ETV Bharat / bharat

धर्म और अधर्म को धुंधला करने वाले AI के उदाहरणों के लिए जीरो टॉलरेंस: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट को बिना स्वतंत्र सत्यापन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने उदाहरणों का हवाला देने या उन पर भरोसा करने के लिए शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण (जीरो-टॉलरेंस अप्रोच) अपनाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि एआई का बिना नियम के इस्तेमाल कानूनी अभ्यास और न्यायिक फैसले लेने में धोखे से दाखिल हो रहा है, जिससे धर्म और अधर्म के बीच की अहम रेखा के खतरनाक रूप से धुंधले होने का खतरा है. यह फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने सुनाया. बेंच ने एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स इन्सॉल्वेंसी केस में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश को खारिज करते हुए ये बातें कही. बेंच ने कहा, "किसी कोर्ट या निर्णयकर्ता प्राधिकारी (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) का कोई भी फैसला, जो नकली और मनगढ़ंत सामग्री पर आधारित हो, कोई फैसला नहीं है, और यह कानून के राज को तोड़ने जैसा है. बेंच ने कहा कि, ऐसा फैसला टिकने वाला नहीं है और इसे जल्द से जल्द खारिज किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एनसीएलटी ने कानूनी मिसाल के तौर पर नकली, जो है ही नहीं और एआई से बनी झूठी सामग्री पर भरोसा किया. बेंच ने कहा कि यह एक बार फिर ऐसा मामला है जहां ट्रिब्यूनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी ऐसी नकली और मनगढ़ंत सामग्री पर भरोसा किया, जो मौजूद नहीं थी, जैसे कि यह उसके फैसले के समर्थन में एक मिसाल हो. बेंच ने कहा, "आगे आने वाले कारणों से, हमने एनसीएलटी के फैसले के साथ-साथ अपील में दिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया है, ताकि फैसले और उसके प्रक्रिया की ईमानदारी को पक्का किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके. बेंच ने सुनवाई के दौरान आगे कहा कि अगर इसे बिना नियम के छोड़ दिया गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमागी काम करने के तरीके में घुसपैठ कर सकता है और जल्द ही, हमें इसकी बड़ी क्षमताओं पर निर्भर बना सकता है. बेंच ने कहा कि AI की कहानी, जैसा कि यह सामने आ रही है, हालांकि, अलग है. असल में, बदलने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ हमारे काम में हमारी मदद करने के लिए एक मदद नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच, तर्क और यहां तक ​​कि फैसले लेने का एक विकल्प भी है. बेंच ने आगे कहा कि यहीं पर हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि AI का बिना नियम के इस्तेमाल धीरे-धीरे कानूनी अभ्यास, न्यायिक फैसले लेने की प्रक्रिया और खुद फैसले लेने में घुस जाएगा. बेंच ने कहा कि, समझदारी और दूर की सोच हमें इंसानी कमजोरियों को पहचानने और काम सौंपने में आराम ढूंढने के लिए मजबूर करती है, लेकिन अगर सोच को दूसरों पर थोप दिया जाए और यह आदत बन जाए, तो इंसानी वजूद के मूल पर इसके गंभीर नतीजे होंगे, जो सोचने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है. सही और गलत, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच फर्क समझने की." बेंच ने कहा कि यह काबिलियत न तो जन्म से मिलती है और न ही थोपी जाती है, बल्कि यह मन की सोच-समझकर, अनुशासन में और व्यवस्थित प्रशिक्षण और साथ ही अपने अनुभवों से आती है. बेंच ने कहा, "यह मन की लड़ाई है जो तथ्य और कल्पना, क्या असली है और क्या झूठ, सही और गलत, साथ ही क्या सही और गलत है, के बीच की अनिश्चितताओं से होने वाले भ्रम के खिलाफ है."