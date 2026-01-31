ETV Bharat / bharat

तिरुमाला मिलावटी लड्डू मामले में YSRCP को कोई क्लीन चिट नहीं मिली : मंत्री पय्यावुला केशव

मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि तिरुमाला मिलावटी लड्डू मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया है. केशव ने पार्टी पर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

मीडिया से बात करते हुए, पय्यावुला केशव ने कहा कि वाईएसआरसीपी को भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद से जुड़ा एक बड़ा पाप करने के बावजूद जश्न मनाने में शर्म आनी चाहिए, जिनकी लाखों भक्त भगवानों के भगवान के रूप में पूजा करते हैं.

उन्होंने कहा कि पिछली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार ने 2014 और 2019 के बीच तिरुमाला लड्डू की पवित्रता की रक्षा के लिए कई सख्त नियम लागू किए थे.

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के तुरंत बाद इन सख्त नियमों में ढील दी गई, जिससे मिलावट की नींव रखी गई. उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान, 2022 में, सेंट्रल फ़ूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CFTRI) ने पुष्टि की कि घी के नाम पर सप्लाई किए गए पदार्थ में जानवरों के अवशेष थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की वाईएसआरसीपी सरकार ने जानबूझकर इस रिपोर्ट को दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने आगे दावा किया कि पिछले शासकों ने भगवान के प्रसाद के लिए कच्चे माल की खरीद को सिर्फ एक वित्तीय लेनदेन माना. उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि वाईवी सुब्बा रेड्डी के निजी सहायक चिन्नाप्पन्ना को हवाला के जरिए कथित तौर पर पैसा किसने दिया.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे जानी-मानी लैब में से एक, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जानवरों के अवशेष मिलने की पुष्टि की है.

उन्होंने कहा कि यह बात एसआईटी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के पेज 35 पर साफ तौर पर लिखी है. उन्होंने सवाल किया कि ऐसी बातों के बावजूद वाईएसआरसीपी क्लीन चिट का दावा कैसे कर सकती है. केशव ने वाईएसआरसीपी पर अपनी गलती के लिए माफी मांगने के बजाय जनता को धोखा देने की कोशिश करके दुष्टतापूर्ण काम करने का आरोप लगाया.