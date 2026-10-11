ध्रुव राठी ने की कपिल सिब्बल से मुलाकात, कहा- पार्टियों को एक होकर प्रोटेस्ट को मजबूत बनाना चाहिए
ध्रुव राठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी हुई है और इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 11, 2026 at 10:05 PM IST
नई दिल्ली: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने रविवार 11 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की. ध्रुव राठी ने एक्स पर पोस्ट कर सूचना दी थी कि वह कपिल सिब्बल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब आधे घंटे तक कपिल सिब्बल और ध्रुव राठी की मुलाकात हुई.
ध्रुव राठी ने कहा, सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से मेरे ऊपर ही आरोप लगाया जा रहे थे कि मुझे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का अधिकार नहीं है. लगातार यह कहा जा रहा था विदेश पासपोर्ट होल्डर के पास भारत के प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार नहीं होता. मैंने हमेशा से कहा है कि मैं भारतीय नागरिक हूं और तमाम इंटरनेट पर भी मेरे भारतीय नागरिक होने की जानकारी अवेलेबल है.
उन्होंने कहा, मुझे लगा कि अपने सपोर्टर को तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर कई संस्थाओं द्वारा मेरे गैर भारतीय होने की अफवाह फैलाई गई. मैंने अपने भारतीय होने का प्रमाण भारतीय पासपोर्ट दिखा कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया, मुझे इस बात का एहसास का है कि वोट चोरी हुई है और इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है. यह एक गंभीर मुद्दा है और निष्पक्ष वोटिंग के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती. पिछले कुछ प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है.
इसलिए आए भारत
ध्रुव राठी ने स्पष्ट किया कि वह एक आम नागरिक की तरह प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. उन्होंने कहा, मैं वोट चोरी के मुद्दे पर कई बार यूट्यूब वीडियो बना चुका हूं और इस बार मुझे लगा कि मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है तो वीडियो से आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए और प्रदर्शन में भी भाग लेना चाहिए.
प्रोटेस्ट को मजबूत बनाना चाहिए
वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर ध्रुव राठी ने कहा, विभिन्न पॉलीटिकल पार्टियों में आपस में कई बार मतभेद देखने को मिलते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर इस प्रोटेस्ट को मजबूत बनाना चाहिए. सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होकर प्रदर्शन करना चाहिए.
लगातार रख रहे नजर
ध्रुव राठी आरोप लगाया कि उनके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा रही है. 50 से अधिक लोग उनके बाहर घर के बाहर उन पर नजर रखने के लिए लगाए गए हैं. जो कि उनके और उनके परिवार की हर एक गतिविधि पर लगातार नजर रख रहे हैं और फोटो वीडियो ले रहे हैं. उन्होंने कहा, मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो मुझे तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा. मैं कल होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है.
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अभिजीत दीपके से हुई थी बात
कॉकरोच जनता पार्टी यह किसी अन्य राजनीतिक संगठन द्वारा प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए भारत बुलाए जाने के सवाल पर ध्रुव राठी ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी ने ना तो निमंत्रण भेजा और ना ही प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया. उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह एहसास हुआ कि प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए तो वह प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत से फोन पर बात की थी.
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कपिल सिब्बल से मिलने की बताई वजह
राठी ने स्पष्ट किया कि उनका कॉकरोच जनता पार्टी के साथ किसी तरह का कोई एफिलिएशन नहीं है. जिस तरह से देशभर के लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं ठीक उसी तरह मैं भी यहां आया हूं. ध्रुव राठी से जब सवाल किया गया कि कब तक पर दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो उनका जवाब था कि 14 अक्टूबर तक वह दिल्ली में रहेंगे. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से मुलाकात को लेकर राठी ने कहा कि वह अपने व्यक्तिगत लीगल इश्यूज के लिए मिलने पहुंचे थे. कपिल सबल वोट चोरी को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे इस बारे में भी समझना चाहता था.
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