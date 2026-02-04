ETV Bharat / bharat

वाई खेमचंद ने मणिपुर के सीएम पद की ली शपथ, ब्लैक बेल्ट धारक रह चुके हैं मुख्यमंत्री

मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने वाई खेमचंद के सीएम पद की दिलाई शपथ ( PTI )

By PTI 3 Min Read

इंफाल : मणिपुर में एक बार फिर से भाजपा सरकार बन गई है. मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली. वह 62 साल के हैं. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वालीं भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के विधायक एल. डिखो ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से ऑनलाइन माध्यम से शपथ ली. भाजपा के गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी नेता के. लोकेन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के कुछ घंटों बाद यहां "लोक भवन" में शपथ ग्रहण समारोह हुआ. अशांत मणिपुर पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन था. ब्लैक बेल्ट धारक रहे हैं खेमचंद सीएम पद की शपथ लेने वाले खेमचंद सिंह दो बार से भाजपा विधायक हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी रहे हैं. वह संगठन पर ध्यान केंद्रित करने वाले नेता माने जाते हैं और उन्होंने राज्य में महत्वपूर्ण संवैधानिक और मंत्री पदों पर काम किया है. राजनीति के अलावा ताइक्वांडो से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 'ब्लैक बैल्ट' धारक हैं और भारतीय ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सिंह पूर्वोत्तर में इस खेल को बढ़ावा देने में भी शामिल रहे हैं. सिंह भले ही दो दशक से राजनीति में हों, लेकिन विधानसभा में उनका पदार्पण 2017 के चुनाव में इंफाल पश्चिम की सिंहजामेई सीट पर जीत हासिल करने के बाद हुआ.