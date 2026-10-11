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ध्रुव राठी ने की कपिल सिब्बल से मुलाकात, कहा- पार्टियों को एक होकर प्रोटेस्ट को मजबूत बनाना चाहिए

ध्रुव राठी ने कपिल सिब्बल से की मुलाकात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने रविवार 11 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की. ध्रुव राठी ने एक्स पर पोस्ट कर सूचना दी थी कि वह कपिल सिब्बल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब आधे घंटे तक कपिल सिब्बल और ध्रुव राठी की मुलाकात हुई.

ध्रुव राठी ने कहा, सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से मेरे ऊपर ही आरोप लगाया जा रहे थे कि मुझे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का अधिकार नहीं है. लगातार यह कहा जा रहा था विदेश पासपोर्ट होल्डर के पास भारत के प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार नहीं होता. मैंने हमेशा से कहा है कि मैं भारतीय नागरिक हूं और तमाम इंटरनेट पर भी मेरे भारतीय नागरिक होने की जानकारी अवेलेबल है.