युमनाम खेमचंद होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, बुधवार को CM पद की शपथ लेंगे
62 वर्षीय युमनाम खेमचंद सिंह को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जो अब मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.
Published : February 3, 2026 at 7:09 PM IST
नई दिल्ली: वरिष्ठ भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे. मंगलवार को खेमचंद सिंह को मणिपुर भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया. 62 वर्षीय युमनाम खेमचंद बुधवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जो इस पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे. खेमचंद सिंह के साथ दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंद दास को मणिपुर का गृह मंत्री बनाया जाएगा.
जातीय हिंसा के बाद फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद मणिपुर में पिछले एक साल से राष्ट्रपति शासन लागू है.
#WATCH | BJP leader Yumnam Khemchand Singh elected as the legislature party leader, in the Manipur Legislative Party meeting in Delhi. pic.twitter.com/TV4AHACZpW— ANI (@ANI) February 3, 2026
भाजपा विधायकों का एक ग्रुप दिल्ली में है और मणिपुर में सरकार बनाने पर अमित शाह समेत पार्टी नेतृत्व के साथ बातचीत की. इसके बाद सिंह को नेता चुना गया. खेमचंद दो बार के विधायक और बिरेन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं.
मणिपुर के भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने विधायक दल का नेता चुने जाने पर खेमचंद सिंह को बधाई दी. उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अब मणिपुर में चुनी हुई और एक पॉपुलर सरकार होगी. यह कदम बहुत पहले ही उठाया जाना चाहिए था. हम केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि हर समस्या का समाधान है. उन्हें लगता है कि युमनाम खेमचंद के नेतृत्व में नई सरकार हर समस्या का हल ढूंढ लेगी.
कौन हैं खेमचंद सिंह
मैतेई समुदाय से आने वाले खेमचंद सिंह, सिंगजामेई से विधायक और पेशे से इंजीनियर रहे हैं. वह पिछली बीरेन सरकार में मंत्री थे. खेमचंद 2022 में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे.
युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर में भाजपा के लोकप्रिय नेता हैं. वह 2017 और 2022 में इंफाल पश्चिम जिले की सिंगजामेई सीट से दो बार विधायक चुने गए. खेमचंद मार्च 2017 से मार्च 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर रहे. वह 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद एन बीरेन सिंह की सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट बने थे. कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने फरवरी 2025 तक नगर प्रशासन, आवास विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, और शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली.
युमनाम खेमचंद सिंह की पहचान ऐसे नेता की है, जिन्हें हर समुदाय का समर्थन हासिल है. वह हर किसी समूह के साथ जाकर काम कर सकते हैं. इसीलिए शायद बीजेपी ने उन पर दांव खेला है. सूत्रों के मुताबिक, इन्हें मणिपुर की राजनीति में पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह का विरोधी माना जाता है और उनके सीएम बनने से राज्य में बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वह शांति प्रक्रिया के लिए कितनी गंभीर है.
