हिमाचल में तीन हवाई अड्डे, रेगुलर फ्लाइट जीरो, देश की पहली 'उड़ान' फ्लाइट वाले शिमला एयरपोर्ट में नहीं उतरे बड़े विमान

अभी आलम ये है कि शिमला व कुल्लू में केवल एक ही उड़ान भरी जा रही है और वो भी नियमित नहीं है. आखिर तेजी से विकास के पथ पर उभरते पहाड़ी राज्य हिमाचल में लाख प्रयासों के बावजूद हवाई सेवाएं पर्याप्त क्यों नहीं हो पाई हैं, इसकी पड़ताल जरूरी है. एक अनुमान के अनुसार अगर दिल्ली से शिमला के लिए बड़े विमान की सेवाएं शुरू हो जाएं तो साल भर में अकेले शिमला के लिए ही 10 लाख पर्यटकों का आवागमन बढ़ जाएगा. अकेले हवाई सेवाओं के कारण हिमाचल में सालाना 50 लाख से ज्यादा सैलानियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है.

शिमला में होटल चलाने वाले शुभम ठाकुर कहते हैं, "सैलानी दिल्ली आदि से शिमला के लंबे सफर की शिकायत करते हैं. अब मध्यम वर्ग के सैलानियों के पास भी धन है और वे पैसे की बजाय समय की बचत को अधिक अधिमान देते हैं. हाईकोर्ट ने अब नियमित उड़ानों को लेकर राज्य व केंद्र को नोटिस जारी किया है. उम्मीद है कि आने वाले समय में हवाई सेवाएं नियमित होंगी."

शिमला स्थित जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में पहली आरसीएस यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लाइट 2017 में शुरू की थी. पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) की शुरुआत ही शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से हुई थी, लेकिन अब यहां भी नियमित उड़ानें नहीं हो रही हैं. यहां उड़ान सेवाओं की जिम्मा एलांयस एयर का है, लेकिन नियमित उड़ाने न होने से हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन सेक्टर का योगदान 7.8 फीसदी है. पहाड़ी राज्य हिमाचल ने विकास में कई मील पत्थर पार किए हैं, लेकिन एक फील्ड में ये पिछड़ा हुआ ही कहा जाएगा. ये फील्ड एयर कनेक्टिविटी वाली है. हिमाचल में तीन हवाई अड्डे हैं. आलम ये है कि तीनों में नियमित उड़ानें नहीं हो पा रही हैं. इसके अलावा किसी भी हवाई अड्डे में बड़े विमान उतरने की सुविधा नहीं है.

हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी, कुल्लू के भुंतर व कांगड़ा के गग्गल में हवाई अड्डे हैं. यहां ATR-42 विमान उतरने की ही क्षमता है. इस विमान में अधिकतम 32 लोग सफर कर पाते हैं. शिमला की हवाई पट्टी सबसे बड़ी है. शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे की पट्टी 1189 मीटर है. इसे अगर 1500 मीटर से अधिक किया जाए तो बड़े विमान उतरने की संभावना बनेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से देश की पहली उड़ान सेवा शुरू की थी. उस समय हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह थे. पीएम मोदी ने तब कहा था कि उड़ान सेवाओं से देश का चप्पल पहनने वाला आम नागरिक भी हवाई सफर कर सकेगा, लेकिन उन्हीं के दूसरे घर हिमाचल में नियमित उड़ानें नहीं हो रही हैं.

क्यों नहीं हो रही नियमित उड़ानें

कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से दिल्ली, अमृतसर, देहरादून, चंडीगढ़ आदि के लिए फ्लाइट्स हैं. शिमला से भी दिल्ली,अमृतसर के लिए उड़ान है. इसी प्रकार गग्गल एयरपोर्ट से भी हैं, लेकिन ये नियमित नहीं हैं. नियमित न होने का कारण सवारियों की कमी है. फिर हवाई सेवा का संचालन करने वाली कंपनी को भी कम यात्रियों के कारण घाटा उठाना पड़ता है. ऐसे में वे नियमित उड़ानों की जगह हफ्ते में दो या तीन उड़ाने संचालित करती हैं. अगर हवाई पट्टी का विस्तार हो जाए और एयरपोर्ट बड़ा विमान उतारने लायक हो तो फिर यात्रियों की संख्या बढ़ने से उड़ान संचालन लाभ का सौदा होता है. यही कारण है कि शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर नियमित उड़ानों के लिए कंपनियां केंद्र सरकार से वाइबल गैप फंडिंग की मांग करती हैं. यानी उड़ान के घाटे को यानी गैप को केंद्र फंड करे. शिमला से अमृतसर के लिए 2023 में हवाई उड़ान शुरू हुई थी. राज्य सरकार उसमें किराए में अनुदान दे रही है. शिमला से अमृतसर का हवाई किराया पहले 1999 रुपए रखा गया था. फिर उसे बढ़ाया गया. शिमला से अमृतसर सड़क मार्ग का सफर 7 घंटे तक का है. वहीं, हवाई यात्रा में ये समय केवल एक घंटा है. लेकिन अंतत: सवाल यही है कि नियमित उड़ानों के बिना पर्यटन सेक्टर को लाभ नहीं होगा.

भुंतर एयरपोर्ट कुल्लू (Airports Authority of India)

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी ठंडे बस्ते में

हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के बल्ह में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आरंभ किया था. ये जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट था. हालांकि मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है, लेकिन अभी सारा काम आरंभिक चरण में है. दिलचस्प बात ये है कि पूर्व की जयराम सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तायोग से एक हजार करोड़ रुपए की सिफारिश करवाने में सफल रही थी, लेकिन ये परियोजना कई कारणों से गति नहीं पकड़ पा रही है. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 4 अक्टूबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बताया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंडी जिले के नागचला में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सर्वे किया है. इसमें 3479 बीघा जमीन को एयरपोर्ट निर्माण के लिए और बड़े हवाई जहाजों के उतरने को लेकर उपयुक्त पाया गया है. प्रोजेक्ट के पहले चरण में 2400 मीटर रनवे बनाया जाना प्रस्तावित है. इस पर ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. मंडी में प्रस्तावित इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाया जाना है. यहां की हवाई पट्टी की लंबाई भी 3 किलोमीटर से ज्यादा होगी. परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लागत ही करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. संपूर्ण परियोजना की लागत का अनुमान 4000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है. मौजूदा स्थिति ये है कि सुखविंदर सरकार ने प्रोजेक्ट के सामाजिक प्रभाव के आकलन के लिए जन सुनवाई को अनुमति दी है. एक सर्वे में 70 फीसदी जनता एयरपोर्ट के पक्ष में है. सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राज्य सरकार को केंद्र के समक्ष वित्तायोग की सिफारिश के एक हजार करोड़ रुपए की रकम पर आगे बढ़ने का आग्रह करना होगा. साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

गगल एयरपोर्ट कांगड़ा (Airports Authority of India)

हिमाचल के लिए क्यों जरूरी है हवाई सेवाएं ?

पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में आवागमन का सुगम साधन सड़क मार्ग ही है. रेलवे का नेटवर्क भी बहुत कम है. अगर दिल्ली से शिमला आना हो तो छह से 8 घंटे का सड़क मार्ग का सफर है. वहीं, हवाई मार्ग से ये सफर केवल 55 मिनट का है. अगर दिल्ली से शिमला के लिए बड़ा विमान उतरने लायक सुविधा हो तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. साथ ही शिमला से कुल्लू व धर्मशाला के लिए नियमित उड़ानें होने के कारण इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी सुलभ होगी. कारोबारी लोग भी सड़क मार्ग के बजाय हवाई यात्रा प्रेफर करेंगे.

जेएंडके, उत्तराखंड, दिल्ली आदि के लिए सैलानियों को ट्रैवल एजेंसी की सुविधा प्रदान करने वाले नरेन सहाय कहते हैं, "हिमाचल के लिए पर्यटन सेक्टर जरूरी है और पर्यटन के लिए हवाई सेवाएं. प्रदेश में एक बड़ा हवाई अड्डा जरूरी है. इसके अलावा मौजूदा तीनों हवाई अड्डों का भी निरंतर नियमित उड़ान संचालन जरूरी है, तभी पर्यटन बढ़ेगा."

हिमाचल का पहला एलिवेटेड हेलीपोर्ट भी सफेद हाथी

पूर्व में जयराम सरकार ने शिमला के पास चलौंठी में हिमाचल का पहला एलिवेटेड हेलीपोर्ट शुरू किया था. करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ. इसके लिए केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना व उड़ान-2 के तहत अनुदान मिला था. जनवरी 2022 में जयराम ठाकुर ने सीएम रहते हुए इसका शुभारंभ किया था, लेकिन तकनीकी व सुरक्षा कारणों से डीजीसीए ने यहां उड़ान की अनुमति नहीं दी है. केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में राज्यसभा में बताया था कि इस हेलीपोर्ट के लिए अभी डीजीसीए की तरफ से ऑपरेशनल करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है.