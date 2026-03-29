ETV Bharat / bharat

बिहार के इस मुखिया ने ऐसा क्या किया? 'गयाजी' के भेटौरा पंचायत की अमेरिका में हो रही चर्चा

मुखिया दंपति की पहल से 5 साल में बदली तस्वीर : 2025 में अनीता देवी के पति दिलीप यादव मुखिया बने और इस पहल को जारी रखा. पिछले पांच वर्षों में पंचायत में बड़ा बदलाव देखने को मिला. अब 95 प्रतिशत से अधिक प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं. गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिससे जोखिम पूरी तरह कम हो गया है.

''मैं 2021 में दूसरी बार महिला मुखिया बनी थी. मैने गर्भवती महिलाओं का दर्द महसूस किया. तब स्थिति काफी जोखिम भरी होती थी. तब घरों में ही प्रसव हुआ करता था. मैंने अपने निजी बोलेरो वाहन को एंबुलेंस के तौर पर बनाकर पंचायत के सुपुर्द कर दिया. अपने खर्चे पर ड्राइवर भी रखी. अब तक सैकड़ों महिलाओं का प्रसव सरकारी अस्पताल में हुआ है. हमारा पंचायत होम डिलीवरी मुक्त है. जीरो प्रतिशत मातृ और शिशु मृत्यु दर हमारे पंचायत में है.'' - अनीता देवी, पूर्व मुखिया

निजी वाहन को बना दिया एंबुलेंस : साल 2021-22 के आसपास तत्कालीन मुखिया अनीता देवी ने पहल करते हुए अपने निजी बोलेरो वाहन को एंबुलेंस में बदल दिया. इसमें ऑक्सीजन सहित जरूरी सुविधाएं जोड़ी गईं और 24×7 सेवा शुरू की गई. उन्होंने अपने खर्च पर ड्राइवर भी रखा और वाहन को पूरी तरह ग्रामीणों के लिए समर्पित कर दिया. नतीजा ये हुआ कि वाहन उपलब्ध रहने से परिवार को इंतजार नहीं करना पड़ता. तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर सुरक्षित डिलीवरी हो जाती.

प्रसव के दौरान मौत के पीछे की वजह? : दरअसल, भेटौरा पंचायत से टनकुप्पा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 30 किलोमीटर से अधिक है. फोन करने पर भी पहले यहां तक एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती थी. एंबुलेंस और साधन के इंतजार में 'प्रसूता का केस' तब तक काफी सीरियस हो जाता था. इसी देरी से ज्यादातर मौतें प्रसव पीड़ा के चलते होती थीं, कुछ प्रसव होते भी थे तो काफी जोखिमभरे थे. लेकिन एक महिला मुखिया की पहल ने इस पंचायत की दिशा ही बदल दी.

सात समंदर पार हो रही चर्चा : पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सलाहकार रॉबर्ट रोजन खुद पंचायत पहुंचे थे. उन्होंने सामाजिक बदलाव, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कार्यों का जायजा लिया. रॉबर्ट रोजन ने माना था कि स्थानीय स्तर पर मुखिया के नेतृत्व और लोगों की सहभागिता से समस्याओं का बेहतर समाधान किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका में भी इस तरह के सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं.

अमेरिका तक पहुंची कहानी : 22 हजार की आबादी वाले इस गांव में कभी प्रसव के दौरान इलाज के अभाव में जच्चा-बच्चा की मौत आम बात थी, लेकिन आज यह पंचायत ' होम डिलीवरी मुक्त ' होकर एक मिसाल बन चुकी है. इस गांव के किसी भी बच्चे की डिलिवरी घर पर नहीं बल्कि अस्पताल में सुरक्षित तरीके से होती है. आज 'भेटौरा मॉडल' स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश-विदेश में काफी सुर्खियां बटोर रहा है.

गया : अगर जज्बा हो तो हालात कैसे बदले जाते हैं, इसका उदाहरण बिहार की भेटौरा पंचायत . बिहार के गया जिले की भेटौरा पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की चर्चा आज सात समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गई है. उनके द्वारा किए गए सुधारों ने इस पंचायत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल बना दिया है. उनके इस 'भेटौरा मॉडल' की सराहना खुद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के सालाहकार कर चुके हैं.

होम डिलीवरी मुक्त बना पंचायत : 2021 से अब तक करीब 50 महीने में 1000 से ज्यादा प्रसव सरकारी अस्पताल और कुछ निजी में सुनिश्चित किया गया. सबसे ज्यादा प्रसव मुखिया द्वारा दी गई गाड़ी एंबुलेंस की मदद से कराया गया. घर में होने वाला प्रसव अब 10% से बढ़कर 95% से अधिक अस्पताल में हो रहा है. घर पर प्रसव की प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई. पिछले चार पांच वर्षों में जीरो प्रतिशत मातृ-शिशु मृत्यु दर्ज की गई है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

''हमारी पत्नी पहले भेटौरा पंचायत की मुखिया थी. उसके बाद में 2025 में मैं मुखिया बना. पूर्व मुखिया अनीता देवी की पहल को मैंने भी बरकरार रखा है. इससे स्थिति काफी अच्छी हो गई है. पहले जहां घरों में प्रसव होते थे. जच्चा-बच्चा दोनों जोखिम में होते थे. कई बार मौत हो जाती थी. अब होम डिलीवरी मुक्त यह पंचायत बन गया है. लगभग 95 फीसदी गर्भवती महिलाओं का प्रसव अस्पतालों में हो रहा है.''- दिलीप यादव, मुखिया, भेटौरा पंचायत

'सीएम ने की होम डिलीवरी मुक्त पंचायत की तारीफ' : बीते 20 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान गया के टनकुप्पा प्रखंड के मायापुर गांव पहुंचे थे. मायापुर गांव भेटौरा पंचायत अंतर्गत पड़ता है. यहां भेटौरा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव के द्वारा स्टॉल लगाया गया था. स्टॉल में 'होम डिलीवरी मुक्त पंचायत' के बोर्ड लगाए गए थे. सीएम नीतीश कुमार ने इस बोर्ड को देखा था और मुस्कुराये थे. मुखिया दिलीप यादव के अनुसार सीएम ने हमारे स्टॉल को देखा और प्रशंसा भी की थी.

भेटौरा पंचायत की पूर्व मुखिया अनिता देवी और मुखिया दिलीप यादव (ETV Bharat)

जागरूकता अभियान और आश्वासन पत्र से बढ़ा भरोसा : मुखिया द्वारा गर्भवती महिलाओं को आश्वासन पत्र दिया जाता है, जिसमें सुरक्षित प्रसव, सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाती है. आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया.

मुखिया के आश्वासन पत्र में क्या? : मुखिया के द्वारा गर्भवती महिलाओं को आश्वासन पत्र दिया जाता है. आश्वासन पत्र में लिखा होता है, कि आपके यहां नन्हे मेहमान का आगमन होने जा रहा है. सशक्त राष्ट्र निर्माण में एक स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चे की भूमिका बहुत ही अहम होती है. पंचायत के मुखिया के उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करते हुए सही जानकारी से अवगत कराना हमारा दायित्व है. हम जनप्रतिनिधि ने संकल्प लिया है, कि भविष्य में अब कोई भी प्रसव घर पर नहीं होगा.

ग्रमीणों में जागरूकता फैला रहे मुखिया : मां और बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए निश्चिंत होकर सरकारी अस्पताल में ही प्रसव कराएं, जहां कुशल चिकित्सकों- प्रशिक्षित नर्स की देखरेख में सामान्य एवं जटिल प्रसव की निशुल्क व्यवस्था की गई है. प्रसव उपरांत नवजात की चिकित्सा देखभाल की पूर्ण व्यवस्था है. साथ ही मां के स्वास्थ्य लाभ एवं बच्चें के संपूर्ण विकास के लिए 3 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है.

भेटौरा पंचायत की पूर्व मुखिया अनिता देवी (ETV Bharat)

सरकार चला रही योजना : सेवाओं के लिए अपने गांव की आशा से लगातार संपर्क में रहे. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चे को निशुल्क टीकाकरण, जन्म प्रमाण पत्र, जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 की राशि एवं काॅपर टी लगाने के लिए 300 की राशि प्रदान की जाती है. पहली बार मां बनने पर मातृ वंदन योजना से 5000 की राशि और दूसरी बार मां बनने पर 2000 की राशि अस्पताल से दी जाती है. मुखिया के द्वारा आश्वासन पत्र में अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है.

''इस तरह का प्रयास भेटौरा पंचायत में पिछले कई सालों से चल रहा है. हालांकि, इसका अधिकारिक आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है. जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस पंचायत में टीबी और फाइलेरिया के केस भी नहीं के बराबर हैं.''- निलेश कुमार, डीपीएम स्वास्थ्य, गया

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

'टीबी और फाइलेरिया के केस नहीं' : स्वास्थ्य जागरूकता के कारण पंचायत में टीबी और फाइलेरिया के मामले भी लगभग खत्म हो गए हैं. हालांकि आधिकारिक घोषणा के लिए अभी तय अवधि का इंतजार है, क्योंकि जब तक लगातार 3 सालों तक कोई भी टीबी या फाइलेरिया का मरीज नहीं मिलेगा, तब तक इसे टीबी या फाइलेरिया मुक्त पंचायत घोषित नहीं किया जा सकेगा. मुखिया दिलीप यादव के अनुसार हमारा पंचायत टीबी और फाइलेरिया से दूर हो गया है.

''गया जिले के भेटौरा पंचायत में फाइलेरिया के केस अभी नहीं मिल रहे हैं. पहले फाइलेरिया के केस यहां थे. अब एकदम से कम हो गए हैं. हालांकि फाईलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए 3 सालों तक इंतजार करना पड़ता है. 3 सालों में यदि कोई मरीज नहीं मिलता है, तो फाईलेरिया मुक्त पंचायत घोषित होगा.''- डा. एमई हक, वीभीडीसीओ, गया

एक संकल्प से बदलता समाज : भेटौरा पंचायत की कहानी यह दिखाती है कि मजबूत इच्छाशक्ति और स्थानीय नेतृत्व से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है. एक साधारण पहल—निजी वाहन को एंबुलेंस बनाना—आज हजारों लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रहा है और पूरे देश के लिए भेटौरा पंचायत एक मॉडल बन चुका है.

ये भी पढ़ें-