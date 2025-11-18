'अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाए', जीशान सिद्दिकी की सरकार से अपील, कहा- गिरफ्तार कर हो पूछताछ
पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल जाली पासपोर्ट पर भारत से भागने के बाद से फरार था.
Published : November 18, 2025 at 9:02 PM IST
नई दिल्ली: जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और भारत के मोस्ट वांटेड संगठित अपराध भगोड़ों में से एक अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है. इसको लेकर एनसीपी नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है.
जीशान ने न्यूज एजेंसी ANI ने कहा, "मेरा परिवार अमेरिका में पीड़ित परिवार के रूप में रजिस्टर है. पीड़ित अधिसूचना से हमें अनमोल बिश्नोई के बारे में अपडेट मिलते हैं. आज हमें एक मेल मिला है कि संघीय सरकार ने अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर तक अमेरिका से निकाल दिया है. सवाल यह उठता है कि क्या उसे भारत भेजा जा रहा है? केंद्र सरकार से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि अगर उसे अमेरिका से निकाला गया है तो उसे वापस लाया जाए."
'उससे पूछताछ और गिरफ्तारी हो'
उन्होंने राज्य सरकार से भी उसे मुंबई वापस लाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उससे पूछताछ और गिरफ्तारी हो. जीशान ने कहा कि वह (अनमोल) समाज के लिए खतरा है. मेरे पिता की हत्या में उसका नाम था. सलमान खान के मामले में उसका नाम बार-बार आ रहा है. हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अनमोल बिश्नोई को ऐसा करने के लिए किसने कहा है. इसके लिए उन्हें अनमोल बिश्नोई को मुंबई वापस लाना होगा और अगर उसे अमेरिका में, तो यह भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि उसे वापस भारत भेज दिया जाए."
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On reports of extradition of Anmol Bishnoi, brother of gangster Lawrence Bishnoi, NCP leader and son of Baba Siddique, Zeeshan Siddique, says, " we are still awaiting justice. it's been more than a year and i feel like, somewhere down the line,… https://t.co/RiimI0bN0O pic.twitter.com/54yOIqI83E— ANI (@ANI) November 18, 2025
'हमें अभी भी न्याय का इंतजार'
जीशान सिद्दीकी ने आगे कहा, "हमें अभी भी न्याय का इंतजार है. एक साल से ज्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी तक न्याय नहीं मिला है. जिन लोगों ने यह किया है वे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन असल में हत्यारे को किसने कहा था? क्योंकि कोई भी सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पिता का बिश्नोई से कोई लेना-देना नहीं था."
जीशान को मेल मिला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीशान को मिले ईमेल में लिखा था, "यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है... अपराधी को 18 नवंबर 2025 को निकाला गया था." सिद्दीकी के परिवार ने ईमेल का एक स्क्रीनशॉट जारी किया है.
भारत से भाग गया था अनमोल
बता दें कि पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल जाली पासपोर्ट पर भारत से भागने के बाद से फरार था. जांचकर्ताओं ने बताया कि वह नेपाल के रास्ते भारत से निकला और फिर दुबई और केन्या होते हुए अमेरिका पहुंचा. उसे पिछले साल नवंबर में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई और मंगलवार को उसे वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी हुई.
मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल बिश्नोई को भारत के 'मोस्ट वांटेड' लोगों में शामिल किया था और उसकी गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है. अधिकारियों ने बताया कि अनमोल पर भारत में कम से कम 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश भी शामिल है.
सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा पूर्व में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सिद्दीकी को तीन हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारी थी और उन्हें तीन गोलियां लगी थीं. घटना के तुरंत बाद, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक संदिग्ध सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड किया, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई. इस मामले में दो दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
