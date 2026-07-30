पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला: युवती पर एक्सप्रेसवे थाने में जीरो FIR दर्ज
तहरीर में कहा गया कि यह बयान जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने की मंशा से दिया गया था.
Published : July 30, 2026 at 9:56 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने दर्ज कराई है. पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर किया है.
गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान आरोपी जो कि नोएडा की निवासी है, सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. तहरीर में कहा गया कि इस कृत्य से न केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि यह बयान जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने की मंशा से दिया गया था. इस मामले में फिलहाल नोएडा पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की गई है. मामला दिल्ली से जुड़ा होने के चलते एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा.
एडीसीपी नोएडा मनीषा से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक महिला वादी ने थाना एक्सप्रेस वे शिकायत दी, जिसके आधार जीरो एफआईआर दर्ज की गई है. चूंकि घटनास्थल दिल्ली का होने के कारण जीरो एफआईआर कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को भेज दिया गया है. इस मामले में जो भी कार्रवाई करनी होगी वह दिल्ली के संबंधित थाने द्वारा की जाएगी.