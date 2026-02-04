वाई खेमचंद ने मणिपुर के सीएम पद की ली शपथ, ब्लैक बेल्ट धारक रह चुके हैं मुख्यमंत्री
वाई खेमचंद : ताइक्वांडो में ब्लैक बैल्ट धारक हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, संघ से रहा है लंबा जुड़ाव
By PTI
Published : February 4, 2026 at 8:27 PM IST
इंफाल : मणिपुर में एक बार फिर से भाजपा सरकार बन गई है. मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली. वह 62 साल के हैं. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वालीं भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के विधायक एल. डिखो ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से ऑनलाइन माध्यम से शपथ ली. भाजपा के गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी नेता के. लोकेन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के कुछ घंटों बाद यहां "लोक भवन" में शपथ ग्रहण समारोह हुआ. अशांत मणिपुर पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन था.
#WATCH | Imphal: After taking oath as the Chief Minister of Manipur, Yumnam Khemchand Singh says, " manipur will play an important role in the viksit bharat 2047... manipur consists of 36 communities, and we hope to bring a peaceful atmosphere in the state..." pic.twitter.com/XYpik7aAU9— ANI (@ANI) February 4, 2026
ब्लैक बेल्ट धारक रहे हैं खेमचंद
सीएम पद की शपथ लेने वाले खेमचंद सिंह दो बार से भाजपा विधायक हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी रहे हैं. वह संगठन पर ध्यान केंद्रित करने वाले नेता माने जाते हैं और उन्होंने राज्य में महत्वपूर्ण संवैधानिक और मंत्री पदों पर काम किया है.
राजनीति के अलावा ताइक्वांडो से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 'ब्लैक बैल्ट' धारक हैं और भारतीय ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सिंह पूर्वोत्तर में इस खेल को बढ़ावा देने में भी शामिल रहे हैं. सिंह भले ही दो दशक से राजनीति में हों, लेकिन विधानसभा में उनका पदार्पण 2017 के चुनाव में इंफाल पश्चिम की सिंहजामेई सीट पर जीत हासिल करने के बाद हुआ.
पूर्व मुख्यमंत्री एम. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा की पहली सरकार में वह विधानसभा अध्यक्ष रहे. साल 2022 में बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके नगर प्रशासन, आवास व शहरी विकास (एमएएचयूडी), ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शिक्षा विभाग सौंपे गए.
वह फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले तक कैबिनेट सदस्य रहे. साल 2023 में मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा से निपटने को लेकर राज्य सरकार की आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था.
खेमचंद ने पहली बार 2012 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों हार का सामना करना पड़ा. साल 2013 में वह भाजपा में शामिल हो गए थे. सिंगजामेई युमनाम लेकाई में जन्मे सिंह ने 1978 में रामलाल पॉल हाईस्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। वह विवाहित हैं और उनका एक बेटा है.
मेइती और कुकी समुदायों के बीच फैली थी जातीय हिंसा
पिछले साल नौ फरवरी को मेइती और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक जारी रही जातीय हिंसा के बाद बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस्तीफे दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. मणिपुर में तब से, इस हिंसा में कुकी और मेइती दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ सुरक्षाकर्मियों सहित कम से कम 260 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं.
ये भी पढ़ें : मणिपुर: कुकी विधायकों को नई सरकार में शामिल होने पर नतीजे भुगतने की धमकी