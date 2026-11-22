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हरियाणा के युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल, ओबीसी मोर्चा में मिली जगह, क्या जींद की राजनीति में निभाएंगे भूमिका?

Yuzvendra Chahal joins BJP ( BJP )

जींद: क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने वाले भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब राजनीति की पिच पर भी नई पारी की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं. हरियाणा के जींद जिले के दरियावाला गांव से संबंध रखने वाले युजवेंद्र चहल को बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है. उनकी इस नियुक्ति के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर शनिवार को घोषित ओबीसी मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चहल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. नियुक्ति से पहले उन्होंने मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य से मुलाकात भी की थी. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद चहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया.

युजवेंद्र चहल ने जताया आभार: युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा 'भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।'