हरियाणा के युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल, ओबीसी मोर्चा में मिली जगह, क्या जींद की राजनीति में निभाएंगे भूमिका?
Yuzvendra Chahal joins BJP: हरियाणा के युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त .
Published : November 22, 2026 at 8:46 AM IST
जींद: क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने वाले भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब राजनीति की पिच पर भी नई पारी की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं. हरियाणा के जींद जिले के दरियावाला गांव से संबंध रखने वाले युजवेंद्र चहल को बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है. उनकी इस नियुक्ति के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर शनिवार को घोषित ओबीसी मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चहल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. नियुक्ति से पहले उन्होंने मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य से मुलाकात भी की थी. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद चहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया.
युजवेंद्र चहल ने जताया आभार: युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा 'भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।'
भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026
दरियावाला गांव से है चहल का नाता: युजवेंद्र चहल मूल रूप से जींद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दरियावाला से ताल्लुक रखते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के चर्चित खिलाड़ियों में शामिल चहल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा में मिली जिम्मेदारी से उनके पैतृक गांव सहित जींद जिले में भी उनके नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उनकी लोकप्रियता को युवाओं के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.
क्या जींद की राजनीति में निभाएंगे बड़ी भूमिका? चहल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिल्ली जोन से विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, लेकिन उनका गृह क्षेत्र जींद होने के कारण स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति के कई मायने निकाले जा रहे हैं. हालांकि, अभी उनके चुनाव लड़ने या जींद विधानसभा से राजनीति में उतरने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. सवाल यह है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बनाने के बाद युजवेंद्र चहल भविष्य में जींद की राजनीति में भी कोई बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे? क्या पार्टी उन्हें हरियाणा में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? फिलहाल, उनकी इस नई पारी पर सबकी निगाहें रहेंगी.
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