शराब पीने का विरोध करने पर यूट्यूबर की चाकू मारकर हत्या, 3 अपराधी गिरफ्तार

भुवनेश्वरः मंचेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीजीपी कॉलोनी विलेज स्कूल इलाके में शनिवार 28 फरवरी की रात करीब 10 बजे एक युवा यूट्यूबर और बिजनेसमैन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान जगन्नाथनगर निवासी राहुल रंजन महाराणा के रूप में हुई है. कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार को इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

राहुल को एक यूट्यूबर के रूप में जाना जाता था. करीब तीन महीना पहले ओड़िया एल्बम अभिनेत्री दिव्यदर्शिनी दास से शादी हुई थी. हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चला है. स्थानीय लोगों ने आशंका जतायी कि इलाके में शराब पीने का विरोध करने के कारण बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस हत्या के असली कारणों का पता लगाने में जुटी है.

क्या है घटना

स्थानीय लोगों के अनुसार, शनिवार रात करीब 9:30 बजे, तीन अज्ञात युवक जीजीपी कॉलोनी स्कूल क्षेत्र के पास एक मंच पर शराब पी रहे थे. इलाके के शिवा नाम के एक युवक ने वहां जाकर उन्हें शराब पीने से रोका, जिसे लेकर उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई. उन युवकों ने शिवा पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा.

यह देखकर पास ही मौजूद राहुल और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे. जिसके बाद काफी शोर-शराबा और हंगामा शुरू होने लगा. इस बीच किसी ने राहुल के सीने में चाकू घोंप दिया. गंभीर हालत में राहुल को कैपिटल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.