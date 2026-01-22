ETV Bharat / bharat

बिहार के इन नेताओं को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटी

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई है. अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. पहले उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी.

Z category security for Bihar Leaders Lalan Singh Sanjay Saraogi Tejashwi Yadav Y plus cover
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के नेताओं के सुरक्षा कवर में बड़ा बदलाव किया है. बिहार से आने वाले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. Z कैटेगरी के सुरक्षा कवर में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के कमांडो भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की सुरक्षा में तैनात होंगे, जो चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह को Z कैटेगरी का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है. इसी प्रकार, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रभारी ओर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे को भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

वहीं, गृह मंत्रालय ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी है. आरजेडी नेता तेजस्वी को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. पहले उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी.

बिहार कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा , आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ओर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मिला सुरक्षा कवर हटा लिया गया है.

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, खुफिया ब्यूरो (IB) की तरफ से जारी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया.

गृह मंत्रालय, आईबी, रॉ और कई अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय-समय पर नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को खतरे की समीक्षा करता है. जिसमें किसी खास व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की जाती है. इसके आधार पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कम करने या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है.

Z श्रेणी सुरक्षा
Z कैटेगरी की सुरक्षा में लगभग 22-25 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 4-6 एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ/आईटीबीपी के जवान और पुलिसकर्मी होते हैं. ये सुरक्षा जवान चौबीसों घंटे उस वीआईपी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जिसमें एस्कॉर्ट वाहन और निगरानी शामिल है. मुख्यमंत्रियों और प्रमुख हस्तियों को Z कैटेगरी का सुरक्षा कवर मिलता है.

यह भी पढें- जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा : डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

TAGGED:

Z CATEGORY SECURITY
BIHAR LEADERS Z CATEGORY SECURITY
TEJASHWI YADAV SECURITY COVER
Z CATEGORY SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.