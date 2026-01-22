ETV Bharat / bharat

बिहार के इन नेताओं को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के नेताओं के सुरक्षा कवर में बड़ा बदलाव किया है. बिहार से आने वाले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. Z कैटेगरी के सुरक्षा कवर में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के कमांडो भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की सुरक्षा में तैनात होंगे, जो चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह को Z कैटेगरी का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है. इसी प्रकार, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रभारी ओर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे को भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

वहीं, गृह मंत्रालय ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी है. आरजेडी नेता तेजस्वी को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. पहले उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी.

बिहार कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा , आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ओर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मिला सुरक्षा कवर हटा लिया गया है.