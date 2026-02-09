ETV Bharat / bharat

'YouTuber सवुकु शंकर को इमरजेंसी इलाज की जरूरत नहीं, रद्द हो उसकी जमानत': मद्रास हाईकोर्ट में पुलिस की दलील

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि यूट्यूबर सवुकु शंकर की जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए. पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि शंकर को किसी भी तरह के 'इमरजेंसी ट्रीटमेंट' की आवश्यकता नहीं है.

जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किए गए सवुकु शंकर को मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर 3 महीने के लिए अंतरिम सशर्त जमानत दी थी. इसके बाद पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की. पुलिस का तर्क है कि स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिलने के बावजूद शंकर सोशल मीडिया पर मानहानिकारक वीडियो डाल रहे हैं और जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं.

इस मामले की सुनवाई के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त शर्तें लागू कीं, जिसके तहत सवुकु शंकर को केस से जुड़े गवाहों को धमकाने, प्रेस से बात करने या सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने से रोक दिया गया. अदालत ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.

इसके अलावा, अदालत ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल को आदेश दिया कि वे 2 फरवरी को सवुकु शंकर की पूरी चिकित्सा जांच करें और 3 फरवरी 2026 तक इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें. जब पिछली बार यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई. उस दौरान, सवुकु शंकर के पक्ष ने एक 'मध्यवर्ती याचिका' (intervening petition) दायर कर खुद को इस मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया.