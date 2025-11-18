ETV Bharat / bharat

'अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाए', जीशान सिद्दिकी की सरकार से अपील, कहा- गिरफ्तार कर हो पूछताछ

नई दिल्ली: जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और भारत के मोस्ट वांटेड संगठित अपराध भगोड़ों में से एक अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है. इसको लेकर एनसीपी नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है.

जीशान ने न्यूज एजेंसी ANI ने कहा, "मेरा परिवार अमेरिका में पीड़ित परिवार के रूप में रजिस्टर है. पीड़ित अधिसूचना से हमें अनमोल बिश्नोई के बारे में अपडेट मिलते हैं. आज हमें एक मेल मिला है कि संघीय सरकार ने अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर तक अमेरिका से निकाल दिया है. सवाल यह उठता है कि क्या उसे भारत भेजा जा रहा है? केंद्र सरकार से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि अगर उसे अमेरिका से निकाला गया है तो उसे वापस लाया जाए."

'उससे पूछताछ और गिरफ्तारी हो'

उन्होंने राज्य सरकार से भी उसे मुंबई वापस लाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उससे पूछताछ और गिरफ्तारी हो. जीशान ने कहा कि वह (अनमोल) समाज के लिए खतरा है. मेरे पिता की हत्या में उसका नाम था. सलमान खान के मामले में उसका नाम बार-बार आ रहा है. हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अनमोल बिश्नोई को ऐसा करने के लिए किसने कहा है. इसके लिए उन्हें अनमोल बिश्नोई को मुंबई वापस लाना होगा और अगर उसे अमेरिका में, तो यह भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि उसे वापस भारत भेज दिया जाए."

'हमें अभी भी न्याय का इंतजार'

जीशान सिद्दीकी ने आगे कहा, "हमें अभी भी न्याय का इंतजार है. एक साल से ज्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी तक न्याय नहीं मिला है. जिन लोगों ने यह किया है वे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन असल में हत्यारे को किसने कहा था? क्योंकि कोई भी सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पिता का बिश्नोई से कोई लेना-देना नहीं था."