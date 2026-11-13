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3,230 करोड़ से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम; दिखेगी 10 हजार साल पुरानी 18 लाख धरोहरों की झलक, जानें खासियत

नई दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम. ( Photo Credit; Getty and News on air )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Yuge Yugeen Bharat Museum : अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान, वैश्विक छवि, पर्यटन और ऐतिहासिक शोध के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इसी के मद्देनजर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम' की मंजूरी दी है. इस म्यूजियम में 10 हजार साल से भी ज्यादा ऐतिहासिक धरोहरों को जगह मिलेगी.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार युगे युगीन भारत म्यूजियम को बनाने में 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस म्यूजियम में 18 लाख ऐतिहासिक धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी. इनकी पहचान भी कर ली गई है. यह दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा. इसका डिस्प्ले क्षेत्र यानी जितनी जगह में ऐतिहासिक धरोहरों को टूरिस्टों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, वह एरिया विश्व में सबसे ज्यादा होगा. अभी तक फ्रांस इस मामले में टॉप पर है.