारणों से, हमने एनसीएलटी के फैसले के साथ-साथ अपील में दिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया है, ताकि फैसले और उसके प्रक्रिया की ईमानदारी को पक्का किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके.

बेंच ने सुनवाई के दौरान आगे कहा कि अगर इसे बिना नियम के छोड़ दिया गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमागी काम करने के तरीके में घुसपैठ कर सकता है और जल्द ही, हमें इसकी बड़ी क्षमताओं पर निर्भर बना सकता है.

बेंच ने कहा कि AI की कहानी, जैसा कि यह सामने आ रही है, हालांकि, अलग है. असल में, बदलने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ हमारे काम में हमारी मदद करने के लिए एक मदद नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच, तर्क और यहां तक ​​कि फैसले लेने का एक विकल्प भी है.

बेंच ने आगे कहा कि यहीं पर हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि AI का बिना नियम के इस्तेमाल धीरे-धीरे कानूनी अभ्यास, न्यायिक फैसले लेने की प्रक्रिया और खुद फैसले लेने में घुस जाएगा.

बेंच ने कहा कि, समझदारी और दूर की सोच हमें इंसानी कमजोरियों को पहचानने और काम सौंपने में आराम ढूंढने के लिए मजबूर करती है, लेकिन अगर सोच को दूसरों पर थोप दिया जाए और यह आदत बन जाए, तो इंसानी वजूद के मूल पर इसके गंभीर नतीजे होंगे, जो सोचने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है. सही और गलत, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच फर्क समझने की."

बेंच ने कहा कि यह काबिलियत न तो जन्म से मिलती है और न ही थोपी जाती है, बल्कि यह मन की सोच-समझकर, अनुशासन में और व्यवस्थित प्रशिक्षण और साथ ही अपने अनुभवों से आती है. बेंच ने कहा, "यह मन की लड़ाई है जो तथ्य और कल्पना, क्या असली है और क्या झूठ, सही और गलत, साथ ही क्या सही और गलत है, के बीच की अनिश्चितताओं से होने वाले भ्रम के खिलाफ है."

"सच तक पहुंचने की लड़ाई, यह एक साधना है. असल में, राज साधना में ही है, क्योंकि वैज्ञानिक सोच की इस सोच-समझकर, होश में और लगातार अभ्यास के बिना, हम सही और गलत के बीच फर्क करने की काबिलियत खो देते हैं. अगर हम इसे खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे. इसलिए AI के इस्तेमाल पर पूरा नियंत्रण रखना जरूरी और मजबूरी भरा है.

बेंच ने कहा कि कोर्ट के लिए यह जरूरी है कि वे बिना सत्यापन के AI से बने उदाहरणों को पेश करने, कोट करने या इस्तेमाल करने पर जीरो-टॉलरेंस मोड अपनाएं.

बेंच ने कहा कि बिना सत्यापन के ऐसे फैसलों का हवाला देना वकील की तरफ से गलत काम है. बेंच ने कहा, "इसी तरह, यह भी एक गंभीर गलती है अगर कोई जज अपने फैसले के समर्थन में ऐसे नकली या गलत AI से बने सामग्री को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता है. हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ऐसा फैसला कानून की नजर में कोई फैसला नहीं है, भले ही ऐसे सामग्री का फैसला लेने पर सीधा या अप्रत्यक्ष असर पड़ा हो."

बेंच ने कहा कि ऐसे फैसलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, भले ही फैसला लेने की प्रक्रिया में जरा सी भी नकली या भ्रामक सामग्री आ जाए, क्योंकि इससे फैसले की पवित्रता भंग होगी.

बेंच ने कहा कि फैसले लेने में ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है. हम बार के साथ-साथ बेंच के लिए भी इस बात को दोहराते हैं और घोषित करते हैं कि वे ऐसी सामग्री का हवाला देने, उसका जिक्र करने या उस पर भरोसा करने के लिए जीरो टॉलरेंस रखेंगे.

बेंच ने कहा कि, यह भी साफ किया जाता है कि हमारे फैसले का AI के सही इस्तेमाल पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि नकली या भ्रामक सामग्री को ऐसे पेश करने या उस पर भरोसा करने पर होगा जैसे कि यह कोर्ट का कोई उदाहरण हो.

बेंच ने कहा, "हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को, जो सबसे बड़ी कानूनी संस्था है, एक कमेटी बनाने और बार के सदस्यों द्वारा कोर्ट के सामने ऐसी नकली और भ्रामक सामग्री पेश करने के इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का निर्देश देते हैं, जैसे कि वे कानून के उदाहरण हों."

बेंच ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, ईमानदारी से सोचना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत तय करना चाहिए, साथ ही नियमों के उल्लंघन के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए.

बेंच ने दर्ज किया कि जम्मू और कश्मीर बैंक ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसके वकील ने फैसलों का हवाला नहीं दिया. हलफनामे में यह भी बताया गया कि न्यायाधिकरण जिन तथाकथित मिसालों पर भरोसा कर रहा है, वे उसके अपने शोध से मिली थीं. बेंच ने यह भी देखा कि NCLAT के सामने फर्जी मिसालें जांच से बच गईं.

सुप्रीम कोर्ट ने NCLT को सेक्शन 7 की अर्जी वापस भेज दी और उसे मामले पर नए सिरे से, बेहतर होगा कि दो हफ्ते के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया. इस बात को देखते हुए कि सेक्शन 7 की अर्जी बहुत पहले दायर की गई थी, यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायाधिकरण उक्त अर्जी पर जल्द से जल्द, बेहतर होगा कि आज से दो हफ्ते के अंदर विचार करे और उसका निपटारा करे. उक्त सेक्शन 7 अर्जी का निपटारा होने तक, पार्टियों को आज की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है."

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