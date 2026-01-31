ETV Bharat / bharat

तिरुमाला मिलावटी लड्डू मामले में YSRCP को कोई क्लीन चिट नहीं मिली : मंत्री पय्यावुला केशव

केशव ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के तुरंत बाद, टीडीपी सरकार द्वारा बनाए गए कड़े नियमों में ढील दी गई.

Andhra Pradesh Finance Minister Payyavula Keshav
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 2:19 PM IST

मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि तिरुमाला मिलावटी लड्डू मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया है. केशव ने पार्टी पर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

मीडिया से बात करते हुए, पय्यावुला केशव ने कहा कि वाईएसआरसीपी को भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद से जुड़ा एक बड़ा पाप करने के बावजूद जश्न मनाने में शर्म आनी चाहिए, जिनकी लाखों भक्त भगवानों के भगवान के रूप में पूजा करते हैं.

उन्होंने कहा कि पिछली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार ने 2014 और 2019 के बीच तिरुमाला लड्डू की पवित्रता की रक्षा के लिए कई सख्त नियम लागू किए थे.

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के तुरंत बाद इन सख्त नियमों में ढील दी गई, जिससे मिलावट की नींव रखी गई. उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान, 2022 में, सेंट्रल फ़ूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CFTRI) ने पुष्टि की कि घी के नाम पर सप्लाई किए गए पदार्थ में जानवरों के अवशेष थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की वाईएसआरसीपी सरकार ने जानबूझकर इस रिपोर्ट को दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने आगे दावा किया कि पिछले शासकों ने भगवान के प्रसाद के लिए कच्चे माल की खरीद को सिर्फ एक वित्तीय लेनदेन माना. उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि वाईवी सुब्बा रेड्डी के निजी सहायक चिन्नाप्पन्ना को हवाला के जरिए कथित तौर पर पैसा किसने दिया.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे जानी-मानी लैब में से एक, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जानवरों के अवशेष मिलने की पुष्टि की है.

उन्होंने कहा कि यह बात एसआईटी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के पेज 35 पर साफ तौर पर लिखी है. उन्होंने सवाल किया कि ऐसी बातों के बावजूद वाईएसआरसीपी क्लीन चिट का दावा कैसे कर सकती है. केशव ने वाईएसआरसीपी पर अपनी गलती के लिए माफी मांगने के बजाय जनता को धोखा देने की कोशिश करके दुष्टतापूर्ण काम करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि पार्टी अपने किए गए पाप के लिए शर्म से सिर झुकाने के बजाय झूठ फैला रही है. उन्होंने साफ किया कि सरकार जनता के सामने सिर्फ इसलिए फैक्ट्स दिखा रही है क्योंकि वह फैलाए जा रहे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जोर देकर कहा कि तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर से जुड़े किसी मुद्दे को राज-नीतिकरण करने का कोई इरादा नहीं है.

केशव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, जो भगवान वेंकटेश्वर में पक्के विश्वास रखते हैं, मिलावटी लड्डू के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं होने देंगे.

उन्होंने कहा कि उन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिन्होंने मिलावट की साजिश रची. उन्होंने कहा कि कुप्पम का अपना दौरा पूरा करने के बाद चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई करेंगे और इस बात पर जोर दिया कि तिरुमाला में शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि मामले के कई और पहलू अभी सामने आने बाकी हैं और लोगों से आग्रह किया कि वे चंद्रबाबू नायडू के उठाए जाने वाले कदमों का इंतजार करें और देखें. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के सभी धर्मों का सम्मान करने के वादे पर भी सवाल उठाया और कहा कि जगन भले ही अपने चुने हुए देवता में विश्वास करते हों, लेकिन दूसरे देवताओं का सम्मान करना भी उनकी जिम्मेदारी है.

उन्होंने पूछा कि जब मिलावटी लड्डू मामले से जुड़े अत्याचारों का ब्यौरा देने वाली 200 पेज से अधिक की रिपोर्ट मौजूद है, तो वाईएसआरसीपी गलत काम करने से कैसे इनकार कर सकती है. मंत्री ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की पवित्रता, भक्तों की भावनाओं और हुए उल्लंघन की गंभीरता पर ध्यान से सोचने के बाद ही सरकारी कार्रवाई की जाएगी.

