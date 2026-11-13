3,230 करोड़ से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम; दिखेगी 10 हजार साल पुरानी 18 लाख धरोहरों की झलक, जानें खासियत
India Cultural Heritage : नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम, साल 2027 के अंत में खुलेगी पहली गैलरी.
Published : November 13, 2026 at 4:50 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Yuge Yugeen Bharat Museum : अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान, वैश्विक छवि, पर्यटन और ऐतिहासिक शोध के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इसी के मद्देनजर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम' की मंजूरी दी है. इस म्यूजियम में 10 हजार साल से भी ज्यादा ऐतिहासिक धरोहरों को जगह मिलेगी.
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार युगे युगीन भारत म्यूजियम को बनाने में 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस म्यूजियम में 18 लाख ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी. इनकी पहचान भी कर ली गई है. यह दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा. इसका डिस्प्ले क्षेत्र यानी जितनी जगह में ऐतिहासिक धरोहरों को टूरिस्टों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, वह एरिया विश्व में सबसे ज्यादा होगा. अभी तक फ्रांस इस मामले में टॉप पर है.
संस्कृति मंत्रालय के डेटा के मुताबिक अपने देश में मौजूदा समय कुल 1,192 संग्रहालय हैं. ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और निजी ट्रस्टों की ओर से संचालित किए जाते हैं. साल 2013 में भारत में 833 म्यूजियम ही थे. साल दर साल इसमें इजाफा होता गया. अब युगे युगीन भारत म्यूजियम मील का पत्थर साबित हो सकता है. इस म्यूजियम को इस तरह विकसित किया जा रहा है जिससे एक साल में यहां एक करोड़ टूरिस्ट आ सकें.
साल 2023 में घोषणा, वर्ष 2026 में मिली मंजूरी : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 18 मई को पीएम मोदी ने युगे युगीन भारत म्यूजियम (वाईवाईबीएम) बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद नई दिल्ली के रायसीना हिल्स में ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से सरकारी दफ्तरों के हटने के बाद इन इमारतों को भव्य सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की रणनीति बनी. साल 2026 में 27 जुलाई को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की. इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने सुझावों को अपनी मंजूरी दे दी. बीते 11 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से म्यूजियम बनाने की स्वीकृति भी मिल गई.
तीन हजार करोड़ से ज्यादा रुपये होंगे खर्च : पीआईबी के अनुसार युगे युगीन भारत म्यूजियम को विकसित करने में कुल 3 हजार 230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस म्यूजियम को ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में बनाया जाएगा. इसमें एक ही छत के नीचे भारत की हजारों साल पुरानी गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और विविधता की झलक दिखेगी. इसके अवावा यह म्यूजियम लोगों को प्राचीन मूर्तियों, धरोहरों, लोक कलाओं, परंपराओं से भी रूबरू कराएगा.
सालाना एक करोड़ पर्यटक आ सकेंगे : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक युगे युगीन भारत म्यूजियम (YYBM) को इस तरह से विकसित किया जाएगा, जिससे यहां एक साल में करीब एक करोड़ पर्यटक आ सकें. इस म्यूजियम को कुल लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर एरिया में विकसित किया जाएगा. यह संग्रहालय ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों को नया रूप देकर विकसित किया जाएगा. भवनों की पुरानी बनावट और ऐतिहासिक पहचान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.
टूरिस्ट देख सकेंगे 18 लाख ऐतिहासिक धरोहर : पीआईबी के अनुसार YYBM में प्रदर्शित करने के लिए देशभर से करीब 18 लाख ऐतिहासिक कलाकृतियों का चयन किया गया है. इन दुर्लभ धरोहरों को राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 संग्रहालयों, विभिन्न राज्यों के संग्रहालयों और चुनिंदा निजी संग्रहों से जुटाया जाएगा. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये धरोहर 10 हजार साल से भी ज्यादा पुराने हैं.
म्यूजियम में टूरिस्टों को मिलेंगी इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं : PIB के अनुसार युगे युगीन भारत म्यूजियम में आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. यहां धरोहरों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए आधुनिक भंडारण कक्ष होगा. यहां की इमर्सिव तकनीक (जैसे 3D होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल स्क्रीन) के जरिए पर्यटक इतिहास को देखने के साथ ही खुद को उस दौर में मौजूदगी का अहसास भी कर पाएंगे. संग्रहालय की डिजाइनिंग आदि में दुनिया के सबसे बेहतरीन मानकों को अपनाया जा रहा है.
देश के इस राज्य में सबसे ज्यादा संग्रहालय : संस्कृति मंत्रालय के डेटा के अनुसार पूरे देश में अब सभी तरह के 1,176 से लेकर 1,192 संग्रहालय मौजूद हैं. मंत्रालय की म्यूजियम डायरेक्ट्री के अनुसार पश्चिम बंगाल में सभी तरह संग्रहालयों की संख्या 99 है. यह देशभर में सबसे ज्यादा है. वहीं 96 म्यूजियम के साथ महाराष्ट्र इस मामले में दूसरे स्थान पर है. इसी तरह 87 म्यूजियम के साथ तमिलनाडु तीसरे जबकि 84 म्यूजियम के साथ यूपी चौथे स्थान पर है.
साल 2027 के अंत तक जनता के लिए खुलेगी पहली गैलरी : पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक युगे युगीन भारत म्यूजियम का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 के बीच पूरा किया जाएगा. पूरे संग्रहालय के तैयार होने से पहले ही लोग इसकी पहली झलक देख सकेंगे. नॉर्थ ब्लॉक में 'अलंकरण' थीम पर आधारित पहली गैलरी को साल 2027 के अंत तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. आगे चलकर इसमें और भी गैलरी जोड़ी जाएंगी. इसके लिए एक लचीला और आधुनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है.
YYBM से बढ़ेंगे रोजगार के मौके : युगे युगीन भारत म्यूजियम के बन जाने से देश की संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा. इससे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की विरासत तो सुरक्षित होगी ही साथ ही इसे वैश्विक पहचान भी मिलेगी. यह म्यूजियम शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बनेगा. इस प्रोजेक्ट के जरिए कारीगरों, शिल्पकारों, कलाकारों, डिजाइनरों, संग्रहालय विशेषज्ञों के साथ-साथ होटल और पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. संग्रहालय में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सामग्री देश में ही तैयार होंगे.
संग्रहालय से बढ़ेगी सरकार की कमाई : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा के मुताबिक युगे युगीन भारत म्यूजियम से नियमित रूप से सरकार की कमाई बढ़ने की भी उम्मीद है. पर्यटकों के लिए टिकट बिक्री, गाइडेड टूर और खास डिजिटल अनुभव इसमें सहायक बनेंगे. म्यूजियम परिसर में कैफे व खान-पान की सुविधाएं रहेंगी. स्मृति चिन्ह बेचने वाले रिटेल स्टोर भी रहेंगे. यहां की खास जगहों को विभिन्न आयोजन के लिए किराए पर देकर भी आमदनी बढ़ाई जा सकेगी.
संग्रहालयों की संख्या में नंबर वन है अमेरिका : दुनिया की प्रमुख ऑनलाइन सांख्यिकी प्लेटफॉर्म स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट में यूनेस्को के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा संग्रहालय हैं. साल 2021 में यहां सभी तरह के कुल 33,082 म्यूजियम रिकॉर्ड किए गए थे. विश्व में यह सबसे ज्यादा है. इसी अवधि में 6,741 म्यूजिम के साथ जर्मनी दूसरे, 5,738 म्यूजियम के साथ जापान तीसरे, 5,535 म्यूजियम के साथ चीन चौथे जबकि 5,415 म्यूजियम के साथ रूस पांचवें पायदान पर है.
फ्रांस में है सबसे बड़े डिस्प्ले एरिया वाला म्यूजियम : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मौजूदा समय सबसे बड़े डिस्प्ले एरिया वाला म्यूजियम फ्रांस के पेरिस में है. इस म्यूजियम का नाम लूव्र है. इसका डिस्प्ले यानी जितनी जगह में कलाकृतियां प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं, वह एरिया 70,000 वर्ग मीटर है. इस म्यूजियम का कुल एरिया 3,60,000 वर्ग मीटर है. जबकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक युगे युगीन भारत म्यूजियम का डिस्प्ले एरिया करीब एक लाख वर्ग मीटर का होगा.
ब्रिटिश म्यूजियम डिस्प्ले एरिया में दूसरे नंबर पर : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक लूव्र पैलेस और मैदान कुल मिलाकर 37 हेक्टेयर में फैले हैं. लूव्र सीन नदी के दाएं तरफ है. वहीं पीआईबी के फेसबुक पेज पर साझा किए गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक बयान के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम 70,000 वर्ग मीटर डिस्प्ले एरिया के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है. जबकि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित द हर्मिटेज म्यूजियम का डिस्प्ले 66,800 वर्ग मीटर है. इस मामले में यह अभी विश्व में तीसरे स्थान पर है.
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